8 вещей, которым научила меня жизнь – леди, поделитесь ими с подругами

Актриса, модель и защитница прав животных Эли Макгроу в одном из интервью рассказала о том, чему ее научила жизнь, почему важно говорить «нет», когда это действительно нужно, и как научиться стареть с достоинством.

Многие люди тратят изрядную часть своей жизни, гоняясь за вещами и людьми, которые им на самом деле не так уж и нужны, при этом загоняя свои настоящие стремления и желания в глубокие слои подсознания. Поэтому пусть у вас войдет в привычку хотя бы раз в год делать паузу, брать отпуск и позволять себе думать о том, что для вас наиболее важно на самом деле, и как ваши ценности изменились с течением времени.

Вспоминайте о том, что вы не должны останавливаться на достигнутом и позволять своей жизни превращаться в стоячее болото – нет, вы должны заботиться о том, чтобы стиль вашей жизни отвечал вашим новым целям.

Для некоторых женщин это значит научиться быть лучшими мамами. Для других – пересмотр семейного бюджета, в результате которого они начинают меньше тратить и больше откладывать на мечту. Еще для кого-то – избавление от ненужных дел и обязательств, в результате которого они могут в большей степени сосредоточиться на духовном и эмоциональном росте. Что бы вы о себе ни узнали, цените это, и пусть ваша жизнь соответствует вашим убеждениям.

2. Перестаньте пытаться угодить всем подряд

На первый взгляд ваше стремление ни с кем не ссориться и всем угождать может показаться весьма выигрышной позицией – ведь, если подумать, кому из нас не хочется лучше ладить с окружающими? Но люди, действительно попытавшиеся угодить всем, отлично знают, насколько это неблагодарное занятие, оставляющее вас выгоревшими изнутри, раздраженными и зачастую неспособными сделать счастливыми тех, кто вам действительно дорог.

Точно так же, как в любых сутках есть всего 24 часа, и с этим ничего не поделать, у вас есть лишь ограниченное количество сил и энергии, которые вы можете потратить на себя и окружающих. Так старайтесь же не тратить свои ресурсы на что попало!

Иногда это значит, что вы должны сказать «нет» просьбе выйти на работу на выходных, даже если вам заплатят в двойном размере, или не поехать на очередное «воссоединение семьи», если там будут люди, которых вам не хочется видеть. Позаботьтесь о том, чтобы у вас было время на то, чтобы отдохнуть и восстановить силы – любым подходящим вам способом! Ваши отношения и ваш здравый рассудок лишь поблагодарят вас за осознание того простого факта, что мнение далеко не каждого человека имеет хоть какое-то отношение к вашей жизни.

3. Научитесь стареть с достоинством

Научитесь стареть с достоинством. Индустрия красоты зарабатывает огромные деньги, убеждая женщин в том, что, если у них в волосах появилась седина, а в уголках глаз морщинки, то они уже не такие привлекательные, как в молодости. Когда вы научитесь ценить и любить свое тело, сколько бы ему ни было лет, вы станете намного счастливее.

Эли Макгроу вспоминает: «Помню, как в юности проводила массу времени, беспокоясь о том, насколько хорошо я выгляжу. Можно ли представить что-нибудь скучнее? Как по мне, если довести себя до идеала, ты в тот же миг превращаешься в пластмассовую куклу, полностью лишенную сексуальности, а кому это нужно?»

Так что не скрывайте ни ваших морщинок от смеха, ни растяжек, ни седых прядей – вы не представляете, насколько прекрасными и желанными они могут вас сделать.

4. Хватит сравнивать себя с другими людьми

Даже в былые времена людям было сложно не сравнивать себя со своими друзьями, соседями и коллегами – и это до того, как в игру вступили социальные сети! Но вам вовсе не стоит завидовать людям со студийных фотографий, и на то есть очень веская причина… На самом деле их жизнь далеко не так идеальна, как вам кажется, и это факт.

Так что вместо того, чтобы сравнивать свои слабые стороны с сильными сторонами окружающих, научитесь не судить книги по их обложкам. Цените свою жизнь такой, какая она есть. Радуйтесь тому хорошему, что в ней есть, учитесь на своих ошибках и находите утешение даже в черные полосы жизни. Ваша жизнь уникальна и неповторима, и она полна прекрасных возможностей!

Как сказала в интервью Эли Макгроу, «Идеальная жизнь… не думаю, что она существует. Это довольно странная одержимость. Быть хорошим человеком и уметь устанавливать настоящие тесные связи с окружающими – как по мне, это куда важнее фальшивой идеальности».

5. Не ждите чужого признания

Вот это вам действительно стоит услышать: вы должны стать своими собственными самыми большими поклонницами! Вам стоит принять как данность то, что большую часть времени ваша тяжелая и неблагодарная работа так и останется незамеченной, даже самыми близкими и любимыми людьми. И вместо того, чтобы ожидать от людей, что они будут постоянно выражать вам свою благодарность, начните полагаться в этом только на себя.

Если же вы получите дополнительное признание из внешнего источника… Что ж, считайте это бонусом! (Кстати, нет ничего плохого, чтобы поговорить со своим партнером о том, что вам бы хотелось чаще слышать от него слова поддержки. Как и нет ничего плохого в том, чтобы учить детей быть благодарными!)

6. Здоровый образ жизни не должен повышать уровень вашего стресса

Безусловно, ваше здоровье очень важно! Но наибольшую ошибку люди совершают тогда, когда считают здоровье тела чем-то отдельным от душевного здоровья. И если вы каждый день становитесь на весы, следя за малейшими изменениями веса, и казните себя почем зря, стоит пропустить один поход в спортзал или позволить себе сладкий десерт на свидании, то, поступая так, вы пренебрегаете весьма важным аспектом собственного здоровья.

Помимо того, что стресс связывают с весьма серьезными хроническими заболеваниями, не стоит забывать о том, что вы заботитесь о своем теле не ради самого процесса, а чтобы наслаждаться жизнью!

7. Делитесь своими историями

Конечно, вы воспринимаете свой жизненный опыт, как нечто само собой разумеющееся, но, поверьте, это вовсе не так, и будущие поколения могут многому у вас научиться!

Конечно, вы не должны насильно впихивать в уши своим детям или внукам мораль собственной жизни, если им этого не хочется, но всегда будьте готовы поделиться с ними добрым советом и опытом. Вы удивитесь, как много ваши слушатели смогут узнать от вас о вас, о мире, и о себе самих.

8. Живите на полную!

Если время от времени вы захотите себя побаловать, в этом нет ничего дурного. Пробуйте новые вещи, когда только можете. Научитесь говорить «нет» тому, что вам не нравится, чтобы освободить место для того, что вам по душе.

Не бойтесь смотреть в лицо своим страхам. Любите ярко и в полную силу. Прощайте быстро. Делайте миллионы фотографий. Живите на полную!

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