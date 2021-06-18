5 черт красивой женщины, о которых говорила великолепная Одри Хепберн

Очаровательная Одри Хепберн с удовольствием делилась секретам красоты, но они были не похожи на то, что говорили другие знаменитости…
1. Губы должны произносить лишь добрые слова
Так, например, актриса говорила, что для того, чтобы сделать свои губы красивыми, женщина должна произносить исключительно доброжелательные слова.
2. Глаза должны видеть только хорошее в людях
А чтобы сделать глаза красивыми, стоит замечать в окружающих лишь положительное.
3. Едой нужно делиться с нуждающимися
Для стройной фигуры Одри Хепберн рекомендовала делиться едой с теми, кто голоден.
4. Волосы будут красивыми благодаря детям
А для того, чтобы волосы были красивыми, позволять детям залезать в них пальцами как минимум раз в день.
5. Будьте уверены в себе
Одри также говорила, что для того, чтобы быть уравновешенной и иметь хорошую осанку, женщине необходимо больше гулять и с мыслью, что она никогда не будет одинокой.
Актриса постоянно твердила: красивая женщина — это счастливая женщина, которая не зацикливается на проблемах и плохих людях. Она сама создает свой мир с помощью позитивных мыслей и хорошего настроения.
И самое главное, о чем постоянно твердила знаменитая актриса — это любовь. Глаза, наполненные любовью, главное качество, отличающее красивую женщину от некрасивой.
«Говорят, любовь — самый выгодный вклад: чем больше отдаешь, тем больше получаешь в ответ. Не в этом дело. Любовь — самый уникальный вклад: чем больше ее даришь, тем больше ее рождается в вас самих. Если бы все это понимали, насколько легче было бы жить».
По материалам: Счастливая Жизнь