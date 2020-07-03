4 достойных способа справиться с осуждением

С давних времен мудрецы говорили нам, что поспешные оценочные суждения — это очень плохо. Они знали, что искреннее понимание и сочувствие в отношении всех людей без исключения — лучшая альтернатива. Но как нам удержаться от того, чтобы не судить других людей?

Мы собрали для вас 4 способа, которые помогут избавить свою жизнь от оценочных суждений:

Худшее, что мы можем сделать с человеком — это наскоро осудить его за речь, за внешний вид, за поступки, да за что угодно — ведь так мы упускаем шанс (порой безвозвратно) узнать, кто он на самом деле, и что делает его уникальным. Мы позволяем ограниченной перспективе затуманить наше восприятие, не давая увидеть то хорошее, что наверняка в нем есть. А если мы делаем это с близкими людьми, то упускаем возможность любить их так, как они того заслуживают.

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить», – Евангелие от Луки 6:37.

Перестать судить наспех — значит перестать судить и себя самого. Порой мы можем быть нашими худшими критиками. Когда мы сбрасываем с себя тяжкий груз лишних суждений, мы освобождаем в душе место для любви, в том числе и к самим себе. После того, как мы переключимся с негативной, критической перспективы на позитивную и любящую, у нас будет больше стимулов добиваться перемен в тех сферах нашей жизни, в которых мы хотим стать лучше.

«День, проведенный за осуждением других — плохой день, и так же плох день, проведенный за осуждением себя», — Будда.

По мере того, как вы мало-помалу очистите себя от осуждения других людей, вы обнаружите, что теперь они намного реже осуждают вас. Ваше окружение станет намного позитивнее, и эмоции людей вокруг вас будут не придавливать вас к земле, а возносить вверх. Это не значит, что они совсем не будут осуждать вас, но они будут стараться делать это мягко, чтобы вас не обидеть.

2. Постарайтесь переключиться на позитив.

Первый совет работает, и работает очень хорошо, но это постепенный процесс, и вы не сможете добиться результата за один или два дня, как бы вам этого ни хотелось. Тем временем вы вполне можете попрактиковаться в смене собственной перспективы и точки зрения с негатива на позитив. Займите свой разум собственным благом и благом окружающих — и в нем просто не останется места на мысли о плохом.

Когда вас в очередной раз кто-то слишком сурово осудит по надуманной причине, ввергнув вас в бездну плохого настроения и подавленности, постарайтесь думать не о том, что пошло не так, а о собственных достижениях. Помните — вы проделали долгий путь по дороге жизни, и уже многого добились.

Вы всегда выкладываетесь на полную катушку, и знаете это. И вы прекрасно понимаете, что чем большего вы добьетесь, тем сильнее завистники и пессимисты будут стараться подрезать вам крылья. Именно поэтому привычка переключать свое внимание с негатива на позитив, позволяющая черпать силы из внутренней уверенности в собственных возможностях, даст возможность с легкостью справиться с любым внешним негативом.

«Наивысшая духовная практика — это наблюдение за собой без тени осуждения», — Сами Крипалу.

3. Не воспринимайте слова окружающих, как личную обиду.

Если кто-то вас критикует вас безо всякого на то основания, один из лучших способов справиться с этим — напомнить себе, что их критика основывается на их собственной ограниченной перспективе. Они — не вы, и у них не было возможности прожить хотя бы день в вашей шкуре. А это значит, что вам не должно быть никакого дела до их мнения.

Более того, очень часто бывает так, что когда кто-то испытывает к вам зависть, этот человек намеренно пытается подставить вам подножку и лишить уверенности в себе. Ему от этого становится лучше.

Конечно, научиться не обижаться на такое не так-то просто, особенно, если вы слышите это от кого-то, кто вам не безразличен. Вам может показаться, что вы просто обязаны перейти в наступление и дать обидчику достойный ответ, что молчать — это ниже вашего достоинства. Но на самом деле наилучший выбор в данной ситуации — просто отвернуться от этой ситуации, как от чего-то малозначимого.

Но не забывайте — для того, чтобы иметь возможность так поступить, нужна нешуточная сила воли. Сила, в основе которой лежит полная уверенность в том, что вы действительно делаете все, на что способны. И если в вас нет этой уверенности, подумайте, нет ли правды (хотя бы частичной) в словах вашего обидчика. И если есть — действительно ли он хотел обидеть вас своими словами? Порой доброжелательная критика может помочь нам вырасти и стать лучше.

«Если вы будете постоянно осуждать людей, у вас не останется времени на то, чтобы их любить», – Мать Тереза.

4. Оставьте эту ситуацию и этих людей в прошлом.

Предположим, что вы опробовали все советы, но вас все еще обливают деструктивной, разъедающей самооценку критикой. Вы больше не можете это терпеть. Возможно, пришло время покончить с этой ситуацией навсегда, и серьезно ограничить свое общение и взаимодействие с этим человеком.

Негативное окружение, особенно, когда его создают вокруг себя люди, которые вам небезразличны, оказывает сильное влияние на ваше ощущение счастья и личностный рост. Так что хорошенько подумайте, так ли нужны эти люди в вашей жизни. Чтобы достигнуть вершин и максимально реализовать весь потенциал, вы, прежде всего, должны окружить себя любящими, позитивными людьми, которые заботятся об общем благополучии и которым не все равно, добьетесь ли вы успеха.

«Любовь — это отсутствие осуждения», – Далай Лама.

Окружающие всегда будут судить вас по вашим делам и поступкам, и ваша лучшая защита от этого — всегда помнить о том, кто вы на самом деле, чего вы хотите добиться, и куда вы держите путь.

Возможно, когда-нибудь наступит время, когда люди не будут осуждать других, чтобы унизить. Когда каждый из нас сможет, наконец, быть собой, лететь вверх, не опасаясь, что ему подрежут крылья язвительным замечанием. Так давайте же хотя бы немного поспособствуем воплощению в реальность именно такого будущего — будущего, полного сочувствия и свободы для всех!

По материалам — powerofpositivity.com