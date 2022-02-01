7 смыслов жизни в простоте, потому что сложно жить — сложно Хочется тишины…Чем старше я становлюсь, тем больше хочется тишины. И не потому, что устала от тусовок. Просто взамен суеты хочется почитать, подумать, посидеть на берегу моря, погулять. И совсем не тянет слушать бесполезный треп и неразумно расходовать энергию.Режим энергосбережения? Возможно. Исключение только одно: время, проведенное с внуками. Вот тут ловишь каждое слово, потому что это счастье — наблюдать, как они взрослеют.Чем старше я становлюсь, тем больше позволяю людям думать обо мне всё, что им хочется. И на случай, если совсем уж «достали» с замечаниями или отповедями — есть фраза-выручалочка: «Да, это так. Но на самом деле я гораздо хуже!»Как правило, помогает. И обсуждать мою жизнь позволяю тоже. Вдруг за этим занятием что-то и о себе еще поймут?Чем старше я становлюсь, тем спокойнее:прощать тех, кто сделал больноубирать их из своей жизни, уже прощеннымихоронить несбывшиеся надежды с достоинствомотращивать обломанные крылья и делать крутой разворотДаже если дорожные знаки говорят об обратном. Кто сказал, что они показывают действительно правильный путь?Чем старше я становлюсь, тем проще мне такие развороты делать. В числе прочих слушаю Садхгуру, индийского йогина. Как-то он сказал: «Когда ситуация изменяется, а вы не меняете свой способ действия, это значит, что вы устарели. Это значит, что вы годитесь только для музея. Это значит, вы потеряли свою актуальность…»Точно не про меня! Поменяла в жизни с десяток профессий. И впереди еще непочатый край всего интересного.Чем старше я становлюсь, тем меньше страх не устроиться в жизни, потерять работу и прочее. Глубоко убеждена, что накопленный опыт позволит реализовать себя в любой сфере.Чем старше я становлюсь, тем меньше люблю сложные рецепты. Количество ингредиентов, превышающих цифру 5, уже не возбуждают. Лучше положить помидор на рукколу, а сверху — кусочек сыра, и все сбрызнуть оливковым маслом. Как оказалось, самые простые блюда — вкуснее и полезнее.Чем старше я становлюсь, тем больше из всех человеческих качеств ценю доброту. Потому что рядом с такими людьми тепло и спокойно. Потому что именно такие люди готовы слушать простые слова.И можно вместе молчать. И долго находиться в тишине. Потому что, чем старше я становлюсь, тем больше хочется тишины.По материалам: Молодость как личная реальность