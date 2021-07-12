Предсказания Елены Рерих о Шестой расе, появлении новой планеты и её благотворном влиянии на Землю

Нострадамус, Эдгар Кейси, Ванга и другие провидцы предсказывали, что в начале ХХI века грядёт Апокалипсис – невероятные по разрушительности природные катаклизмы, вызванные появлением нового небесного тела.

Подобные предсказания, но более точные и полные, сделала и удивительная женщина Елена Рерих – философ, учёный и исследователь.

Кто такая Елена Рерих?

Многие знают или хотя бы наслышаны о русском художнике Николае Рерихе, некоторые картины которого не просто загадочные, но пророческие. Дар ясновидения был и у его жены Елены.

В очень состоятельной аристократической семье в 1879 году появилась на свет будущая основательница Агни Йоги Елена Ивановна Рерих, урождённая Шапошникова. Девочка уже в четырёхлетнем возрасте умела читать и тайком пробиралась в отцовскую библиотеку, чтобы почитать совсем не детские книги. Впоследствии она получила блестящее образование, что дало ей возможность серьёзно заняться религиозной и эзотерической философией.

Ещё в детстве Елена видела удивительно яркие и необычные сны, порой к ней приходили видения. Так у неё стал развиваться дар к ясновидению. Сначала она делала предсказания для семьи – за две недели предупредила о пожаре в доме, заранее знала, когда и с кем из родных может приключиться беда.Уже в зрелом возрасте она могла предсказывать глобальные события для всего человечества. Например, в её письмах и дневниках можно найти предсказания о поражении Германии во время обеих войн, о революции в России, о результате Карибского конфликта.



После падения монархии Елена с мужем и сыновьями эмигрировала. И хотя у неё навсегда осталось российское гражданство, больше в Россию она вернуться не смогла – новая власть не давала разрешения.

Семья Рерихов не бедствовала, и Елена с супругом воспользовались возможностью объездить весь мир. Они жили во многих странах, но больше всего им полюбилась Индия, где они и провели свои последние годы жизни.

Елена написала немало научных трудов, посвящённых религиозной философии, мирозданию и его взаимоотношении с человеком, энергетических преображениях, космосе, сверхъестественных способностях человека. Она никогда не была кабинетным учёным, всю свою жизнь Елена провела в экспедициях. Ей довелось увидеть жаркие пустыни Монголии и холодные льды Арктики, джунгли и горы, леса и равнины. Она вела обширную переписку, и очень часто её письма носили пророческий характер, сообщая о будущем России и всего мира.

Предсказания Елены Рерих

Её пророчества удивительным образом перекликаются с предсказаниями других не менее известных провидцев о грядущем Апокалипсисе.

Она чувствовала, что в ближайшем будущем случится что-то страшное. В своих письмах она писала о том, что начали просыпаться вулканы, даже те, которые давным-давно потухли.

Вся поверхность Земли начинает колебаться, но планете угрожают не пролетающие мимо кометы, а порождённые людьми эманации, которые входят в резонанс с огненной энергией и вызовут неизбежные сдвиги.

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