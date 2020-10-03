К Земле приближается большой неопознанный НЛО

С началом войны на Кавказе большинство уфологов-конспирологов совершенно забыли про “тарелочки” и целиком сконцентрировались на новостях о земном, поступающих из интернета и телевизора. Их интерес, конечно же, исключительно профессиональный ибо настоящий уфолог должен быть в курсе глобальных военных событий – чтобы не спутать крутой НЛО со входящей в атмосферу боеголовкой. К счастью, пока прилетающее на боеголовки не очень похоже.

Бразилия, 24 сентября:

Нью-Йорк, 24 сентября:

Флорида, 25 сентября:

Калифорния, 15 сентября:

Италия, 26 сентября:

Южная Корея, 27 сентября:

Якима, штат Вашингтон, 29 сентября:

Токио, 29 сентября:

Как видим, чудес все больше. Однако, самые чудесные чудеса приходят от официалов, которые числа 20-го сентября предупредили страны и народы, что к нам летит астероид 2020 SO и что он, на какое-то время займет почти круговую орбиту:

Но вот, по прошествии 10 дней официалы поют другое и говорят, что судя по форме – объект скорее всего искусственный, поскольку он сильно правильной формы и какой-то треугольный, что не характерно для камней:

Теперь NASA склоняется к мысли, что это обломок винтажной космической ракеты с палеокосмонавтами времен 1960-х годов:

Что космонавты NASA не уточняет и тайные поклонники Гитлера теперь думают, что это ракета с нацистами, так и не долетевшая к Луне, а более начитанные комментаторы пишут, что это междупланетный дирижабль, на котором петроградский инженер Лось и прославленный анархист Гусев драпают с Марса. Наконец, поклонники Звездных Войн видят в астероиде передовой крейсер Дарта Вейдера, без которого Третью мировую, как говорят, не начнут.

Какая из версий более правильная мы не знаем, но склоняемся к третьей – то есть космический катафалк везет какого-то важного космического начальника, который по расчетам NASA должен прибыть в ноябре. Надеемся, что мир к этому времени еще будет существовать, купол Плоской Земли тактическими ракетами не разрушат, так что следим за развитием событий.

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