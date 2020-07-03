Синхронизация по Юнгу: Вселенная всегда поощряет хорошие замыслы

Чудеса случаются только в жизни тех людей, которым удалось подготовить для них благодатную почву. Так считал и знаменитый последователь Зигмунда Фрейда — швейцарский психолог Карл Густав Юнг.

Он разработал теорию синхронности, суть которой описывает Psychojournal.ru. Таким образом, если человек чего-то очень сильно хочет и работает в направлении своей цели, то в его судьбе обязательно произойдут события, приводящие к ее достижению.

На первый взгляд, события могут показаться случайными и абсолютно не связанными с мечтой. Но со временем все сойдется в одну точку как бы само собой. То есть произойдет обыкновенное чудо.