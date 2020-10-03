3 способа перепрограммировать свой мозг и снова стать счастливыми

Вы когда-нибудь приходилось чувствовать, что ваше настроение значительно меняется из-за обстоятельств, находящихся вне вашего контроля?

Держу пари, что вы ответите – «да», если, конечно, ваше место жительства не находится высоко на вершине горы, на которую не ступала нога другого человека.

Хорошая новость заключается в том, что существует 3 простых способа избавиться от внутреннего негатива и снова стать счастливым.

Но сначала позвольте мне подготовить почву.

Последние пять минут я наблюдаю за тем, как муха на оконном стекле сходит с ума в поисках выхода. Но ей достаточно пролететь немного в сторону, чтобы попасть в открытую форточку и оказаться на свободе.

Вместо этого она продолжает безуспешно придерживаться одной и той же стратегии, летая кругами и жужжа.

И я не могу не задаться вопросом, не похожи ли мы с вами на эту муху? Ведь у нас тоже есть шанс обрести эмоциональную свободу, просто сделав шаг в сторону и вырвавшись через тот выход, который сейчас находится вне нашего поля зрения?

Если бы мы только позволили себе расслабиться и оглядеться вокруг, мы смогли отыскать новые пути, ведущие ко всему, чего мы хотим получить в жизни.

Причина, по которой этого не делаем, заключается в том, что мы сами ослепили себя в надежде увидеть что-то новое. Мы застряли в наших старых и привычных образах мышления и неспособны заглянуть за пределы футляра, называемого нами своей жизнью. Мы продолжаем прокручивать в своей голове одни и те же шаблоны, которые вызывают стресс и эмоциональную боль.

Застряв в своих старых привычных способах мышления, мы лишаемся возможности увидеть что-то новое или изменить свое эмоциональное состояние.

Невозможно почувствовать себя счастливым, если вы завязли в эмоциональной колее.

Недавно я совершила несколько приятных поездок, которые позволили мне посмотреть на мир новыми глазами. Это стало не только перерывом от работы, но так же позволило мне испытать забытое чувство счастья. И все благодаря тому, что я видела какие-то новые для себя вещи.

Новые люди, новая еда, новые маршруты для прогулок и полный разрыв со всем, к чему я так привыкла.

В чем же причина?

Наука доказала, что когда нас приводит в возбуждение вид чего-то нового, область мозга, называемая левой префронтальной корой, отвлекает наше внимание от лимбической системы. Лимбическая система – это вместилище наших эмоций. Это то место, в котором мы оказываемся, когда чувствуем напряжение, существуем на автопилоте, в режиме борьбы или на что-то эмоционально реагируем. (Вот где мы застреваем, когда мы раздражены, не уверенны в себе, застреваем внутри безнадежных мыслей, плохих привычек или в негативном мышлении).

Единственный выход из этой напряженной области мозга, где находятся наши привычки и стрессовые паттерны, заключается в стимулировании левой префронтальной коры. Делая это, мы испытываем что-то новое.

Но не спешите закатывать глаза и говорить о том, что у вас нет времени на отпуск. Просто дочитайте эту статью до конца, и тогда вы узнаете 3 простых и не требующих больших денежных затрат способа вытащить себя из болота собственных саморазрушительных мыслей и создать некоторое плодородное пространство для счастья.

1. Чистите зубы не своей ведущей рукой

Благодаря такому способу чистки зубов мы задействуем нашу префронтальную кору, так как это позволяет сделать шаг в сторону от нашей обычной жизненной рутины.

В тот момент, когда наш мозг рождает мысль «Что здесь происходит?», мы оставляем лимбическую систему работать в автономном режиме и вступаем на новую эмоциональную территорию.

В тот момент, когда мозг думает «Ого, это странно», мы задействуем префронтальную кору головного мозга и обретаем готовность открыть для себя что-то новое. Попробуйте в это время подумать о таких вещах: я больше не люблю курить, я красива, я здорова, я любима, я в безопасности, у меня достаточно денег, я творческая личность, я сильная, я счастливая и т. д.

2. Выберите новый маршрут

Точно так же, как это бывает в отпуске, новый маршрут, на который вы смотрите новым взглядом, стимулирует префронтальную кору и вырывает нас из лап нашей реактивной стрессовой лимбической системы.

Если вообще не существует никаких альтернативных маршрутов, по которым вы можете доехать до работы, попробуйте посетить новый продуктовый магазин, прогуляться по новому району или сходить в новый тренажерный зал.

Даже перестановка предметов мебели дома позволит вам обрести новую перспективу и испытать чувство счастья, потому что при виде чего-то необычного лимбическая система успокаивается.

3. Смените рацион питания

Чувствуете, что застряли в одном пищевом рационе? То же чувствует и ваш мозг. Когда мы потребляем пищу, которой обычно не бывает на нашем столе, мы не только даем организму новый источник витаминов и минералов, но и задействуем префронтальную кору головного мозга.

Попробуйте сменить свой рацион. Угостите себя и свою семью чем-нибудь новым. Держу пари, вы будете удивлены мыслям, которые придут к вам в голову, и разговорам, которые вы станете вести с членами семьи, когда увидите, почувствуете, приготовите и съедите что-то новое.

Существует старая поговорка: что видишь, то и получаешь.

Когда мы видим и испытываем одно и то же изо дня в день, мы живем буквально на автопилоте. Но когда мы активируем нашу префронтальную кору, переживая что-то новое, то получаем возможность создать новую историю и испытать новый жизненный опыт, не говоря уже о новом эмоциональном состоянии, таком как счастье!

Жизнь слишком коротка, чтобы все время находиться в тупике. И чтобы освободиться, нужно просто немного спутать карты.

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