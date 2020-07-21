Ануннаки хотят распилить мир пополам?

На протяжении последнего десятилетия мир стал свидетелем невероятного количества атмосферных, геологических, астрономических и прочих феноменов, которые нарастают со страшной силой. Всяких чудес уже столько, что их стало дальше больше, чем “академиков”, которые все это должны объяснять с “научной точки зрения”. Как следствие из-за дефицита научных кадров все вопросы остаются без ответа.
И теперь ко всему этому непрерывному потоку чудес добавилось еще одно чудо, наблюдавшееся в Майями в районе 7 июля 2020 года:
Время от времени атмосфера бывает очень странно освещена огромными световыми лучами, идущими из-за горизонта и как бы рассекающими небо на части. Но здесь, как видим, никаких лучей нет – небо просто разделилось пополам, причем – строго по вертикали. Тут с тебе с одной стороны как бы день, а с другой пока, конечно, не ночь, но что-то в этом роде. И все ломают голову как объяснить новое чудо.
Самое как бы простое и логичное объяснение предполагает какую-то аномалию с электромагнитными полями – аномалию геологического характера, или аномалию, вызванную действиями военных.
Поскольку Майями – это Флорида, а Флорида – это Мыс Канаверал, резиденции президентов и всё такое, то там может быть какой-то очень мощный радар, который и создает такие помехи. На эту мысль наводит тот факт, что именно в Майями почти то же самое было в прошлом году:
Второе возможное объяснение – это наличие какого-то исполинского пепелаца, который и отбрасывает эту тень. Корабль скрыт светопреломляющим камуфляжем и потому как бы прозрачный, но прозрачный он, очевидно не до конца и какая-то тень есть.
И на эту мысль наводят участившиеся наблюдения НЛО, которые летают уже даже на фоне кометы Neowise:
или просто сами по себе, на фоне Канады:
Наконец, последнее возможное объяснение – это какие-то манипуляции с куполом Плоской Земли, где или меняют покрытие, или какие-то проблемы со светильниками, или это купол вообще распиливают. Например, ануннаки показывают своим пучеглазым детишкам фокусы:
И хотя подобное предположение кажется совсем уж невероятным, тем не менее, напоминаем нашим читателям про странные круги на полях, появившиеся накануне во Франции:
А теперь смотрим, как ануннаков рисовали древние шумеры…
То есть крест Тамплиеров или восьмиконечную звезду, которая как бы Мальтийский крест, таскал на себе каждый уважающий себя ануннак, словно это был даже не ануннак, а доблестный пехотинец вермахта, заблудившийся в коридорах времени .
В общем и как говорится – мир с каждым днем становится все чудесатее и чудесатее и мы уже не удивимся, если в одной половине города вдруг наступит ночь, а в другой будет продолжать светить день. При этом в одном квартале будет лето, в другом зима, а между кварталами поставят блокпосты, оберегающие граждан от Covid-19. А потом, в апофеозе всего этого с неба посыпятся пучеглазые человечки, так что следим за развитием событий.