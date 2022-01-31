Почему инопланетяне не идут на контакт с нами?

Испанский писатель и исследователь НЛО Хуан Хосе Бенитес рассказал, по какой причине пришельцы не хотят общаться с людьми.



Бенитес получил степень журналистики в Институте Наварра в 1965 году. Поработав в прессе La Verdad в Мерсии в течение следующих пары лет, он интересовался и начал анализ неизвестных явлений. После работы в нескольких других изданиях фантаст оставил журналистику в конце 1970-х, чтоб всецело посвятить себя уфологии.

За несколько десятков лет Хуан Хосе Бенитес опубликовал свыше 50 книг, в том числе отчеты о расследованиях, эссе, романы и т. д. Он создал телевизионный документальный сериал Planeta Encantado («Очарованная планета»), для съемок которого побывал в 17 государствах, чтоб изложить свои теории о великих нерешенных загадках.

По признанию автора, будучи ребенком, он обожал глядеть на звезды и задаваться вопросом, есть ли там инопланетная жизнь. Тогда Хуан Хосе Бенитес не подозревал, что будет заниматься глубочайшим расследованием всего этого. Создателю получилось собрать более 250 зарегистрированных во всем мире с древних времен случаев, которые свидетельствуют о инопланетной жизни, что дало писателю уверенность, — пришельцы не только определенно есть, они появились задолго до возникновения людей. За пятьдесят лет исследователь изучил свыше 12 тысяч подтверждений свидетелей, которые уверяют, что они имели опыт с нечеловеческими созданиями.

Хуан Хосе Бенитес при всем этом думает, что ждать скорого контакта с пришельцами не стоит, в связи с тем, что речь идет о цивилизациях, которые превосходят людскую.