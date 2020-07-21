СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИ ОРГАНИЗМА КРОЕТСЯ В МИТОХОНДРИЯХ — ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ НАШЕГО ТЕЛА

Врачи активно изучают роль митохондрий в ранней диагностике онкологических заболеваний. С их помощью разрабатываются эффективные онкомаркеры с высокой точностью результата. Едва достигая 1 микрометра, они являются настоящим ключом к здоровью и активности всего организма.

Как митохондрии влияют на здоровье

Для нормальной жизнедеятельности человеческому организму требуется постоянный приток энергии. Микроскопические митохондрии вырабатывают до 90% всех ее запасов, обеспечивая жизненно важные процессы. Если их уровень падает, нарушается регенерация тканей, ухудшается питание внутренних органов и систем.

Последние исследования в области онкологии доказали, что количество митохондрий может влиять на риск заболеть раком. Научные работы известного врача и ученого Отто Варбурга выявили, что раковые клетки для питания используют глюкозу. Ее уровень повышается при снижении митохондриальной функции: замедляется метаболизм, в крови увеличивается объем свободных радикалов, токсинов, продуктов распада.