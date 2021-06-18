А существовали ли Инки?

Древняя могучая цивилизация инков, намного столетий опередившая свое время — это вымысел или просто маркетинговый ход для привлечения туристов? А как же тогда официальная история Южной Америки, научные труды, исследования, документальные фильмы? Давайте попробуем разобраться.

Принято считать, что на части территорий современного Чили, Перу, Аргентины, Боливии, Эквадора и Колумбии некогда существовала огромная высокоразвитая империя инков Тауантинсуйу: величественные города с монументальными строениями, дороги мощеные камнем, канализация, водопровод, почтовые станции, системы орошения сельскохозяйственных угодий и даже единое законодательство. И, безусловно, невероятно сложная полигональная кладка и огромное количество искусных золотых изделий.

Сразу уточним, что народа под названием «инки» никогда не существовало. Само слово — это всего лишь титул племенных вождей, которые считали себя прямыми потомками первооснователя государства, которого называли «инка Манко Капак». С легкой руки испанских завоевателей, пришедших на континент в XVI веке все многочисленные местные индейские племена для простоты восприятия стали именовать «инками», то есть «подданными инка».

Последние археологические исследования доказали, что практически все известные достижения унаследованы индейцами от некой загадочной предшествующей древней цивилизации. Сами по себе они ничего не строили и не изобретали, а просто пользовались плодами того, что существовало до их появления в этих местах. Сразу возникает вопрос, а кто же эти боги, которые складывали мегалиты так, что между ними не оставалось зазоров?

Перуанская хроника

Первым серьезным исследованием истории империи инков является восьмитомник «Перуанская хроника», вышедший из-под пера испанского монаха XVI века Педро де Леона. Он подробно описал и геоглифы плато Наска (которые видны только с высоты птичьего полета), и грандиозные постройки Тиауанако, и массу других достопримечательностей. Некоторые ученые датируют древнейшие руины 200-м годом нашей эры и восхищаются высокоразвитыми городскими инфраструктурами, но давайте почитаем, что пишет один из первых европейцев, добравшихся до этих мест.

Оказывается во времена появления испанцев на континенте, инки не имели городов и жили в джунглях. Самые богатые имели хижины из ветвей тростника и соломы без окон, условный средний класс жил на деревьях, а бедняки вообще спали под открытым небом. Ни храмов для поклонения богам, ни культовых сооружений завоевателям встречать не доводилось, а де Леон, между прочим, прошел всю территорию империи вдоль и поперек. Для крупных поселений были характерны большие общие хижины, накрытые пальмовыми листьями и тростником, в которых проживало сразу несколько семей: мужчины, женщины, дети.

Инки.pinimg.com

Встречались и крепости, также сделанные из толстых деревьев, вырванных из земли вместе с корнями, и ограждений, сделанных из снопов тростника, связанных лианами между собой тугими пучками. Основным оружием были заостренные палки, а одеждой – набедренные повязки.

В общем, примитивная цивилизация, находящаяся на низком уровне развития, живущая первобытно-общинным строем. Пройдя через весь материк, испанцы, так и не встретили мощеных дорог и каменных храмов, поэтому впервые начали строить их самостоятельно.

Де Леон пишет, что дороги между крупными поселениями индейцев Перу представляли собой широкие земляные тропы, утрамбованные тысячами ног. После тропических ливней они превращались в сплошное труднопроходимое месиво. После смерти вождей не хоронили в пирамидах или усыпальницах, а выкапывали глубокую яму прямо в жилище, в которую вместе с телом покойного клали кувшины с вином, оружие, золотые украшения и многочисленных жен.

Лишь после посещения столицы империи инков Куско, священник записал в дневнике, что видел каменные дома очень маленьких размеров, покрытые соломой. Причем местные жители ничего не строили, а заселяли пустующие строения. По их мнению, их возвели белые бородатые боги из древней цивилизации, некогда существовавшей в этих местах.

Он был искренне удивлен тому, что развалины напоминали средневековые европейские строения: «…если посмотреть издали, то возникает странное ощущение того, что видишь классическое испанское поселение…». Более того, на огромных мегалитах разрушенных храмов неизвестной цивилизации были найдены латинские цифры, явно сделанные во время их обработки до установки на место. Откуда они взялись?

Задолго до Колумба

Современные исследователи находят подтверждения тому, что Южная Америка была открыта европейцами задолго до Х. Колумба. Есть мнение, что здесь неоднократно бывали тамплиеры, орден которых существовал в XII…XIV веках. Среди первых переселенцев было множество образованных и мастеровитых людей, способных возводить самые сложные архитектурные строения, некоторые из которых сохранились до сих пор. Причем, использованные технические решения, поражают воображение даже современных инженеров.

