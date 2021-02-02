Аномальные чудеса продолжают систематически нарастать

Как сообщает spaceweather.com со ссылкой на блог своего читателя, итальянского фотографа, 30 января 2021-го года восход Солнца в Италии выглядел как-то так:

Светлые адепты объясняют это “эффектом светопреломления атмосферы”, что вполне похоже на правду, однако, атмосфера везде одинаковая и Солнце встает каждый день, но таких чудес раньше как-то на наблюдалось.

Не наблюдалось ранее и многих других вещей, например – частых и множественных землетрясений на Канарских островах. 31 января 2021-го года там случился новый рой, ограниченный островом Ла-Пальма, при том, что предыдущий был всего в декабре:

Землетрясений было около сотни, глубина эпицентров 15-20 километров, магнитуда не более М2.0. Тем не менее, совершенно очевидно, что землетрясения имеют вулканическую природу и речь идет о подготовке Канар к извержению. Какие-то великие подвижки литосферных плит при этом произойдут вряд ли, Йеллоустоуна тоже не будет, но для Канарских остров этого и не нужно.

Острова представляют собой вершины гор, склоны которых размыты до состояния вертикальности, а в некоторых местах берег уходит в море под отрицательным углом, то есть нависает над дном Океана, словно карниз. При хорошем толчке все там обвалится и будет, как в Калифорнии 29 января:

Светлые адепты как и всегда рассказывают людям про дождь, который что-то там размыл. В такое размытие можно еще как-то поверить в Норвегии, где землетрясения практически не бывает, но в Калифорнии?! То есть причиной обвала стало сложение факторов, главный из которых – деформация поверхности, вызванная каким-то сейсмическим процессом. В фильме про Сан-Андреас, как все помнят, большой бада-бум тоже начинался как-то так и адепты, вещавшие про размытие дождем грунта заткнулись только когда их поглотил пролом в земле.

Латвия, 17 января:

Аляска, 28 января:

Аляска, 30 января:

Еще одно чудо света, которое массово стало наблюдаться относительно недавно – странные дыры в облаках:

Did y’all see these clouds today? These pics are from John Kelley in Cedartown. These are “hole punch” clouds. #storm11 pic.twitter.com/RschqbkUad— ChrisHolcomb11Alive (@ChrisHolcomb) January 29, 2021

Традиционно уфологи связывают эти просветы с большими кораблями инопланетян, однако, видео ниже заставляет усомниться в таком объяснении:

You could also see the fall streak holes from the @weatherchannel @TWCWeatherSTEM pic.twitter.com/ozd96jY1RE— Jessica Arnoldy (@JessicaArnoldy) January 29, 2021

Таким образом мы как-то привыкли, что “дыра в небе” – это какое-то чудесное чудо, которое изредка снимают удачливые фотографы, но на видео эти просветы в небе идут сплошным потоком, заставляя думать о каких-то энергетических лучах, которые бьют из-под земли.

Вообщем, с планетой что-то происходит, хотя что – непонятно. Самым простым объяснением многим, в том числе нам кажется наличие в Солнечной системе чего-то типа Нибиру. Но её как бы не видно, если посмотреть в окно, как же так? Возможно, что ответ на этот вопрос дает красивое видео, снятое на днях мексиканским астрономом Томасом Эшкрафтом:

На видео, конечно, не Нибиру, а Сириус А и Сириус B. Сириус А является самой яркой звездой ночного неба, его светимость больше солнечной в 25 раз и расстояние до него не очень большое по космическим меркам – порядка 8.5 световых лет. Сириус B – это белый карлик с массой Солнца. На таком расстоянии он должен быть как бы отлично виден, но его не видели очень долго и до середины XIX предполагали его наличие только теоретически – на основании отклонений в светимости и позиции Сириуса А. Сложно увидеть его и сейчас – если телескоп обычный, то есть какой может позволить себе купить рядовой человек. И насколько сложно снять видео с Сириусом В демонстрирует поднявшийся вокруг ролика Томаса Эшкрафта ажиотаж.

Нибиру, естественно, находится от нас не на дистанции 8 световых лет, но так и светимость у неё будет поменьше, чем у Сириуса B. Возможно, что в центре системы Нибиру находится бурый карлик или речь вообще идет о черной дыре или нейтронной звезде. Кроме того, технологические возможности хозяев Нибиру мы не знаем. Вполне может быть, что они способны сделать оптический камуфляж на всю свою планету, или они могут превратить планету в космический корабль, который будут перемещать куда и как захотят.

Примером такого как бы корабля является Луна. Не факт, что там под массивом горной породы находится какая-то космическая станция, однако орбита Луны, скорость её вращения, расстояние до Земли и прочие характеристики не укладываются в законы математики. То есть Луну кто-то подвигал, разместив её там, где она летает сейчас и придав ей нужную скорость. И раз такое можно сделать с Луной – то это можно сделать и с другой планетой.

И если это предположение правильное, то может случиться так, что мы не увидим приближения Нибиру до самого конца апокалиптического представления. Просто мы однажды утром проснемся, а над горизонтом будет висеть огромное небесное тело, похожее на приблизившийся на пару лунных дистанций Юпитер, так что следим за развитием событий.

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