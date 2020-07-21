СЧАСТЛИВЫЕ И НЕСЧАСТЛИВЫЕ РОДИНКИ: «ЧИТАЕМ» ЛИЦО ПО КИТАЙСКОЙ МЕТОДИКЕ ТУНГ ШУ

Китайский Альманах, также известный как Тун Шу, широко известен как книга благоприятных и неблагоприятных дат, но в Тунг Шу есть намного больше интересного. Это огромный источник информации об астрологии, кодах и символах, полученных мудрыми мудрецами и философами древнего Китая. Мы расскажем вам секреты книги, касающиеся родинок на вашем лице и их значения в зависимости от того, на какой части вашего лица они находятся.

Мы расскажем вам секреты книги, касающиеся родинок на вашем лице и их значения в зависимости от того, на какой части вашего лица они находятся. Сначала проверьте свое лицо на наличие родинок, а затем посмотрите на диаграмму выше, чтобы определить число, наиболее близкое к родинкам на вашем лице. Родинки имеют для значение только в том случае, если они видны и являются единственными. Если на вашем лице полно пятен, прыщей или «маленьких» родинок, они не в счет. Когда вы определили, какое положение соответствует родинке на вашем лице, посмотрите значения, перечисленные ниже.

1-3 – Будучи ребенком, вы были несколько мятежны и имели свободный дух. Вы творческий, обладаете врожденным талантом и работаете лучше всего, когда вам дают свободу выбора. Вероятно, у вас плохие отношения с родителями, начальником.

4 – Вы импульсивный и довольно спорный человек, любите аргументировать свою позицию. Иногда вы слишком резки, и окружающим людям становится неудобно.

5 – Родинка над бровью указывает на то, что в вашей жизни есть предрасположенность к богатству, но вам нужно будет зарабатывать и работать усерднее, чем большинство людей. Если у вас есть такая родинка, желательно не доверять другим. И никогда не позволяйте другим людям контролировать ваши финансы. Вы часто беспокоитесь о своих близких и делаете все, чтобы поддержать их.

6 – Родинка здесь указывает на ум, творчество и мастерство художника. Ваш художественный талант может принести вам богатство, славу и успех. Это также указывает на предрасположенность к обеспеченой жизни, но это может быть полностью реализовано только в том случае, если вы следуете своему сердцу, а не придерживаетесь традиционных взглядов. Успех придет, если вы смелы.

7– Родинки под бровями указывают на ссоры в большой семье, которые вызывают у вас горе и разочарование. Это повлияет на вашу работу и наличие средств к существованию. Желательно урегулировать любые разногласия с вашими родственниками, если вы хотите обрести душевное спокойствие.

8 – Вы настроены оптимистично и имеете позитивный взгляд на жизнь, умеете общаться с другими людьми, но будьте осторожны с вашими финансовыми тратами.

9 – Это расположение родинки предполагает предрасположенность к богатству, у вас будет счастливая жизнь.

10 – Родинка здесь как раз под носом указывает на защиту рода. Вы всегда окружены семьей, и у вас будет много детей и внуков. Вы пользуетесь поддержкой близких вам людей и будете материально и эмоционально реализованы.

11 – Родинка здесь указывает на подверженность болезням. Хорошей идеей будет удалить эту родинку, особенно, если она большая и темная.

12 – Здесь родинка предвещает успешную, но и очень сбалансированную жизнь. Вы, вероятно, будете не просто богатыми, но и знаменитыми. Но, хотя у вас и есть все возможности прожить светскую жизнь, у вас будет уютный дом и счастливая семейная жизнь. Женщинам с родинками здесь особенно везет, и они, как правило, красивы и успешны.

13 – Ваши дети станут большим беспокойством в вашей жизни. Ваши отношения с ними не очень хорошие. Вы ничего не можете с этим поделать, кроме как научиться терпимости.

14 – Родинка здесь говорит о слабости к еде, которая может стать большой проблемой в вашей жизни. У вас может быть аллергия на определенные продукты или вы просто слишком переедаете.

15 – Вы человек, который всегда в движении и постоянно обновляет и перестраивает свой дом. Вам нравятся новые впечатления, знакомства с новыми людьми, новые вещи и места. Вы не счастливы, если вы остаетесь в одном месте надолго. Вам нравятся путешествия и приключения, а также вы наблюдательны.

16 – Вы должны быть осторожны, когда дело касается еды, а также когда дело доходит до вашей сексуальной жизни. Это ваши две самые большие проблемы. У вас, как правило, проблемы с весом, которые могут привести к депрессии. Вы любите романтику, иногда даже с более чем одним человеком, но поскольку вы человек совестливый, вы будете чувствовать вину за это, и это вызовет у вас много стресса или даже депрессию.

17 – Вы можете стать известным и популярным. Вы высоко мотивированны и имеете предрасположенность к успешной карьере.

18 – Если родинка находится здесь, для мужчины это значит, что у него может быть шанс унаследовать состояние, а для женщины — скорее всего, наличие возможности очень удачно выйти замуж.

19 – У вас есть деньги, удача и много хороших друзей, так что это хорошая родинка. Ваша слабость в том, что вы склонны поддаваться чарам противоположного пола. В вашей жизни именно это может привести к неким проблемам, так что немного охладите свой пыл!

20 – Человек с родинкой здесь может вести жизнь, наполненную процветанием и изобилием. Он / она, как правило, будет иметь хорошие перспективы карьерного роста в любой сфере.

21 – Это хорошая родинка, так как она предполагает изобилие еды и напитков всю жизнь. Эта родинка также приносит славу и признание.

22 – Ваша жизнь всегда счастливая, и все идет гладко. Вы могли бы стать спортивной суперзвездой, если у вас есть страсть к этому. Родинка на кончике брови также предполагает человека при власти, поэтому, если вы являетесь генеральным директором компании, у вас все будет хорошо.

23 – У вас высокий IQ, и вы очень смышлёны. Вы преданны и любите помогать. Женщины с такой родинкой помогут увеличить удачу супруга.

24 – Вы добьётесь славы и благосостояния в молодом возрасте, вам рекомендуется использовать этот период для обеспечения вашей старости, поскольку люди с родинками здесь, как правило, труднее живут по мере взросления.

25 – Вы будете наслаждаться процветанием и признанием, но будьте осторожны с излишествами. Главное оставаться простым и добрым человеком, и у вас будет долгая и плодотворная жизнь.

Источник