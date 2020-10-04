7 признаков того, что Вселенная пытается что-то сказать вам через синхронность

Все в нашей жизни взаимосвязано. Прошлое, настоящее и будущее. Любое совпадение или неожиданное происшествие взаимосвязано с тем, что было, есть или будет в нашей жизни.
Каждый наш поступок посылает во Вселенную волну энергии. Вы неосознанно передаете свои мысли другим людям. Синхроничность – это закон единения. Между вами, другими людьми и вещами вокруг не существует никаких границ. Мы все связаны.
Совпадений не бывает. Каждое совпадение несет в себе определенное сообщение.
Учитель появляется именно тогда, когда ученик готов к его появлению. Вы знаете эту поговорку?
Она и объясняет всю суть синхроничности. Когда вы на одной волне с тем, чего искренне хотите, ваши шансы получить это нечто возрастают. Именно поэтому все встречи похожих между собой людей происходят «случайно». Все потому, что они действуют на одной частоте. Синхроничность усиленно работает над тем, чтобы соединить этих людей.
Известный психолог Карл Юнг (после ссоры с Фрейдом) разработал целую теорию по этому вопросу. Он ввел термин «синхроничность», при помощи которого объяснил суть так называемых значимых совпадений.
Вы неожиданно встретили старого друга, которого не видели уже несколько лет? Да, эта встреча действительно может иметь огромное значение для вашей жизни. Это своего рода «намек» Вселенной. Речь идет о том самом странном чувстве, когда вы знаете, что несмотря на множество возможных поворотов в вашей жизни, вы оказались в нужном месте в нужное время.
Вы задаетесь вопросом, имел ли в вашей жизни место подобный феномен? Вот 7 самых распространенных признаков того, что Вселенная пытается что-то сказать вам через синхронность:
- Вам звонит человек, о котором вы только что думали. Вы получаете письмо или случайно встречаете на улице того, о котором думали совсем недавно. Может быть, вы не видели человека уже много лет, но сейчас вдруг получили от него весточку.
- Вы случайно натыкаетесь на решение давней проблемы. Это может быть нечто простое и непримечательное. Тем не менее ваш внутренний голос буквально кричит: «Вот оно! Это то, что тебе нужно!»
- Вы смотрите какой-то фильм или сериал, и вам кажется, что на экране разворачивается ваша собственная жизнь. Вы действительно понимаете героев истории, потому что и сами прошли через подобное.
- Вы слышали, как незнакомые люди в общественном транспорте обсуждали проблему, с которой вы сами имеете дело. Вот так неожиданно вы слышите, как другие говорят все то, о чем вы и сами думаете.
- Иногда Вселенная посылает нам того, в ком мы нуждаемся, именно тогда, когда это нужно. Вы вдруг встречаете человека, обладающего знаниями и информацией, которые помогут разобраться с имеющимися сложностями и проблемами.
- Вдруг (но, несомненно, в самый подходящий момент) вы получаете весть о том, что все делаете правильно. У вас плохое настроение? Совсем неожиданно вам может написать друг или родственник и поднять настроение. Сам того не зная, он поможет тогда, когда вы в этом действительно нуждаетесь.
- Когда вы вдруг видите комбинацию чисел 11:11. Это своего рода подтверждение того, что вы на правильном пути. Вы на одной волне с тем, что для вас подготовила Вселенная.