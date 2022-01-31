Балтийский НЛО Baltic UFO («Балтийский НЛО»), или Baltic anomaly («Балтийская аномалия») — так называют мировые информационные агентства странный круглый объект, рядом с которым до недавнего времни работала экспедиция шведских океанографов под предводительством Питера Линдберга и Денниса Асберга.Понять, что конкретно находится там на глубине 87 метров, до сих не получалось. Но предположения, которые выдвигают эксперты после просмотра подводной съемки, появляются самые неожиданные. Одно из последних — обнаружено секретное сооружение времен Второй мировой войны, с помощью которого немцы боролись с советскими и британскими подводными лодками.Но почему у него такая форма — в виде «летающей тарелки»?Таинственный объект, обнаруженный на дне Балтийского моря, обрадовал многих специалистов. Впечатляющей находкой поспешили заняться все — от профессиональных историков и археологов, до уфологов всех мастей. Выдвигались самые невероятные предположения, но чем на является объект на самом деле не понятно до сих пор.Напомним, «Балтийский НЛО» обнаружили в конце июля прошлого года те же шведы, которые сейчас его исследуют. Объект диаметром около 60 метров проявился на изображении дна, полученного с помощью сонаров.— За 18 лет профессиональной деятельности я не видел ничего подобного, — изумлялся тогда Линдберг.В самом деле, объект поражал правильными геометрическими формами, походил и на корабль «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн», и на какое-то архитектурное сооружение вроде английского Стоунхенджа. Некоторые вообще считали, что на дне лежит одна из фашистских «летающих тарелок», слухи о которых ходят весьма упорно.Организовать экспедицию удалось лишь в этом году. И первые же съемки объекта с близкого расстояния показали: вряд ли он когда-то поднимался в воздух. Похоже, это не «летающая тарелка», а скорее некое сооружение. Хотя от «Балтийского НЛО» вбок уходят вдавленная полоса и борозды протяженностью около 300 метров. Словно бы след от аварийной посадки.— Объект похож на шляпку гриба, — сообщил один из аквалангистов-исследователей Стефан Хогеборн. — Она поднимается над дном на 4 метра. Сверху в «грибе» — овальная дыра, вокруг нее — странные «подпалины»: образования, похожие на очаги, покрытые сажей.Три экспедиции с участием водолазов к аномалии прошлым летом обнаружили таинственные особенности, которые и по сей день не поддаются обычным объяснениям.Длинные коридоры с вертикальными стенами, странные угловые углубления, ненормальный «радио» сигнал выше объекта, разделение между самим дискообразным объектом и возвышающимся морским дном, на котором он лежит, странные температуры и отклонения компаса, перегретые органические материалы на образцах, полученных для тестирования, не говоря уже, по крайней мере, об одном значительном круглом отверстии на поверхности, ведущем в объект, который сегодня все еще остается неисследованным.Профессиональный дайвер Стефан Хогенборн, изучающий различные аномалии, рассказывает, что как только водолазы оказывались непосредственно над этим неизвестным объектом, сразу выходили из строя фотоаппараты и спутниковые телефоны. Стоим им отплыть на некоторое расстояние — все оборудование сразу начинает работать.«Отказываются работать все электрически приборы, но стоит удалиться метров на 200 — все сразу опять начинает работать»- рассказывает он.Шведская команда отмечает, что к этому объекту ведет 985 футов словно вскопанного пути. но как вообще сюда попал этот объект — непонятно.Материал: https://masterok.livejournal.com/7731686.html