5 неочевидных способов перестать гоняться за счастьем

Сегодня 20 222 день моей жизни. Будем считать, что попытка удобно устроиться в таком неудобном месте, как Земля — удалась. Школа ударов судьбы уже позади. И впереди только счастье и наслаждение жизнью (самая полезная привычка!). Вообще-то, счастье — это свойство характера.

У одних в характере его все время ждать,

у других — непрерывно искать, у третьих — повсюду видеть.

Я отнесла себя к третьим. И хочу описать мои способы увеличению счастью в единицу времени. Вот они.

Что бы вы ни делали, делайте это медленнее. Даже работая в режиме многозадачности, делайте все эти бесконечные задачи неспешно. Нет, не как в замедленной съемке! Но без суеты и страха опоздать.

Остановитесь на 5 минут, чтобы понять, что у вас на обед. Как выглядит еда, как она пахнет, какова она на вкус?

Перенюхайте все цветы по пути в офис.

Дышите полной грудью и становитесь счастливее с каждым вдохом. Или выдохом.

Не бойтесь выглядеть нелепым. Серьезно! Я недавно купила себе белые трикотажные штаны с надписью POZITIFF и черную майку с Микки Маусами. На голову — белую кепку, кроссовки и вперед! Не по возрасту? Да наплевать! Зато в каком восторге внуки.

Создавайте маленькие радости из обыденного. Не стоит ждать каких-то невероятных событий.

Перемойте посуду. Думаете вы на самом деле ее моете? Как бы не так! Это вся грязь и шлак из повседневной жизни стекает в раковину, освобождая место для радости. Шум воды, звон тарелок — все это может раздражать, а может наоборот, вызвать острое ощущение жизни. Здесь и сейчас.

Покормите соседскую кошку. И она благодарно заурчит.

И даже если все сегодня пошло не так, все равно была чашечка ароматного кофе, новая книга, отличный фильм, красивый маникюр, да все, что угодно! Все, что вам удалось увидеть и почувствовать.

Делайте свою жизнь максимально простой, а себя максимально сложным.

Недавно прочла одну притчу про белые носки.

У молодой женщины дочь занималась танцами, и ей приходилось каждый день стирать и отбеливать ее белые носки. Но результат был плачевный. Кипенно-белого цвета так и не было. Тогда она начала их вываривать по старинке. И так каждый день.

Однажды к ней приехал погостить ее брат, бывший офицер. Он посмотрел на ее “беличье колесо” и сказал, что знает способ, как сделать носки идеально белыми.

На следующий день измученная мамаша отдала ему целый ворох очередных грязных носков. Тогда он просто достал из сумки целую упаковку новых носков.

Секрет идеально белых носков оказался прост: туда, где нужны именно белые носки — брать их из этой упаковки и надевать. А в остальных случаях носить желтые, красные, розовые, в полосочку, синие в зеленых крокодильчиках и пр.

Это же деньги! — скажет скептик.

Но порошок, отбеливатель, электричество, а главное — бесценное время жизни — разве этого мало?

А в освободившееся время читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, учиться, развивать свои навыки. Обнимать детей, звонить родителям. Жить.

Не давайте советов, они вернутся и укусят вас за мягкое место. А заодно — не принимайте ничьих советов.

Поэтому мой совет для вас — проживайте каждый свой день не как последний, а как первый. С детским любопытством и восторгом. Не пресыщайтесь жизнью. Тогда завтра настанет уже 20 223 день счастливой жизни. В этом, наверное, и состоит главный секрет. По моему мнению.

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