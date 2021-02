Аномальные чудеса продолжают систематически нарастать

Землетрясений было около сотни, глубина эпицентров 15-20 километров, магнитуда не более М2.0. Тем не менее, совершенно очевидно, что землетрясения имеют вулканическую природу и речь идет о подготовке Канар к извержению. Какие-то великие подвижки литосферных плит при этом произойдут вряд ли, Йеллоустоуна тоже не будет, но для Канарских остров этого и не нужно.

Острова представляют собой вершины гор, склоны которых размыты до состояния вертикальности, а в некоторых местах берег уходит в море под отрицательным углом, то есть нависает над дном Океана, словно карниз. При хорошем толчке все там обвалится и будет, как в Калифорнии 29 января:

Светлые адепты как и всегда рассказывают людям про дождь, который что-то там размыл. В такое размытие можно еще как-то поверить в Норвегии, где землетрясения практически не бывает, но в Калифорнии?! То есть причиной обвала стало сложение факторов, главный из которых – деформация поверхности, вызванная каким-то сейсмическим процессом. В фильме про Сан-Андреас, как все помнят, большой бада-бум тоже начинался как-то так и адепты, вещавшие про размытие дождем грунта заткнулись только когда их поглотил пролом в земле.

Латвия, 17 января:

Аляска, 28 января:

Аляска, 30 января:

Еще одно чудо света, которое массово стало наблюдаться относительно недавно – странные дыры в облаках:

Did y’all see these clouds today? These pics are from John Kelley in Cedartown. These are “hole punch” clouds. #storm11 pic.twitter.com/RschqbkUad— ChrisHolcomb11Alive (@ChrisHolcomb) January 29, 2021