Если хотите быть счастливее, задавайте себе этот вопрос каждое утро

О чем вы думаете в первую очередь, просыпаясь утром?

О тяжелом дне, который предстоит? О встрече с начальником, который вас подавляет? О домашних хлопотах?

Или же о том, как ваша вторая половинка обнимет и пожелает хорошего дня? О том, как дети будут радостно встречать вас после работы? Или, возможно, вы думаете о том, что хоть у вас и нет всего, чего хотите, но есть все то, что вам нужно?

Все дело в том, что ваши первые мысли после пробуждения в значительной степени влияют на то, как пройдет ваш день.

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Самое важное решение, которое мы можем принять: собираемся мы жить в дружественной или враждебной нам Вселенной».

Именно это решение нужно принимать ежедневно. Когда вы решаете начать день с позитивных мыслей, это автоматически наполняет вас энергией и делает счастливее. К тому же, это позволяет меньше переживать, если что-то идет не по плану.

К примеру, если вас подрежут на дороге, то решите, что вам повезло, ведь ваше авто не пострадало. Вам не нужно заниматься ее ремонтом и разбираться со страховкой. Или, например, если человек впереди вас будет очень медленно идти, вас это не побеспокоит, ведь так будет больше времени, чтобы насладиться прогулкой и окружающей красотой.

Если вы осознанно решите, что в мире много позитива, ваша жизнь вас вполне устраивает, и что вы счастливы с тем, что имеете на данный момент, то будете по-настоящему наслаждаться каждым прожитым днем. Вы перестанете нервничать и расстраиваться, когда происходит что-то для вас неприятное.

Более того, хорошее притягивает хорошее. Это означает, что если вы начнете свой день с позитивных мыслей, то с вами обязательно произойдет что-то хорошее.

Как утверждает Сьюзен Рейнольдс, соавтор книги «Тренируй свой мозг, чтобы стать счастливым»: «Ощущения удовольствия может настолько стимулировать ваш мозг, что он настроится реагировать на удовольствие таким образом, чтобы его усиливать».

Другими словами, если вы начнете день с мыслью о том, что с вами случится что-то хорошее, то так обязательно и произойдет, как бы банально это ни звучало.

Более того, позитивное мышление оказывает положительное влияние на физическое здоровье. Оно повышает уровень серотонина («гормона счастья»), тем самым помогая избавиться от депрессии и тревожных чувств. С другой стороны, негативные мысли могут стать причиной депрессии, снизить креативность и помешать добиться успеха.

Каждое утро говорите себе, что вас ждет замечательный день, и ничто не сможет этому помешать.

В конце концов, выбор всегда за вами: вы можете быть как позитивным человеком, так и негативным. Вы можете стать либо оптимистом, либо пессимистом. Лично я каждый день делаю свой выбор в пользу того, чтобы быть счастливой. А вы?

Источник