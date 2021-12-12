Ах, какое это было бы замечательное государство! Ведь мало того что им увлекался сам король, но еще несколько столетий спустя оно считалось непревзойденным по гармоничности и разумности, а первые социалисты — Сен-Симон, Оуэн и Фурье — апеллировали именно к работе Мора. Посмотрим же поближе на это «идеальное государство будущего».

Что такое высшая социальная справедливость (то есть социализм) по Мору? На прекрасном, хорошо защищенном острове существует государство Утопия. Состоит оно из 54 городов, в каждом примерно 6 тысяч жителей. Все города построены по одному и тому же плану. Все улицы одинаковые, вдоль них стоят тоже совершенно одинаковые трехэтажные дома. В доме живет семья — 16–20 взрослых, связанных родственными узами (дети не считаются).

Если в семье наблюдается переизбыток людей, кого-нибудь из старших взрослых детей передают на усыновление семье, в которой, наоборот, людей не хватает. Каждые десять лет семья переезжает в другой дом, новое место жительства определяется по жребию.

Все граждане старше 12 лет должны работать по 6 часов в день.

У каждой семьи есть свое ремесло, но если возникает нужда в работах другого профиля, например на уборке урожая или починке дорог, то все беспрекословно подчиняются указаниям распорядителя и делают то, что велено. Также все по очереди живут и работают в деревне — там трудиться тяжелее всего. Для самых же тяжелых работ есть рабы, примерно по две штуки на каждую семью (живут они в специальных общественных домах, под надзором).

Рабы работают с утра до вечера, и их за леность бьют. Рабами становятся преступники, а также военнопленные. Кроме того, утопийцы периодически покупают рабов у соседей. Рабом утопиец может стать легко. Например, за прелюбодеяние, если мужчина или женщина состоят в браке (за прелюбодеяние неженатых людей полагаются публичная порка кнутом и пожизненный запрет на вступление в брак).

Также в рабство можно попасть за леность, за драки и сквернословие, за неуважительное отношение к святыням (атеистов из Утопии немедленно выгоняют), за неумеренное пьянство, за поездку в другой город без разрешения властей и другие ужасные преступления. Пары для брака подбирают местные власти. Девушки выходят замуж в 18 лет, мужчины женятся в 22 года.

Чтобы уменьшить разврат, существует важный обычай: пожилая и уважаемая матрона показывает женщину, будь это девица или вдова, жениху голой, и какой-либо почтенный муж ставит, в свою очередь, перед молодицей голого жениха. Такое знакомство со всеми статями будущего супруга, по мнению Мора, является отличной профилактикой супружеских измен, потому что:

Под покровами может прятаться самое позорное безобразие, которое способно совершенно отвратить от жены сердце, когда физически от нее отделаться уже нельзя.

Частной собственности тут нет, одежда и утварь каждой семье выдаются с общего склада. Так как все вещи почти одинаковые, то никто не пытается взять больше, чем нужно. Питаются все сообща в больших столовых. Дети от пяти лет и молодые люди до вступления в брак в это время прислуживают старшим. Они не имеют права садиться, заговаривать или сами брать себе пищу, едят они стоя — куски, которые подают им старшие.

Каждый обед и ужин начинается с какого-либо нравоучительного чтения, но все же краткого, чтобы не надоесть. После него старшие заводят приличный разговор, однако не печальный и не лишенный остроумия.

Денег в Утопии нет, но государство активно торгует с соседями, в основном продовольствием и тканями. Полученное золото и серебро утопийцы держат у себя на острове для нужд внешней торговли и для того, чтобы покупать рабов и наемников-солдат (сами утопийцы воевать не любят). Чтобы не вызвать у граждан почтения к этим презренным металлам, из золота и серебра делают ночные горшки, также из них куют рабские ошейники (кроме того, рабы должны носить золотые кольца и серьги как знак своего положения).

Все свободное время утопийцы посвящают наукам, в коих удивительно преуспели (правда, у Томаса Мора как-то неясно обрисованы плоды этих наук, учитывая, что самый сложный из описанных им приборов — это мотыга, окна домов обычно затянуты «тряпками, пропитанными маслом», а пишут свои замечательные научные труды они «на кусках коры и кожи»).

Если они хотят поразвлечься, то играют в некую «похожую на шашки» игру, «в которой пороки в боевом порядке борются с добродетелями».

А всем этим совершенством правит, естественно, благородный и мудрый король, законный наследник древнего «короля Утопа», который и утвердил эти прекрасные правила жизни для своих подданных. Именно придуманное Томасом Мором слово «утопия» (в переводе с греческого оно значит что-то вроде «место, которого нет») стало названием для любого вымышленного, но абсолютно счастливого мира, на который нам, обитателям унылой реальности, стоило бы равняться, понимая, что в действительности мы вряд ли когда-нибудь сможем приблизиться к столь блистательному идеалу.

PS. А вот вам все инновации Илона Маска, как нынешние, так и будущие, в одной картинке:

«Марш интеллекта», картина 1829 г, художник Уильям Хит (1795-1840). Россия, так сказать, только недавно прогнала рогатиной Наполеона — а тут нате вам, вакуумный Гиперлуп, летающие города, личные летающие повозки и тому подобное.

Материал: https://masterok.livejournal.com/7615024.html