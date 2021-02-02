3 знака Зодиака, которым особенно повезет в феврале

Звезды в феврале приготовили особенные дары для трех знаков. У них будет возможность воплотить в жизнь все (или почти все) свои желания. Если вы попали в число избранных, поздравляем! Если нет, то удача вам все равно улыбнется, но чуть позже.
Телец
Дорогой Телец, звезды однозначно говорят — оставьте все сомнения, страхи и тревогу позади и выдвигайтесь за новыми победами.
Уже в начале февраля вы заметите перемены не только в собственном настроении, но и в отношении людей к вам. Перед вами откроются двери, которые, как вы думали, закрыты семью замками.
Помните, февраль для вас — месяц любви. Одинокие Тельцы могут встретить своих избранников, и для тех, кто состоит в отношениях, это идеальный момент, чтобы сделать «следующий шаг» — будь то совместная жизнь, помолвка, брак или любое начинание, которым вы планируете заниматься вместе с любимым человеком.
Скорпион
Февраль для огненного Скорпиона, который не может долго оставаться на одном месте, принесет много перемен, но именно это сделает вашу жизнь лучше. Особенно мощный прилив энергии вы почувствуете в первые 15 дней месяца.
Если вы принадлежите к этому знаку, февраль для вас будет, мягко говоря, не скучным — звезды предсказывают веселье и отличные приключения.
На работе тоже могут произойти изменения, хоть и незначительные. В любом случае они пойдут вам на пользу. В сфере любви все будет, как вам нравится, — с огнем, страстью и полетом фантазии.
Рыбы
В первой половине февраля Рыбам стоит сосредоточиться на карьере. Если вы хотите получить повышение и много работали, сейчас самое время поговорить со своим начальником.
Этот месяц для Рыб может стать по-настоящему денежным, но помните — с неба ничего не падает, вам придется приложить усилия.
А вот в остальных сферах жизни можно просто расслабиться и получать удовольствие! Самый мощный период с точки зрения положительных эмоций — вторая половина месяца.