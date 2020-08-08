Группа ярких НЛО зависла в небе над Лас-Вегасом (ВИДЕО)

В Сети опубликовано видео с таинственными огнями, парящих в небе над Лас-Вегасом. Одни пользователи Сети считают это явным доказательством присутствия пришельцев на Земле, другие же стараются мыслить рационально и предлагают более логичные версии.

Следует сказать, что это не первое подобное появление НЛО над Лас-Вегасом. Несколько месяцев назад (в апреле 2020 года) уже было нечто подобное, когда таинственные шары парили над американским городом.

Конспирологи тут же заявили, что это реальный НЛО завис над шумным городом, а другие очевидцы считают, что это обычные дроны.