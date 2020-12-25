Все мы однокрылые ангелы: статья для тех, кто родился в 1950-1980 годах

Тоска по прошлому не всегда является бессмысленной. Она может быть настоящим эликсиром спасения в трудных ситуациях, принося человеку эмоциональное облегчение. В таких ситуациях речь идет не о романтизации и идеализации прошедшего времени, а, скорее, о том, что ранее жизнь была более приватной, слаженной и простой.

Посвящается всем детям, которые родились и выжили в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х! То есть еще до того, как технологии захватили мир и полностью завладели нашими жизнями.

Для начала, мы родились нормальными и выжили, даже несмотря на то, что наши матери во время беременности глотали аспирин, ели консервированные продукты и работали почти до самих родов, не сдавая при этом анализы на сахарный диабет.

В те времена никто не клеил на пузырьки с лекарствами наклейки «Хранить в недоступном для детей месте», а двери, шкафы и лестницы не представляли угрозы для жизни.

В детстве мы могли спокойно ехать в машине без ремней и подушек безопасности, а также не одевать шлемы во время катания на велосипеде или коньках.

Мы пили воду прямо из садового шланга, а не из бутылок, купленных в супермаркете.

Мы распивали с друзьями одну бутылку сладкой воды на всех, и от этого никто не умер.

Мы ели мороженое, белый хлеб и масло, пили газировку, в которой тогда тоже было много сахара, но никто не становился от этого полнее, ведь мы все время играли на улице.

Мы могли выйти из дома утром и проиграть на улице целый день. Мы любили играть в «прятки», «пограничный контроль», «пни жестянку», «салочки» и во все то, что только могло прийти в наши безумные головы, пока не зажигались вечерние фонари. Зачастую родители целый день не могли нас найти, поэтому подзатыльник или шлепок были неотъемлемой частью нашего воспитания. Но в них не было никакого насилия и жестокости.

Мы были беззаботными и не знали, что такое проблемы.

Мы днями напролет проводили за изготовлением «скейтбордов» из деревяшек, найденных в подвалах и на чердаках. А затем просто носились по улицам, напрочь забывая о том, что ехали без каких-либо тормозов. Но падения, синяки и царапины научили нас решать свои проблемы.

У нас не было воображаемых друзей. Мы не добавляли друзей в социальные сети, мы их заводили в реальном мире!

И в школе у нас не было никаких трудностей с вниманием.

У нас не диагностировали СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности). Мы не ходили к психологам и психиатрам, не продавали наркотики возле школы, не играли в PlayStation, Nintendo, X-Box, видеоигры, не смотрели 500 разных телеканалов, не имели мобильных телефонов, компьютеров, интернета…

У нас были друзья, и мы с ними просто играли!

Мы падали с деревьев, могли пораниться об осколки разбитого стекла, но наши родители никогда за это не ругали. Мы играли в «лук и стрелы», строили снежные крепости и при этом чувствовали себя в полной безопасности!

Мы ездили на велосипедах или прогуливались пешком в гости к своим друзьям, забегая в их дом без стука. Мы с нетерпением ждали, чтобы встретиться и провести время вместе.

У нас были проблемы с законом, и наши родители не спешили к нам на выручку. В действительности они зачастую были даже более строгими, чем буква закона, стараясь преподать нам жизненный урок!

Последние 50 лет были наиболее плодотворными в истории человечества. Наши поколения подарили миру лучших изобретателей и ученых современности. Мы были свободными, успешными, ответственными и, что важнее всего, имели право на ошибку. А еще мы научились со всем этим жить!

Принадлежите ли вы к числу тех, кто родился в промежутке между 50-мы и 80-ми? Если да, то примите наши поздравления! Возможно, вам захочется поделиться этой статьей с теми, кому тоже посчастливилось иметь настоящее детство!

Возможно, стоит поделиться этим и с вашими детьми, чтобы они увидели и поняли, как росли их родители.

Поднимаю этот бокал за вас, представители моего поколения! Каждый из нас является однокрылым ангелом, а потому летать мы можем, только когда обнимемся!

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