Бывший директор ЦРУ рассказал о «летающих тарелках»

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что было бы «самонадеянно и высокомерно» думать, что люди одни во Вселенной. Экс-глава разведывательного управления так прокомментировал недавно рассекреченные в США видео с НЛО.

Занимавший пост директора ЦРУ при Бараке Обаме с 2013 по 2017 год Джон Бреннан присоединился к списку тех, кто предполагает, что жизнь может существовать за пределами Земли, сообщает Daily Mail.

Во время недавнего выступления в подкасте бывший директор ЦРУ ясно дал понять, что он не исключает возможности существования инопланетных форм жизни.