7 признаков того, что Вселенная пытается что-то сказать вам через синхронность

Все в нашей жизни взаимосвязано. Прошлое, настоящее и будущее. Любое совпадение или неожиданное происшествие взаимосвязано с тем, что было, есть или будет в нашей жизни.

Каждый наш поступок посылает во Вселенную волну энергии. Вы неосознанно передаете свои мысли другим людям. Синхроничность – это закон единения. Между вами, другими людьми и вещами вокруг не существует никаких границ. Мы все связаны.

Совпадений не бывает. Каждое совпадение несет в себе определенное сообщение.