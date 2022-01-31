Глазам не доверяй, или как мы выбираем человека для жизни Внешность бывает обманчивой…Жениться собрался на коренастой сильной девушке. Нравилась ему веселостью нрава. А еще неутомимостью. Такие люди не ноют. И не стонут. Они сами энергично живут и другим помогают.На беду встретил другую — тонкую и хрупкую — воздушную. Как Настенька из «Морозко». Хлоп-хлоп глазками, голосок нежный, тонкий, хрустальный. Ее хочется на ручки взять, как ребенка.Зачем энергичные люди? Они грубыми бывают. Наступят ногой — раздавят. И не заметят. К нежным душа стремится, к хрустальным. Они жизнь украшают. В них есть беззащитность. А еще изящность — есть.Придут вместе в магазин. «Настенька» хлоп-хлоп глазками, скажет что-нибудь своим хрустальным голоском, сразу все сбегутся — посмотреть, кто это?Мужики на улице глаз от нее отвести не могли. А она сдержанно так в землю глядела. Видимо, стеснялась очень. Скромность!Долго не гуляли. Сошлись — вместе начали жить. Только вот не расписывались почему-то.Через какое-то время у нее обнаружился долг в банке. Сказала, что злые люди обманули. Нечестная подруга помочь попросила. И смылась. А кредит на «Настеньке» повис. Плачет сейчас, страдает.Что делать? Поднапрягся, помог любимой женщине. Вроде все успокоилось. Но вдруг оказалось, что у нее еще три долга. Это в микрокредитах. Брала, чтобы с банком рассчитаться. Но не получилось.Не сумела вовремя все покрыть. Выросли проценты и неустойки. Общая сумма была фантастически большой.Сидит, бедная, мучается. Большими глазами на него смотрит. Коллекторы достали. Каждый день угрозы и оскорбления.Что мужчина сделать должен? Конечно, любимую спасти. Вытащить ее из пасти злого волка. Рискуя собой — вытащить.Рывок, еще рывок. Взял кредит, затем еще. Еще. И не только в банке. Казалось, что найдет халтуру — заплатит, вернет: «Настеньку» спасать надо.С матерью поссорился, друзья пальцем у виска крутили. Лучший друг сообщил, что его возлюбленная замужем была. Он не знал? Только ее первый супруг почему-то в заключении оказался. Они недолго прожили. Она своим хрустальным голоском об этом не рассказала?Очень на друга рассердился. Ясное дело: завидует. У него же нет такой женщины. Вот и наговаривает.Вытащил «Настеньку» из долговой ямы. На другой день с работы приходит. А ее нет. Уехала куда-то. Соседка видела, как приехал за ней какой-то мужчина на машине. «Настенька» села с вещами — и укатила.Он хотел в милицию обратиться, но соседка сказала, что он не только ослеп. Но и ум потерял. И ей противно с ним разговаривать.И вот тут началось. Сам оказался на краю ямы. Жизнь его превратилась в кошмар. А еще — душа болела. Любил ведь — ту. А еще — одиночество. Со всеми отношения испортил. Грубым был. Даже хамом.Стало сердце болеть. Это в его-то годы! Нервы, знаете, не спрашивают. Накрутил воображение, принял проходимку за порядочную женщину — расплачивайся. Наделил ее качествами, которыми та никогда не обладала — страдай.Шел по улице. Дома одноэтажные. Сады да заборы. Прихватило — сердечко. Прислонился спиной к забору. Сполз вниз.Мигом ворота открылись. Сказочная какая-то бабуля под белы руки во двор завела. На скамейку посадила. Кругом розы, розы, розы. Воды дала. Отпил и сказал, что она как из сказки «Цветик-семицветик».Улыбнулась и согласилась. Уверила, что так оно и есть. Только у нее нет волшебного цветочка. А ему — повезет. Сегодня.Вышел от нее. Случайно встретил бывшего своего вузовского преподавателя. Он ушел из института. Бизнесом занялся. И предложил — халтуру. С банками договорился о рассрочке. Примерно год расплачивался за «Настеньку».С матерью помирился. С другом пока нет. Очень уж его когда-то оскорбил.А еще пока на девушек не смотрит. Вот с той бы, с коренастой. Но она не простит. Бессердечие быстро не забывается.Хорошо, что не помер. И в тюрьму не попал. Но урок усвоил: шибко-то глазам не доверяй!Автор: Георгий Жаркой