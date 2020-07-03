Они подписались на счастье: Утренние привычки самых успешных людей

Я хочу тебя познакомить с 10 утренними привычками успешных людей. Выбирай те, которые подойдут и соответствует твоему жизненному стилю.

Как только ты просыпаешься, ощущай благодарность за то, что ты жив. Почувствуй, что жизнь – это огромный подарок и наслаждайся радостью каждого нового дня. Если дела у тебя плохи, обязательно прокрути в уме список всего позитивного, что у тебя уже есть.

Исследования показывают, что люди, которые регулярно выражают благодарность, меньше страдают от одиночества, раздражения, депрессии и злости.

Они никогда не пропускают завтрак

Они понимают, что завтрак – это самая важная еда на весь день. Завтрак должен содержать все необходимые питательные вещества, минералы и достаточно калорий, необходимых на весь день.

Заведи привычку планировать свой завтрак с вечера и подготовь необходимые продукты, чтобы сэкономить утреннее время, когда утром это будет весьма ограниченно.

Они никогда не забывают о своей духовной связи

Суфий, поэт 13-го века сказал:

Дышите, пока можете. Утренний ветер развеял свой свежий запах. Мы должны вставать и наслаждаться этим ветром, который позволяет нам жить.

Когда успешные люди просыпаются, они уделяют время осознанности, молитве, медитации, йоге или общению с Богом. Это бесценные моменты, и ими необходимо наслаждаться, перед тем, как ты выйдешь из дома.

Они делают зарядку перед тем, как начинают работать

Я еду на работу на велосипеде, и это время нахожусь без стресса или частично иду пешком перед тем, как зайду в мой офис. Самые лучшие идеи приходили ко мне в голову во время таких поездок или прогулок.

Некоторые люди предпочитают выгуливать собаку по утрам или ездить на велосипеде на работу, если это возможно. Другие люди начинают свой рабочий день в 6 утра. Одно исследование показало, как много может дать утренняя зарядка, однако, это подходит не каждому.

Они планируют хорошие поступки

«Задайте себе с утра вопрос: что хорошего я могу сегодня сделать?» Бенджамин Франклин.

И не удивляйтесь тому, что, счастливые люди помогают другим повысить их уровень счастья, а не быть грузом для кого-то.

Исследования, опубликованные в Журнале по Исследованию Счастья, четко это показывают. Другие исследования показывают, что эти счастливые и добрые люди живут намного дольше.

«Деньги не делают людей счастливыми. Люди делают людей счастливыми» Стив Винн.

Они редко размышляют о прошлом

Счастливые люди имеют одну общую черту – они не вспоминают прошлое. Они знают, что настоящая жизнь – это находиться здесь и сейчас, и то, что случится сегодня – это самое главное событие. Они никогда не оглядываются на прошлое или на вчерашние неудачи.

Счастье – это привычка

Ты знаешь, что около 40% твоих ежедневных занятий – это обычная привычка или рутина? Ты летаешь на автопилоте почти половину своего времени.

Счастливые люди выражают благодарность, веселятся и осознанно относятся к части таких привычек, и это всегда помогает им, особенно по утрам.

Они отбрасывают с утра все то, что их отвлекает

Счастливые люди знают, что им не нужно с утра никаких новостей, писем и сообщений. Они не нарушают утреннее спокойствие.

Это очень важно. Все сообщения дождутся своего часа. Такой подход помогает им справиться со всеми дедлайнами, важными встречами и заданиями с большим спокойствием.

Они ставят цели на день

Счастливые люди знают, что когда начнется их рабочий день, первым делом они должны решить самые трудные задачи. Это просто часть из их списка дел, но у них всегда есть четкие цели и расставлены четкие приоритеты в последовательности. Это повышает их уровень счастья.

Ричард Дэвидсон, нейробиолог из Университета в Висконсине исследовал это. Он обнаружил, что когда ты видишь прогресс в достижении успеха в тяжелых задачах, это повышает уровень счастья и подавляет все негативные эмоции.

Они получили подписку на счастье

Когда ты встречаешь счастливых людей, создается такое впечатление, что они подписались на счастье. Они не ждут каких-то редких счастливых моментов и событий, которые должны постучаться к ним в дверь. Они создают это счастье и распространяют его вокруг.

Поэтому они никогда не стоят в толпе! Они всегда находятся в своем внутреннем мире, в котором нет влияния внешней среды на их внутренний мир, в котором нет суеты и страха.

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