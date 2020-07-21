Ануннаки хотят распилить мир пополам?

На протяжении последнего десятилетия мир стал свидетелем невероятного количества атмосферных, геологических, астрономических и прочих феноменов, которые нарастают со страшной силой. Всяких чудес уже столько, что их стало дальше больше, чем “академиков”, которые все это должны объяснять с “научной точки зрения”. Как следствие из-за дефицита научных кадров все вопросы остаются без ответа.

И теперь ко всему этому непрерывному потоку чудес добавилось еще одно чудо, наблюдавшееся в Майями в районе 7 июля 2020 года:

Время от времени атмосфера бывает очень странно освещена огромными световыми лучами, идущими из-за горизонта и как бы рассекающими небо на части. Но здесь, как видим, никаких лучей нет – небо просто разделилось пополам, причем – строго по вертикали. Тут с тебе с одной стороны как бы день, а с другой пока, конечно, не ночь, но что-то в этом роде. И все ломают голову как объяснить новое чудо.