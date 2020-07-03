Американский пастор заявил, что конец света наступит в 2020 году

Христианский евангелист Пол Бегли заявил, что апокалипсис наступит в 2020 году за несколько дней до Рождества. Пророчество о конце света, указанное в календаре Майя, сбудется после кольцевого затмения.

Пастор верит в то, что за несколько дней до Рождества в 2020 году наступит «конец света». При этом он ссылается на календарь Майя. Он это связывает с тем, что 21 декабря 2020 года произойдет редкое астрономическое событие. Бигли ссылается на старейшин майя, которые считали, что конец света произойдет именно в 2012 году, однако они ошиблись.

21 декабря 2020 года произойдет редкое явление, когда Сатурн и Юпитер сблизятся друг с другом и вместе образуют самую яркую «звезду» в небе со времен наблюдения Вифлеемской звезды. С 1623 года это будет самым близким сближением планет, которое вновь повторится только через 500 лет. Именно эти явления, включая день зимнего солнцестояния, пастор считает знаковыми, и их не стоит игнорировать.