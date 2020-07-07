Исследователи из Великобритании расшифровали «Книгу вечности»

Этот загадочный артефакт был найден в 1972 году при раскопках в руинах монастыря, расположенного в Италии.



«Книгу вечности», написанную монахом Федерико Мартелли, наконец, удалось расшифровать британским исследователям. Ими было установлено, что загадочная книга была создана в начале шестнадцатого столетия.

Все предсказания, изложенные в книге, были зашифрованы, но ученые смогли их расшифровать. Они сообщили, что в «Книге вечности» предсказаны многие ключевые события, произошедшие в двадцатом веке. Например, в книге говорится о появлении в конце двадцатого века ВИЧ. Также в ней предсказаны многие природные катастрофы – глобальное потепление, смена полюсов и появление второго солнца.

В книге, по словам исследователей, содержится много интересных и, в тоже время, пугающих предсказаний. К примеру, монах предвидел первый контакт человечества с представителями инопланетных цивилизаций, который произойдет в 3044 году.