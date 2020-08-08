Удивительная древняя деревня, построенная на огромном камне

Наверное одно из самых необычных поселений в мире находится в Йемене и называется Хайд аль-Джазиль (Haid al Jazil). Это небольшая деревня, в большей части уже заброшенная — но построена она на огромном камне высотой 150 метров, который находится в долине небольшой реки. Дома деревни практически висят над обрывом, хотя этот обрыв — всего лишь край скалы.

Согласно переписи населения 2004 года, деревню населяло 17 человек. Из 45 домов, которые были в деревне, жилых оставалось всего три. А сейчас в Хайд аль-Джазиль проживает всего одна семья — правда, довольно большая, муж с женой и их 8 детей. И то это данные на 2018 год — мы не нашли информации, живут ли эти люди всё ещё там.

Хайд аль-Джазиль — дом и вид из деревни на долину