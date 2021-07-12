Наиболее подходящая мотивационная цитата для каждого знака зодиака. Задумайтесь!

«Наслаждайтесь мелочами, в один день вы можете оглянуться назад и понять, что они были большими вещами» — Р.Браульт

Вы находитесь в вечном стремлении к счастью, но часто забываете ценить какие-то небольшие моменты, вы теряете из виду мелочи жизни, которые на самом деле имеют огромное значение. Посвятите некоторое время, чтобы найти и оценить эти мелочи.

«Будьте хорошим человеком, но не теряйте много времени, чтобы доказать это» — М.Дисория

Если ваше сердце говорит, что вы делаете доброе дело и то, что вы делаете, подходит вам, не ждите одобрения, продолжайте делать то, что вы делаете! Вы все еще преуспеваете, даже если люди этого не видят. Телец — хороший друг, вы всегда готовы помогать окружающим, когда им это необходимо.

Близнецы

«Никогда не поздно начать все заново. Если вы вчера не были счастливы, попробуйте сегодня что-то другое» — А.Элл

Близнецы могут быстро начать скучать и в этом нет ничего плохого. У вас есть всего одна жизнь и вы обязаны проживать ее так, как хотите и можете! Если вы чувствуете что где-то застряли, двигайтесь дальше и выходите из этой ситуации. Переходите к той деятельности, которая делает вас по-настоящему счастливым.

Рак

«Мужество иногда в конце дня говорит тихим голосом «Я попробую завтра снова» — К.Смит

Иногда вы не понимаете, насколько вы храбры, но это не означает, что вы должны преуменьшать свои способности. Вы сильнее, чем большинство людей, никогда не забывайте об этом!

Лев

«Пусть ничего не смущает свет, который светит изнутри» — М.Анжелу

Ваш внутренний свет будет сиять, несмотря ни на что. Это то, что отличает вас от всех! Сияй как могущественный воин!

Дева

«То, что нас не убивает, делать нас сильнее» — Ф.Ницше

Девы, как известно, являются субъективными, но их суждения не исходят из пустого места, однако, не все это понимают, и вас часто критикуют за это. Все это делает вас намного более сильным человеком.

Весы

«Испытайте себя тем, что вы думаете никогда не сможете сделать, и вы сможете преодолеть все это» — неизвестно

Известно, что весы являются самыми стойкими и вкладывают свою душу во все, что они делают. Ничто не может остановить вас, если вы решите что-то сделать, поэтому не волнуйтесь и продолжайте идти вперед!

Скорпион

«Поговорите с собой так, будто вы говорите с тем, кого любите» — Б.Браун

Вы добры ко всем, кроме себя. Поймите и узнайте, что вы заслуживаете такой же любви, как и все остальные!

Стрелец

«Вы никогда не найдете радугу, если будете смотреть вниз». — Ч.Чаплин

Не теряйте надежды, когда вам не удается сразу же достичь успеха!

Козерог

«Опыт – это имя, которое каждый человек дает своим ошибкам». – О.Уайльд

Все мы ошибаемся. Вы не единственный такой, поэтому перестаньте так переживать! Не забывайте что вы человек, которому свойственно ошибаться!

Водолей

«Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты» — Э.Рузвельт

Водолеи мечтатели. Не отказывайтесь от своих мечтаний и продолжайте идти вперед, пока не достигнете всего, о чем мечтали!

Рыбы

«Не расстраивайтесь из-за людей или ситуаций. Они будут бессильными без вашей реакции» — неизвестно

Вы просто совершены! Не позволяйте негативу добраться до вас!

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