Ну вот, марсиане и прилетели: над Лос-Анджелесом появился маточный корабль

TMZ: Ну, ребята, теперь у нас здесь, в Лос-Анджелесе, тоже есть свой НЛО. Причем наш НЛО стоит явно особняком – у нас на руках самые четкие снимки из когда-либо где-либо опубликованных, так что, дамы и господа уфологи – звоните.

Очевидец прибытия сделала эти фотографии в прошлую субботу, когда направлялась на юг по автостраде 101, недалеко от Таузенд-Оукс, когда она приближалась к городку Вестлейк, на закате. Нам сказали, что она разговаривала по телефону, когда увидела эту штуку, парящую в небе, летящую в том же направлении, в котором она направлялась. И за этой штукой следовала группа огней.

Свидетельница говорит, что она сделала три последовательных снимка так быстро, как могла, и, как вы можете видеть … неопознанный объект, похоже, изменил положение, слегка наклонившись и переместившись в новое место в небе. Нам сказали, что этот НЛО был виден всего несколько секунд, прежде чем он буквально растворился в воздухе.

Мы знаем – это звучит и выглядит не очень правдоподобно. Мы тоже так подумали, но нас заверили, что фото оригинальные, никак не подкорректированы или иначе изменены. Тем не менее, мы были настроены скептически и решили, что все это Photoshop. Поэтому мы связались с нашей гуру от художественного искусства и спросили её, что она обо всем этом думает. И наш персональный мастер фотоискусства и фотошопа уверяет – фото не подделаны.

Наша художник-график попробовала поэкспериментировать со стоковыми изображениями «светящихся дисков», «НЛО» и «летающих тарелок» … чтобы увидеть, можно ли манипулировать изображениями так же, как и с предложенными нам фотографиями. И наша художник пришла к выводу, что настолько точно ни в какой программе никто не смог бы выделить, вырезать и вставить изображение. Фотографии кажутся вполне настоящими.

Мы тоже не сидели без дела и тоже провели поиск, пытаясь найти источник подделки по похожему изображению, связывались с другими экспертами, игрались с настройками и контрастами. Вообщем, пока все похоже на то, что нам прислали именно то, что было сделано фотоаппаратом на месте.

Итак, к чему это нас в конце концов приведет??? Всё зависит от того, во что вы хотите верить. На первый взгляд это выглядит как прямое наблюдение НЛО. Но, если это действительно так, то, получается, художники Голливуда были правы в своих фантазиях? Эта штука выглядит прямо как маточный корабль из «Дня независимости» или любого стереотипного фильма о пришельцах. И это довольно странно.

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