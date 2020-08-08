Удивительная древняя деревня, построенная на огромном камне

Наверное одно из самых необычных поселений в мире находится в Йемене и называется Хайд аль-Джазиль (Haid al Jazil). Это небольшая деревня, в большей части уже заброшенная — но построена она на огромном камне высотой 150 метров, который находится в долине небольшой реки. Дома деревни практически висят над обрывом, хотя этот обрыв — всего лишь край скалы.
Согласно переписи населения 2004 года, деревню населяло 17 человек. Из 45 домов, которые были в деревне, жилых оставалось всего три. А сейчас в Хайд аль-Джазиль проживает всего одна семья — правда, довольно большая, муж с женой и их 8 детей. И то это данные на 2018 год — мы не нашли информации, живут ли эти люди всё ещё там.
Хайд аль-Джазиль — дом и вид из деревни на долину
Думается, что да — судя по немногочисленным репортажам об этом удивительном месте, уезжать они не собирались. Говорят, почти все жители покинули Хайд аль-Джазиль из-за бедности, которая стала следствием того, что до деревни сложно добраться. Размытые дороги позволяют проехать сюда разве что на внедорожниках или грузовиках.
Выбор места для этого поселения был обусловлен в первую очередь близостью к воде. Камень, на котором стоят дома, находится над долиной, в которой течёт река — и соответственно растут растения, целые пальмовые рощи. Эти речные долины являются сезонными, временными — они называются вади. В Йемене обычно строят подобные поселения именно по такому принципу.
Внутри деревни — разрушенные дома
Но конкретно Хайд аль-Джазиль всё же отличается от других, умудрившись «угнездиться» на скале, находящейся внутри долины. Отчасти это спасает людей от излишне палящего солнца — лишнюю часть суток их дома находятся в тени.
Жители деревни занимаются земледелием, обрабатывая свои «угодья», расположенные внизу, ближе к воде. Со скалы можно смотреть за участками, поскольку из деревни открывается отличный вид на реку. В других местах, собственно, тут ничего не растёт — наверху пустыня, которая простирается на большое расстояние.
«Угодья» жителей деревни в долине
Раньше в деревне жили сотни людей, часть которых были родственниками — как это часто бывает в подобных деревнях по всему миру. Вообще история Хайд аль-Джазиль насчитывает более 500 лет. Сейчас в деревне, хоть и в разрушенном виде, можно видеть дома, построенные более 100 лет назад. Оставшиеся жители рассказывали, что когда-то давно здесь даже была традиция ходить друг к другу в гости по крышам домов. Сезонные дожди, которые с одной стороны дают людям возможность ввести сельское хозяйство и как-то жить здесь, с другой стороны являются причиной того, что дома требуют постоянного ремонта.
Бассейн в отеле и вид на долину Дело в том, что дома эти строятся из глиняных кирпичей, а пол делается из дерева. Глина размывается, а дерево начинает гнить из-за возникающих наводнений — здания остаются пригодными для жилья только в том случае, если их вовремя приводить в порядок.
При том, что можно было бы выделить деньги, проложить дорогу и даже вернуть людей в дома этой деревни, а заодно привлечь к этому месту туристов — сделано почему-то было другое. Напротив деревни — так, чтобы на неё открывался отличный вид — более 10 лет назад одним местным бизнесменом был построен отель из глиняных шале.
Хайд аль-Джазиль Отель популярен и сейчас, предлагает ряд услуг — скажем, небольшой бассейн на открытом воздухе. Но, конечно, основная ценность этого отеля для туристов только в том, что здесь открывается вид на красивую долину и необычную деревню Хайд аль-Джазиль, приютившуюся на краю огромного камня.