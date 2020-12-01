Город Богов на снимках Хаббла в 90-е годы прошлого века

Самый огромный и мощный телескоп на планете Земля это телескоп «Хаббл». Собственно он передаёт астрономам неизведанные дальние горизонты безграничной вселенной. Благодаря популярной истории, в 1994 г. «Хаббл» навёл немало шума в мире учёных, и журналистов. Изначально было обнаружено туманное пятно. После снимок был рассмотрен через лупу «Хаббла», и астрономы обнаружили, необычную структуру того самого пятна.
Картинку решили увеличить с качественным разрешением. Зеркала телескопа были наведены в надлежащий участок космоса. Спустя некоторое время, перед учёными была фантастическая картина, на которой изображён город. Прозванный городом Бога, территория аномального созидания раскинулся в бездне вакуума на миллиарды километров, а сам сиял неземным светом.
При компьютерном анализе кадров с телескопа «Хаббл» выяснилось, что город Бога передвигается, и его движение совпадает с передвижением всех окружающих галактик. Трёхмерное изучение этой части Вселенной выяснило, что она удалена от планеты, а Земля удалена от неё. Объёмное движение кадров, созданное компьютером на тот год, показало, что все галактики разбегаются по сторонам от этой точки Вселенной, где находится удивительный город Бога.
Иными словами, все существующие галактики образовались именно в ней. Однако не исключено, что город Бога, найденный «Хабблом» в 1994 году, мог оказаться грандиозным инженерным сооружением таинственной и могущественной внеземной культуры. Последователи религии не исключают, что Создатель мог там вполне проживать. Однако с периода обнаружения этого космического чуда в 1994 году прошло немало лет, и, к сожалению новой информации, об этом участке Вселенной пока не было получено.
Возможно, она просто не просочилась в интернет или в СМИ. Скорее всего, последующие фотографии и информация были хорошо засекречены. А возможно, всё это научное исследование было обманом? Получить ответ на это вопрос, нелегко, но есть вероятность.
Рассмотрим ситуацию с точки зрения физики, то его существование в космосе в том виде, в котором он предстал перед нами, на снимке, просто нереально. Виновниками стали законы физики, если они работают на том участке Вселенной. Объёмное передвижение картинки на компьютере может точно показывать, как расходятся галактики.
Галактика NGC 3079.Оригинал знаменитого снимка.
Однако утверждать, что расход галактики конкретно с той точки, где расположился город благодаря нескольким снимкам, полученными в тот год, нельзя. Это можно заметить по сравнению кадров, сделанных в разное время, или через эффект Доплера. Центра Вселенной как такового нет. Мы видим его с Земли со своего ракурса. Будь возможность переместиться в другую точку во Вселенной, мы бы увидели тот же вид.
К слову, размеры города Бога невероятны. Просто не может существовать конструкция в виде здания размером несколько тысяч световых лет. Возможно ли, что снимки города Бога были поддельными? Вполне да. Есть версия, что для изготовления чрезвычайного снимка, который появился в 1994 году, могла стать фотография галактики NGC3079, которое действительно было сделано с помощь телескопа «Хаббл».
К тому же, города на ней расположено не было. Сама галактика находится в 55 миллионах световых лет от нас. И это даже не центр Вселенной. Фотография города Бога, хотя и имеет видимый силуэт некого дворца, довольно размыто.
Если тщательно присмотреться, то можно заметить, что подделку выдают тени на городе, которые совсем не соответствуют источнику света на снимке. А свет, излучающий городом Бога, мог быть простой рисунок.