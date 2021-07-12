Авиценна, Пушкин, Хайям и Тютчев о том, почему следует как можно меньше общаться с людьми

По снежной улице, в вечерний этот часСобачий слышен лай и запад не погас,И попадаются прохожие навстречу.Не говори со мной! Что я тебе отвечу?

Эти потрясающие строчки о том, что иногда приятней и полезней молчать, чем говорить, написал гениальный поэт Осип Мандельштам. Они о том, что слова порой — это шум. И сил так мало, что не хочется поддерживать беседу. И дело не только в моральной и физической усталости. Сколько в бессмысленности этих вибраций воздуха.

Я раньше часами могла висеть на телефоне, обсуждая с подругами, кто во что был одет, кто что сказал и как посмотрел. Но пришло время, когда мне стало нестерпимо жаль тратить свое время на это. Ведь существует прекрасная альтернатива: кинематограф, музыка, литература. Они не вынуждают нас открывать рот, но наполняют до краев изнутри.Эти гениальные рифмы принадлежат перу Александра Пушкина:От многоречия отрёкшись добровольно,В собранье полном слов не вижу пользы я;Для счастия души, поверьте мне, друзья,Иль слишком мало всех, иль одного довольно.

В жизни каждого из нас наступает переломный момент, когда количество перерастает в качество, душа требует этой метаморфозы. И тогда руки тянутся не к телефонной трубке или мессенджеру с его голосовыми сообщениями, а к книгам. А через них — к мыслям авторитетных личностей о жизни, о судьбе, о людях, о добре и несправедливости.

В Древнем Китае чтили мудрость:Говори лишь тогда, когда твои слова будут значить больше, чем молчание… Не говори, если это не изменяет тишину к лучшему.

Омар Хайям изрек:

Аналогичные строчки есть у Абу Ибн Сины — Авиценны:Тайн хранить не умеет глупец и бахвал,Осторожность поистине выше похвал.Тайна — пленница, если ее бережешь ты,Ты у тайны в плену, лишь ее разболтал.

Восточные философы, ученые и поэты жили во времена заговоров и козней, когда одно неверное, необдуманное, невзвешенное слово могло стоить жизни.

В наши дни слово остается сильным оружием, ибо им можно больно ранить душу. Поселить в ней обиду. Обида будет разъедать нутро и рваться наружу через негатив, который мы будем передавать другим. Это заразно. Человек с плохим настроением способен омрачить жизнь еще десятерым. И те понесут зло и раздражение в себе дальше. Мир накроет тьма, как говорят в озвучке триллеров.

Омар Хайям:В этом мире неверном не будь дураком:Полагаться не вздумай на тех, кто кругом.Трезвым оком взгляни на ближайшего друга —Друг, возможно, окажется злейшим врагом.

Одна моя знакомая устроилась на работу. Ей стали платить, причем щедро. Этот факт так распирал ее изнутри, так не давал покоя и так возвышал над остальными, что она рассказала своим подругам о том, какая теперь у нее зарплата. Такая, что за год миллион легко можно отложить и поехать отдыхать. Или ремонт сделать.

Подруги завидовали, но молча. «Поздравляю» — говорили они с притворной улыбкой.

А у себя дома упрекали мужей на тему: «Почему другие живут достойно, а мы вынуждены влачить жалкое существование». И вот эти мужья разнесли информацию о том, что кто-то хорошо зарабатывает дальше.

И дошла она до ушей квартирных воров.

Дом девушки, которая хвасталась своими доходами, перевернули вверх дном, забрали все ценное — деньги, золото, гаджеты. И даже зачем-то колбасу из холодильника.

А ведь держала бы она язык за зубами, все сложилось бы иначе. Врагами при ближайшем рассмотрении оказались лучшие подруги.

Хотя нет, не подруги.«Язык мой — враг мой». Вот где истина.