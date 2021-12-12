Марсоход обнаружил на марсианской равнине яйца Чужих.

Всю прошлую неделю вся уфологическая и не только общественность с большим интересом обсуждала странную находку китайского ровера Yutu 2, который, как все договорились считать, катается где-то по Луне:

Объект какой-то кубической формы и не может иметь естественное происхождение, поскольку явно выделяется из общей картины ландшафта. Официалы призвали считать это валуном, хотя на валун оно как-то не сильно похоже:

Однако, больше самого “валуна” интересны несколько иные темы.

Так, мы много слышали об успехах великого и могучего Китая в покорении космоса, в гиперзвуке и Искусственном Интеллекте. Для такой великой державы сделать насадку на камеру, чтобы рассмотреть объект в приближении дело пустяковое, американские спутники видели кокарды на китайских военных фуражках еще в начале 1970-х. А тут XXI век, экспедиция на Луне и оптики нет. Странно как-то.

Второй интересный момент – это отсутствие интереса к находке самих китайских товарищей. По идее узрев такое чудо луноход должен был отправиться к месту со всех ног, но вместо этого он поехал куда-то в другую сторону.

Как объяснили китайские товарищи, на дороге к объекту были валуны и кратеры, но на фото, сколько уфологи не смотрели, ни валунов, ни кратеров не обнаружили. Поэтому по общему мнению это просто ветер сдул брезент, на котором китайский художник нарисовал лунный ландшафт. Как следствие ткань сдвинулась и оголилась одна из опор, на которых стоит имитирующий Луну каркас.

А тем временем, пока все пялились на достижения китайской космонавтики, пришло обновление с американское ровера. Дам договорняк считать, что ровер ездит на Марсе. И сейчас он передал оттуда такую картину:

На предмет что это такое мнения уфологов разделились. Чаще всего высказывается предположение, что ровер случайно зарулил в павильон, где снимали кино про Чужих. Рипли ушла с каскадерами на обеденный перерыв и осталась только кладка инопланетных яиц. Причем, не только яиц Чужих, но и каких то тварей поменьше:

Объект обнаружил Скотт К. Уоринг на совершенно официальных снимках , но только не в перспективе, а под колесами вездехода. Скотт, конечно, на 100% уверен что это личинка марсианского существа, но нам кажется, что управляющий ровером экипаж просто кушал пиво с креветками и бросал мусор себе под ноги. Поэтому, если хорошо поискать, то там наверняка где-то есть и пивные бутылки. Возможно, что уфологи их не сегодня, так завтра найдут, определив даже марку, так что следим за развитием событий.

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