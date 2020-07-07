Уфологи нашли базу инопланетян в Антарктиде

Если Внеземной разум интересуется Землёй, то более идеального места на ней для своих объектов ему было просто не найти. В том числе, если наша планета используется лишь в качестве своеобразной перевалочной базы, а не военного объекта.

Представители альтернативной науки уверены, что инопланетяне давно присутствуют в Антарктиде. В этот раз уфологи, в качестве подтверждения своей гипотезы, предоставили информацию о том, что засекли на этом континенте секретную базу пришельцев.

Это удалось им после сравнения карт Google Earth, на которых одно и то же место самого холодного на Земле материка было заснято с помощью спутника в 2010 году и сейчас.