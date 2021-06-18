5 черт красивой женщины, о которых говорила великолепная Одри Хепберн

Очаровательная Одри Хепберн с удовольствием делилась секретам красоты, но они были не похожи на то, что говорили другие знаменитости…

1. Губы должны произносить лишь добрые слова

Так, например, актриса говорила, что для того, чтобы сделать свои губы красивыми, женщина должна произносить исключительно доброжелательные слова.

2. Глаза должны видеть только хорошее в людях