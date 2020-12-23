2021 год попросит вас избавиться от предыдущей версии себя, потому что на горизонте — начало новой эры

Любой цикл, который приводит нас к окончанию чего-либо, является также и новым началом, даже если мы этого пока не осознаем.

Этот год был отмечен разрухой, самоанализом, глубоким чувством одиночества, пробуждением и переменами.

Получив достаточно времени на размышления наедине со своими мыслями, мы постепенно начинаем двигаться в направлениях, о которых раньше даже не задумывались. Все больше и больше людей меняют место работы, отношения, город проживания и дом. И это отнюдь не совпадение — здесь прослеживается четкая взаимосвязь.

Правда в том, что человечество сейчас проходит через стадию коллективного пробуждения. И такое изменение в сознании впервые связано с осознанием происходящего. Вот та самая часть, где нам приходится смириться с фактом того, что системы, привычки, структуры и традиции, которые управляли нами в прошлом, существовали вовсе не ради нашей выгоды и служили нам не так, как предполагалось.

Почти каждому из нас вскоре придется пройти через напряженный цикл перерождения, то есть период позитивного распада своей личности, убеждений и идей. Это чрезвычайно неприятный процесс, ведь, как и в случае со змеей, сбрасывающей свою кожу, чтобы расчистить место для рождения новой жизни необходимо сначала отпустить свою предыдущую версию себя. Именно об этом 2021 год вас и попросит.

Если сегодня у вас осталось нечто такое, от чего вы вовремя не отказались, если вы не совершили необходимые перемены и нужные действия, вас попросят со всем этим разобраться, ведь сейчас мы находимся на пороге новой эры.

Хоть мы и надеемся, что все перемены будут позитивными, не стоит расстраиваться из-за того, что процесс перерождения не всегда приятный и комфортный, особенно когда нам открываются жестокие истины о собственной жизни.

Реальность такова, что для большинства людей этот год стал возможностью внимательно присмотреться к тому, кто мы такие, чем заняты, с кем проводим свою жизнь и где. В этот период вынужденных размышлений многие осознали: чтобы соответствовать тому образу, кем мы хотим стать, нужно совершить прыжок веры.

Учитывая все полученные откровения и произошедшие перемены, остается лишь избавиться от всего, что так долго сдерживало нас на одном месте.

Если этот год был катализатором, то следующий принесет исцеление. 2021 год попросит вас скорбеть о том, что было утрачено, принять все новое и навсегда смахнуть с себя остатки прошлого. У вас не останется другого выбора, кроме как измениться, и это действительно благословение.

Вы, наконец, сможете стать именно тем человеком, которым должны быть стать. И хотя избавляться от всех своих корней и привычных идей очень страшно, вам придется смириться с тем, что привычка держаться в тени лишь сдерживает ваше развитие. А на это больше нет времени.

Все в вашей жизни готовило вас к этому моменту. Пришла пора совершить рывок и стать тем, кем вам всегда хотелось стать.

Если эти времена нас чему-то и научили, то это тому, насколько мимолетна и хрупка жизнь. Мы слишком многое принимаем как должное. А впереди еще столько всего неизведанного! Но если сейчас не освободиться от сдерживающих нас оков, то мы так никогда и не сможем почувствовать себя свободными.

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