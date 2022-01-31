Почему инопланетяне не идут на контакт с нами?

За несколько десятков лет Хуан Хосе Бенитес опубликовал свыше 50 книг, в том числе отчеты о расследованиях, эссе, романы и т. д. Он создал телевизионный документальный сериал Planeta Encantado («Очарованная планета»), для съемок которого побывал в 17 государствах, чтоб изложить свои теории о великих нерешенных загадках.
По признанию автора, будучи ребенком, он обожал глядеть на звезды и задаваться вопросом, есть ли там инопланетная жизнь. Тогда Хуан Хосе Бенитес не подозревал, что будет заниматься глубочайшим расследованием всего этого. Создателю получилось собрать более 250 зарегистрированных во всем мире с древних времен случаев, которые свидетельствуют о инопланетной жизни, что дало писателю уверенность, — пришельцы не только определенно есть, они появились задолго до возникновения людей. За пятьдесят лет исследователь изучил свыше 12 тысяч подтверждений свидетелей, которые уверяют, что они имели опыт с нечеловеческими созданиями.
Хуан Хосе Бенитес при всем этом думает, что ждать скорого контакта с пришельцами не стоит, в связи с тем, что речь идет о цивилизациях, которые превосходят людскую.
«Они были задолго до возникновения человека. Есть нечеловеческие цивилизации, сотни, существующие уже свыше 20 000 лет. Есть наскальные рисунки тех эпох, доказывающие это. После целой жизни исследовательских работ у меня есть некоторые уверенности и много сомнений в нем. Это явление чрезвычайно трудное, я называю его важнейшим событием в истории. Если когда-нибудь случится официальный контакт, нам придется пересмотреть всю нашу историю, религию, экономику, здравоохранение, культуру», — говорит в собственных трудах писатель.
И, акцентирует внимание автор множества книг, пришельцы, являясь высшими созданиями, не будут связываться с низшей цивилизацией, им остается лишь следить и ждать.
«У всех этих цивилизаций есть коллективный план, заключенный в том, чтоб видеть, как идут дела и в определенные моменты поощрять религии, явления… Все это относится к кропотливо продуманному плану, все создано ими, и человеческое общество не готово к такому», — сказал Хуан Хосе Бенитес.