Чужеземные поселенцы сталкивались с невозможностью автономного существования своих селений. Из-за бесконечных войн с коренным населением, страданий от неизвестных болезней и непривычной пищи численность европейцев стремительно уменьшалась. Оставшиеся в живых были вынуждены интегрироваться в существующий социум, брать в жены детей племенных вождей, становится «инками» и вовлекать индейцев в строительный процесс по европейским стандартам. Вполне естественно, что первобытные люди считали их «белыми бородатыми богами».

Куда исчезла древняя цивилизация

В «Хрониках Перу» есть ответ и на этот вопрос. По воспоминаниям местных старожилов, на рубеже XV-XVI веков в Андах проснулся вулкан. За многие тысячи километров было видно, как с неба падали раскалённые камни, густой едкий дым накрыл огромные площади. Все живое погибло на сотни километров вокруг.

Развалины крепости Саксайуаман.ic.pics.livejournal.com

Действительно, в этот временной период планета была охвачена страшными катаклизмами. Они вошли в историю, как «Малый ледниковый период». Вот почему первые поселения «белых богов» оказались вымершими.

Прошли годы и в эти места пришли индейцы из далеких провинций и начали обживать заново развалины «древней цивилизации». Что-то смогли восстановить, очистить от мусора и поросли. Именно это и увидели испанские переселенцы второй волны, вместе с которыми на берег сошел и испанский монах, ставший автором знаменитой монографии, которая, кстати, после 1554 года переводилась и издавалась только однажды – на Украине в 2008-м. Так, что это большая редкость, которую мало кто читал.

Мачу-Пикчу.s3.fotokto.ru

Собственно по этой причине многие искренне верят, что знаменитый город Мачу-Пикчу, расположенный в Андах на территории Перу, смогли случайно найти только в конце XIX столетия, а об истинном предназначении многочисленных зданий и широких террас, вырубленных в скалах, до сих пор ничего не известно. В «Хрониках» Педро де Леона он подробно описан, как «город над облаками» и «потерянный город инков».

«… высоко на плоскогорье между отвесных скал находятся развалины хорошо укрепленного и достаточно большого поселения городского типа. Самого мощного во всех владениях инков, в которых мне довелось побывать. Скромный по численности гарнизон смог сдерживать крупные силы противника на протяжении длительного времени. Местность абсолютно неприступна. Большие террасы, напоминающие крепостные стены, возвышаются одна над другой. На них выращивали какие-то продукты питания, необходимые при длительной осаде…».

Секрет полигональной кладки

Автор упоминает и знаменитую полигональную кладку из огромных мегалитов, аккуратно обработанных и тщательно пригнанных друг к другу. Он задается вопросом, откуда такие специфические знания и практические навыки у отсталых племен, позволившие возводить строения на современном (для того времени) европейском уровне? Заметьте, что монаха удивляет лишь уровень знаний, а не сама возможность сложить стену из громадных камней, обработать которые вручную просто нереально. Подходящего инструментария у индейцев точно не было. Как минимум, о нем нигде не упоминается.

Можно предположить, что испанский историк не удивился, поскольку до этого успел побывать в Куско, в котором полигональная кладка встречается на каждом шагу в фундаментах всех старых зданий. Местные краеведы сегодня рассказывают многочисленным туристам, что технология принадлежит первым европейским переселенцам XVI-XVII веков, которые якобы позаимствовали ее у строителей погибшей цивилизации. Поскольку теперь мы знаем, что каменные глыбы обработаны и сложены выходцами из Старого света, то, как же тогда они это сделали?

Старая улица современного Куско.static.oper.ru

И на этот непростой вопрос есть ответ. Относительно недавно российские ученые по приглашению своих перуанских коллег занимались проблемами деструкции (разрушения) полигональной кладки знаменитой «крепости богов» Саксайуаман, построенной в период 1475-1525 гг. В ходе исследований образцов, взятых непосредственно из блоков, которые составляют элементы кладки, было установлено их искусственное происхождение. Основу «мегалитов» составляет термически обработанный оксид кальция. На бытовом уровне это означает, что стены сложены не из обработанного камня, а из «силикатного кирпича», который изготавливался непосредственно на стройплощадке.

Не было ни непосильного ручного труда, ни таинственно исчезнувших древних высокоразвитых цивилизаций, ни загадочных технологий обработки твердых горных пород. Самые обычные европейские колонизаторы осваивали дикий континент, коренному населению которого были неведомы достижения цивилизации.

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