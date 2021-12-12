Что такое «сон красоты» и почему он нужен всем?

Специалисты Каролинского института утверждают: достаточно две ночи спать меньше 7 часов, чтобы начать выглядеть менее привлекательно. Исследователи попросили 25 студентов, девушек и молодых людей, хорошо высыпаться две ночи подряд.

Выполнение условий эксперимента и качество сна фиксировалось специальными приборами. Затем испытуемых попросили ограничиться 4 часами сна в течение двух следующих суток. В обоих случаях были сделаны фотографии участников без макияжа.

Далее 122 других человека должны были оценить внешний вид испытуемых и ответить на вопрос, хотели бы они познакомиться с кем-то из них. Естественно, «выспавшиеся версии» получили более высокие оценки привлекательности по шкале от 1 до 10 и гораздо больше «приглашений на свидание».

Усталый человек выглядит нездоровым. И его внешний вид может активизировать механизмы, защищающие нас от общения с больными. Так работает инстинкт самосохранения.

Доктор Гейл Брюер, преподаватель психологии Ливерпульского университета и член Британской ассоциации психологов, считает, что «суждение о привлекательности часто бессознательно, но наше мнение о незнакомце сразу ухудшается, если он выглядит усталым или нездоровым. Это исследование — хорошее напоминание о важности сна».

«Сон — главный источник молодости», — подтверждает Майкл Бреус, доктор психологии, специалист по сну. — Ночью ваш организм восстанавливается, приходит в себя. Если вы спите меньше 6 часов, это тут же отражается на внешнем виде. Вы выглядите на несколько лет старше. Начните спать минимум 7–8 часов каждую ночь, и уже через пару недель окружающие заметят позитивные изменения».

6 ПРИЧИН СПАТЬ ЛУЧШЕ И ДОЛЬШЕ

1. Меньше морщин

Кожа производит новый коллаген во время сна. «Это — важная часть восстановительного процесса, — говорит Патрисия Векслер, врач-дерматолог из Нью-Йорка. — Чем больше коллагена, тем более упругая у вас кожа и тем меньше вероятность появления морщин и провисания овала лица. Кроме того, из-за недостатка сна кожа становится сухой, а это тоже приводит к преждевременному образованию морщин».

2. Сияющий цвет лица

Во время сна кровь приливает к лицу, и кровоснабжение клеток улучшается. Стоит не выспаться, как цвет лица становится серым и безжизненным. «Тот, кто мало спит, может даже не мечтать о здоровом привлекательном румянце», — резюмирует доктор Майкл Бреус.

3. Бодрый взгляд

«Темные круги и отеки под глазами — первые симптомы дефицита сна, — утверждает Дорис Дэй, профессор дерматологии в Медицинском центре Нью-Йоркского университета. — Начните высыпаться, и мешки под глазами исчезнут сами собой. При этом лучше спать на высокой подушке. Это уменьшает отечность лица.

С темными кругами история сложнее. Они могут быть обусловлены генетически или сигнализировать о проблемах со здоровьем. Но все же хороший сон поможет их существенно осветлить за счет стимуляции кровообращения».

4. Крепкие волосы

Выпадение волос, их повышенная ломкость и плохой рост тоже могут быть следствием недосыпа. Волосяные фолликулы получают необходимые вещества, витамины и микроэлементы из крови. А если кровоток ухудшается, как при недостатке сна, волосы становятся слабыми. «Кроме того, стресс и усталость вызывают повышение уровня гормона кортизола, на фоне чего волосы начинают выпадать», — говорит доктор Майкл Бреус.

5. Здоровый внешний вид

«После бессонной ночи мы склонны больше хмуриться и морщиться, — утверждает доктор Дорис Дэй. — Уголки рта ползут вниз, глаза краснеют, цвет лица становится бледным или землистым. По всем этим признакам окружающие могут подумать, что вы больны или истощены физически».

Это может привести к проблемам с самооценкой или трудностям на работе. Никто не захочет поручить ответственное задание усталому сотруднику. Не говоря уже о том, чтобы пригласить его на важные деловые переговоры.

6. Средства ухода работают эффективнее

Ночью клетки кожи восстанавливаются активнее всего, ведь им не надо заниматься защитой от свободных радикалов или УФ-лучей, как днем. А активный кровоток помогает извлечь максимум полезных веществ из формулы кремов.

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