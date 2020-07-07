Уфологи нашли базу инопланетян в Антарктиде

Если Внеземной разум интересуется Землёй, то более идеального места на ней для своих объектов ему было просто не найти. В том числе, если наша планета используется лишь в качестве своеобразной перевалочной базы, а не военного объекта.
Представители альтернативной науки уверены, что инопланетяне давно присутствуют в Антарктиде. В этот раз уфологи, в качестве подтверждения своей гипотезы, предоставили информацию о том, что засекли на этом континенте секретную базу пришельцев.
Это удалось им после сравнения карт Google Earth, на которых одно и то же место самого холодного на Земле материка было заснято с помощью спутника в 2010 году и сейчас.
На прежней фотографии отчётливо видно наличие в Антарктиде огромного объекта, имеющего правильную прямоугольную форму. На самом краю данного сооружения находится круглый предмет значительно более малых размеров с отчётливо выраженным синим цветом. На материке просто не может существовать ничего природного с таким оттенком.
Уфологи сразу предположили, что это НЛО, а огромное сооружение вполне могло быть космодромом инопланетян. При этом, конспирологи предположили, что основной объект находится под толщей льда, а на поверхности случайно показалась лишь его незначительная часть.
На фотографиях, сделанных в настоящее время, его уже не видно, как и следов того, что там нечто огромное было ранее.
Конспирологи предполагают, что, когда пришельцы поняли, что они обнаружены землянами, то перенесли локацию своего объекта.
Одновременно, существует и ещё одна гипотеза, согласно которой сейчас во Вселенной началась космическая война. Находящиеся на Земле объекты одной из участвующих в ней цивилизаций в данный момент просто массово эвакуируются.
В любом случае, как уверяют альтернативные учёные, их теория вполне достоверна. Ледяной материк почти идеален для того, чтобы пришельцы могли расположить там свой опорный пункт или целую базу.
В Антарктиде нет населения, и есть огромная толща льда, под которым можно надёжно скрыть объекты, практически, любого размера, в том числе и военного предназначения.
Судя по всему, инопланетяне пытаются тщательно маскировать свою деятельность, осуществляемую в Антарктиде. Однако, видимо и у них иногда случаются просчёты. Один из которых и зафиксировал на свою камеру земной спутник.
Представители официальной науки, хранят по этому поводу полнейшее молчание, что, впрочем, уже стало достаточно привычным.