Предсказания Елены Рерих о Шестой расе, появлении новой планеты и её благотворном влиянии на Землю

Нострадамус, Эдгар Кейси, Ванга и другие провидцы предсказывали, что в начале ХХI века грядёт Апокалипсис – невероятные по разрушительности природные катаклизмы, вызванные появлением нового небесного тела.
Подобные предсказания, но более точные и полные, сделала и удивительная женщина Елена Рерих – философ, учёный и исследователь.
Кто такая Елена Рерих?
Многие знают или хотя бы наслышаны о русском художнике Николае Рерихе, некоторые картины которого не просто загадочные, но пророческие. Дар ясновидения был и у его жены Елены.
В очень состоятельной аристократической семье в 1879 году появилась на свет будущая основательница Агни Йоги Елена Ивановна Рерих, урождённая Шапошникова. Девочка уже в четырёхлетнем возрасте умела читать и тайком пробиралась в отцовскую библиотеку, чтобы почитать совсем не детские книги. Впоследствии она получила блестящее образование, что дало ей возможность серьёзно заняться религиозной и эзотерической философией.
Ещё в детстве Елена видела удивительно яркие и необычные сны, порой к ней приходили видения. Так у неё стал развиваться дар к ясновидению. Сначала она делала предсказания для семьи – за две недели предупредила о пожаре в доме, заранее знала, когда и с кем из родных может приключиться беда.Уже в зрелом возрасте она могла предсказывать глобальные события для всего человечества. Например, в её письмах и дневниках можно найти предсказания о поражении Германии во время обеих войн, о революции в России, о результате Карибского конфликта.
После падения монархии Елена с мужем и сыновьями эмигрировала. И хотя у неё навсегда осталось российское гражданство, больше в Россию она вернуться не смогла – новая власть не давала разрешения.
Семья Рерихов не бедствовала, и Елена с супругом воспользовались возможностью объездить весь мир. Они жили во многих странах, но больше всего им полюбилась Индия, где они и провели свои последние годы жизни.
Елена написала немало научных трудов, посвящённых религиозной философии, мирозданию и его взаимоотношении с человеком, энергетических преображениях, космосе, сверхъестественных способностях человека. Она никогда не была кабинетным учёным, всю свою жизнь Елена провела в экспедициях. Ей довелось увидеть жаркие пустыни Монголии и холодные льды Арктики, джунгли и горы, леса и равнины. Она вела обширную переписку, и очень часто её письма носили пророческий характер, сообщая о будущем России и всего мира.
Предсказания Елены Рерих
Её пророчества удивительным образом перекликаются с предсказаниями других не менее известных провидцев о грядущем Апокалипсисе.
Она чувствовала, что в ближайшем будущем случится что-то страшное. В своих письмах она писала о том, что начали просыпаться вулканы, даже те, которые давным-давно потухли.
Вся поверхность Земли начинает колебаться, но планете угрожают не пролетающие мимо кометы, а порождённые людьми эманации, которые входят в резонанс с огненной энергией и вызовут неизбежные сдвиги.
О Шестой расе
Уже наступает время, когда духовность начинает преобладать над интеллектом, и это то время, когда происходит переход от одной эволюции к другой. Пятая раса заканчивает свой жизненный цикл, появляются люди Шестой расы.
А при подобном Переходе всегда происходят космические катаклизмы, необходимые для очищения планеты от «лишних» людей. Это необходимо, чтобы люди новой расы могли развиваться. Именно они начнут новую эру.
Люди нового времени не рождаются в какой-то определённой стране. Они появляются повсюду на планете, но есть места, где их концентрация больше. Таким образом Мироздание сохраняет им жизнь при природных катаклизмах, собрав в наиболее безопасных местах.
Когда происходит смена рас, люди всегда получают Откровения от Высших сил. Но услышать и понять их могут только те, кто уже готов перейти на новую ступень развития. Остальным достаются лишь отголоски.
Не нужно считать, что всё человечество будет уничтожено. Лучшие представители Пятой расы спасутся, а многие из них даже смогут добиться процветания. И только отбросы, которые не желают развиваться, а погрязли лишь в материальном, погибнут. Выжившие из них окончательно деградируют и рано или поздно, но уйдут. Таких примеров в истории много. Например, австралийские аборигены — это потомки подрас, которые принадлежали когда-то Третьей расе. А она во многом превосходила нас в своём развитии, потому что рождала Сыновей Разума.
Елена Рерих писала, что в Библии много говорится о Страшном суде и Апокалипсисе. Но не стоит думать, что человечество полностью исчезнет. Эволюция будет продолжаться. В Священном Писании идёт речь об очередном Переходе, о смене рас, об исчезновении земель и появлении новых.
Согласно её пророчествам, жертв будет очень много, в живых останется не больше миллиарда человек. И в подавляющем большинстве это будут совсем молодые люди, которые ещё не успели нагрешить, у которых души чисты.
О втором солнце
Елена Рерих достаточно подробно описала «виновника» всей этой трагедии, которая нас ожидает в ближайшем будущем. Она предупредила, что в Солнечной системе появится ещё одна планета, которая двигается по огромной эллиптической орбите и приближается к Земле из-за Веги. Когда она приблизится к другим планетам Солнечной системы, её гравитация и принесёт те самые катаклизмы, о которых писали и другие пророки.
Например, Сатурн вообще сойдёт со своей орбиты и навсегда потеряет своё блестящее кольцо. Новая планета будет больше Земли, и найдёт своё место между Землёй и Венерой. Из-за её сильнейшей гравитации усилится магнетизм Луны, что и приведёт к большим наводнениям и разрушительным цунами.
Когда новая планета, которую Елена Рерих назвала Урусвати, что означает Свет утренней звезды, окончательно определится со своей орбитой, а на Земле прекратятся катаклизмы, начнётся новая жизнь. Лучи Урусвати благотворно повлияют на Землю. Мало того, атмосфера появится и на Луне. Земля и её спутник превратятся в цветущие сады.
Странным образом свет Урусвати будет влиять на людей. Каким-то образом будут отделяться праведники от грешников, на Земле не будет места лжи, злу и преступлениям.
Видения Елены Рерих были бы позитивны, если опустить страшный период природных катаклизмов и гибель миллиардов лишних с её точки зрения людей. По её словам получается, что практически всё человечество – это «отбросы, не могущие идти с эволюцией», и лишь один миллиард достоин жизни. Печально. Как-то совсем не хочется стать тем самым лишним.
А что вы думаете по этому поводу?