10 признаков эмоциональной зрелости

Мудрость не определяется уровнем успеваемости в школе и не всегда количеством прочитанных книг. Есть более важный показатель – эмоциональный интеллект.

Он включает в себя понимание того, как работают эмоции и как именно лучше взаимодействовать с окружающими. Эмоциональный интеллект – это качество, которое можно приобрести, ведь эмоции исходят от сердца.

Вы цените общение. Вам нравится встречать новых людей, узнавать об их жизни и учиться понимать их. Хороших лидеров много, а вот выдающихся – мало. Выдающегося лидера от хорошего отличает не только быстрое мышление, но и умение понимать окружающих и вдохновлять их стать лучше. Это и называется эмоциональным интеллектом. Эмоционально зрелый человек знает свои плюсы и минусы. Он знает, в чем он силен, а в чем слаб. Главное – это понимание того, что если вы уверенны в своих возможностях, то всегда сможете использовать их в своих интересах. Глупо ожидать, что окружающие будут вас слушать, если вы сами не хотите никого слушать. Умение слушать – одна из составляющих эмоционального интеллекта. Научитесь слушать. Это поможет расположить к себе любого собеседника. У эмоционально развитого человека всегда есть связь со своими чувствами. Он точно знает, что чувствует и когда это чувствует. Почти как эмпаты, такие люди знают, куда и когда нажимать, чтобы попасть в точку. Человек, с развитым эмоциональным интеллектом в хороших отношениях со всеми, кто его окружает. Его чувства и эмоции настроены на окружающий мир, поэтому ему легко понимать других людей. У такого человека строгий моральный кодекс. Он знает, что правильно, а что нет. И если попытается сделать что-то, что выходит за рамки его моральных принципов, то чувства словно образуют стену, мешающую это сделать. Вы всегда доступны для окружающих. Именно это делает вас таким хорошим человеком в их глазах. Вы понимаете, как это, когда вы нуждаетесь в помощи, а рядом никого нет. Вы готовы прийти другим на помощь. Вы понимаете и легко можете объяснить чувства другого человека. После падения вы всегда поднимаетесь. Вы знаете, что неудачи – это лишь ступеньки к успеху.

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