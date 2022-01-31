Эйфория бегуна: как физическая активность заставляет нас испытывать радость

Многие поклонники фитнеса испытывают настоящую страсть к спорту.  Секрет в том, что в процессе тренировок организм производит такие вещества как дофамин, норадреналин, эндорфины. Можно сказать, что физические нагрузки меняют головной мозг, положительно влияя на весь организм. И чем больше человек тренируется, тем больше позитива дарят ему эти занятия.

Почему тренировки приносят радость
Каким образом спорт меняет «химию» нашего организма?
Эффект от спортивных тренировок сравним с действием антидепрессантов.  К тому же, мозг чувствует, что эти действия приносят организму пользу, и дарит вознаграждение за активные действия.

Можно ли мотивировать человека пересмотреть свой образ жизни в сторону увеличения физической активности?

Некоторые вещества способны побудить нас к действию. Помочь могут кофеин, модафинил (аналептик, который применяется в терапии сонливости) и стимулятор метилфенидат. Эти медикаменты влияют на нейромедиаторы дофамин и норадреналин (их уровень нарастает при двигательных нагрузках). Именно эти нейромедиаторы являются причиной того, что у тренирующихся улучшается настроение.

Интересно, что регулярная практика физической активности приучает мозг любить ее и стремиться к ней.
Как сформировать полезную привычку к спортивным занятиям?  Для этого важно заниматься как минимум 4 раза в неделю в продолжение полутора месяцев. За этот период сформируется полезная зависимость от физической активности на уровне биохимии организма.

Впечатления от дебютной тренировки могут отличаться от ощущений, которые придут позже. Кому-то потребуется определенное время, чтобы начать получать удовольствие от занятий спортом. В процессе адаптации тела и мозга движение начнет дарить радость, позитив. Некоторые после тренировки невольно замечают, что улыбаются без причины.

Тренировки могут стать в вашей жизни выходом их трудных ситуаций

Вот пример. Мать-одиночка переживала из-за вынужденной социальной изоляции и факта, что ее жизнь наполнена исключительно уходом и заботами о ребенке. Она пришла поиграть в любительский волейбол, познакомилась с членами команды, расширила круг общения и осознала, что ее потенциал может быть намного шире, чем материнство и выполнение домашних дел.

Полезно обратить внимание на то, чтобы подобрать для себя физиологически подходящий тип тренировок. Бывает, что человек не считает себя спортивным; но стоит ему взять в руки мяч или нырнуть в бассейн, как тело само откликается, и вот он уже чувствует себя как рыба в воде. 

Тренировки дарят нам награду не только в виде позитивных физических ощущений, но и заключают в себе особый смысл. Одна женщина начала посещать спортивный зал после развода с мужем-тираном. Долгие годы он контролировал всю ее жизнь; но теперь сама распоряжалась своим временем, и тренировки на беговой дорожке стали для нее настоящим символом обретенной свободы.

Источник