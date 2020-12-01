Город Богов на снимках Хаббла в 90-е годы прошлого века

Самый огромный и мощный телескоп на планете Земля это телескоп «Хаббл». Собственно он передаёт астрономам неизведанные дальние горизонты безграничной вселенной. Благодаря популярной истории, в 1994 г. «Хаббл» навёл немало шума в мире учёных, и журналистов. Изначально было обнаружено туманное пятно. После снимок был рассмотрен через лупу «Хаббла», и астрономы обнаружили, необычную структуру того самого пятна.

Картинку решили увеличить с качественным разрешением. Зеркала телескопа были наведены в надлежащий участок космоса. Спустя некоторое время, перед учёными была фантастическая картина, на которой изображён город. Прозванный городом Бога, территория аномального созидания раскинулся в бездне вакуума на миллиарды километров, а сам сиял неземным светом.

При компьютерном анализе кадров с телескопа «Хаббл» выяснилось, что город Бога передвигается, и его движение совпадает с передвижением всех окружающих галактик. Трёхмерное изучение этой части Вселенной выяснило, что она удалена от планеты, а Земля удалена от неё. Объёмное движение кадров, созданное компьютером на тот год, показало, что все галактики разбегаются по сторонам от этой точки Вселенной, где находится удивительный город Бога.