Синхронизация по Юнгу: Вселенная всегда поощряет хорошие замыслы

Чудеса случаются только в жизни тех людей, которым удалось подготовить для них благодатную почву. Так считал и знаменитый последователь Зигмунда Фрейда — швейцарский психолог Карл Густав Юнг.
Он разработал теорию синхронности, суть которой описывает Psychojournal.ru. Таким образом, если человек чего-то очень сильно хочет и работает в направлении своей цели, то в его судьбе обязательно произойдут события, приводящие к ее достижению.
На первый взгляд, события могут показаться случайными и абсолютно не связанными с мечтой. Но со временем все сойдется в одну точку как бы само собой. То есть произойдет обыкновенное чудо.
Например, банковский сотрудник мечтает стать поэтом и долгое время пишет стихотворения «в стол». В один прекрасный день он принимает твердое решение показать свои творения настоящему литератору, но среди его приятелей такого нет. Через два дня начинающий поэт случайно знакомится с опытным писателем и с его помощью издает свой первый сборник. Да, встреча с литератором оказалась счастливой, но не случайностью, а проявлением синхронности. Ведь она ничего бы не стоила, если бы поэт не трудился над осуществлением мечты.
Итак, чтобы механизм синхронности заработал, требуется наличие трех важных компонентов, полностью зависящих от человека – мечты, цели и работы.
Мечта
Это должно быть самой сильное и светлое желание, при одном упоминании о котором поднимается настроения. Причем думать о нем нужно без страха.
А если в голову ничего не приходит, то можно проделать такое упражнение. Следует ответить на вопрос: «Что бы я делал, если бы имел волшебную палочку?» Ответ обязательно найдется, неважно, что в данной ситуации эта мечта кажется неосуществимой.
Цель и план
Четкое формулирование цели и нескольких пунктов, касающихся ее достижения, привязывают эфемерное желание к реальности. При этом нет необходимости в продумывании средств осуществления мечты. О них позаботиться сама жизнь.
Работа
Мечтать и планировать мало. Необходимо действовать. Даже если цель очень далека, всегда можно сделать какой-то маленький шажок для ее реализации. То есть, приняв решение, необходимо начать действовать здесь и сейчас в меру своих возможностей. Например, мечтая поехать в Париж, можно просто сидеть и рассматривать фото этого чудесного города, а можно оформить загранпаспорт, подучить французский язык и узнать все нюансы отдыха в этом городе. Вполне вероятно, что через некоторое время жизнь преподнесет сюрприз – билеты на самолет до Парижа.
Юнг верил в то, что Вселенная благосклонна к человеку и всегда поощряет его хорошие замыслы. Но для осуществления мечты недостаточно просто иметь цель. Важно не лежать на диване, а много работать в нужном направлении. Тогда обстоятельства обязательно помогут добиться желаемого.