Раскрытие НЛО. Главный вопрос человечества

На протяжении десятилетий понятие НЛО и всякое упоминания о них высмеивалось.

Это была область, определяемая отсутствием веских доказательств – апокрифических сказок и опровержений со стороны государства.

Хотя тысячи документов и документальных свидетельств (несколько тонн), в том числе внеземного происхождения (включая десяток действующих «тарелок»), делают эти опровержения смехотворными.

Но это могут оценить только информированные люди, число которых в мире исчисляется тысячами, а в России, даже с учетом читающих это, возможно, сотнями, из которых многие связаны различными обязательствами.

Не торопитесь сомневаться.

Современный этап раскрытия

В 2017 году стало известно, что Пентагон расследовал серию необъяснимых вторжений в военное воздушное пространство, включая таинственные НЛО, снятые на видео, преследующие корабли ВМС США. Представители Министерства обороны подтвердили подлинность этих наблюдений.

Документы, уже признанные Пентагоном и ЦРУ, подтверждают эту реальность и демонстрируют постоянную модель вторжений, в том числе на военные объекты, которые, согласно документальным свидетельствам, длились годами.

Это привело к тому, что законодатели из сенатского комитета по разведке дали военным и правительственным спецслужбам 180-дневный срок для подготовки рассекреченного отчета об этих НЛО, который должен быть опубликован в июне этого года. Не позднее 25 числа.

Президент Байден лично и пресс-секретарь Белого дома это подтвердили.Управление директора национальной разведки «активно работает» над отчетом об НЛО, усилия, поддержанные президентом Джо Байденом, – заявил во вторник Белый дом.

«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжениях на нашу авиабазу любых идентифицированных или неопознанных самолетов», – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о сообщениях о воздушных явлениях в воздушном пространстве Соединенных Штатов. – «Конечно, президент поддерживает ODNI в составлении отчета».

На вопрос, возьмет ли Белый дом на себя обязательство раскрыть результаты отчета в полном объеме, Псаки указала на управление Национальной разведки, ведущее расследование.

«Что касается раскрытия информации, это будет их дело», – сказала она.

Но раскрытие любой информации об НЛО не означает раскрытие информации об инопланетянах или извлечение исторических данных, которые не входят в компетенцию Национальной разведки.

Поэтому про НЛО/UAP информация будет, но про оставшиеся 95 процентов, включая историю Вселенной, многолетнее сотрудничество с инопланетянами, совместные экспедиции, подземные базы, клонирование людей, освоенные космические технологии и вооружения, видимо, нет.

Параллельно с США в течение ближайших двух недель мы исследуем этот вопрос.

До крайней даты предоставления отчета 25 июня будет 10 сообщений, потом будем обсуждать сам отчет.

Будем использовать в основном американские источники, в том числе некогда с высочайшими грифами секретности.

Большинство из них условно доступны, но я не буду приводить их копии, для того чтобы кого-то в чем-то убедить.

Доказательства

Любой здравомыслящий человек признает возможность, что инопланетяне существуют, были активны в нашем прошлом и продолжают активно участвовать в человеческих делах сегодня.

Доказательства повсюду:

• из всемирных религиозных и мифологических отчетов, обычно описывающих древние встречи с продвинутыми существами;

• аномальные археологические памятники и артефакты, свидетельствующие об использовании в прошлом передовых технологий;

• более ста лет наблюдений очевидцев НЛО;

• сотни образцов физических следов, извлеченных с мест приземления НЛО;

• тонны материальных инопланетных артефактов и современных устройств и механизмов;

• десятки задокументированных случаев мониторинга воздействия на военную технику и вооружения, в первую очередь ядерные;

• реализованные проекты обратного инжиниринга;

• правительственные документы и информаторы, подтверждающие существование ИП;

• тысячи случаев похищения с участием нескольких свидетелей;

• сотни научных исследований, в том числе доступных в Scopus;

• неоспоримые физические и медицинские доказательства, подтверждающие эти отчеты;

• воспоминания «под гипнозом»;

• RV, о котором мы еще поговорим отдельно.

Я не убеждаю, а информирую.

В этом контексте признание правительством США существования НЛО монументально. И инциденты, которые до сих пор были публично признаны – это верхушка айсберга.«Наблюдений намного больше, чем было обнародовано»,

– сказал недавно бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф.

Скептики, как правило, невежественны и/или мало информированы и отказываются исследовать все доказательства, закрывая глаза и заявляя, что не видят никаких доказательств существования инопланетян. По правде говоря, незнание никогда не доказывает обратного. «То, что твоя голова задрана, не означает, что солнце не светит».

Скептицизм – это заявление о том, что кто-то знает больше, чем другие, утверждение, которое не всегда подкреплено рациональными аргументами или доказательствами. Мы не можем просто отбросить феномены НЛО, потому что они не вписываются в нашу существовавшую ранее парадигму. Очевидно, что люди что-то наблюдают, и не все они заблуждаются или просто ищут внимания. Но есть также истинно верующие, которые подходят к теме НЛО, предполагая, что за этим явлением стоят инопланетяне.

Подозрения имеют основания. И мы это обсудим.

Самый популярный аргумент – это теория заговора, согласно которой правительство знает, что НЛО – это инопланетяне, и скрывает это.

Это моя задача – отделить зерна от плевел, а ваше право согласиться или нет.

Ожидания

Минимум 100 американских разведчиков и работников президентской администрации уже несколько месяцев работают над докладом об НЛО. Привлечены конгрессмены и десятки экспертов.

Может быть, получим и ожидаемое раскрытие всей человеческой и галактической истории экзополитики?

Ожидаемо, но маловероятно. Это стало бы самым значительным событием во всей человеческой истории. Слишком эпохальные последствия.

Приказ президента Трампа создать военно-космические силы дал теоретикам заговора еще одно соблазнительное свидетельство того, что правительство скрывает правду о внеземном присутствии и влиянии. Дело в том, что запуск Космических сил станет большим шагом к признанию правительством инопланетян и технологий, добытых из разбившегося космического корабля пришельцев (что сообщество НЛО называет «полным раскрытием»), и других технологий, полученных из внеземных источников.

Этот план Космических сил поставил Трампа против его естественного врага – «глубинного государства». Глубинное государство также хранит тайны инопланетян. К ним за последние 70 лет допускалось крайне ограниченное число лиц. Причем не все президенты США.

Трамп, видимо, был допущен, по крайней мере, частично, еще и потому, что его родной дядя участвовал в программе обратного инжиниринга, связанного с Розуэллом.

Раскрытие – это процесс, а не единичное событие. С формированием Космических сил и обнародованием отчета о неопознанных воздушных явлениях (UAP), среди других событий можно ожидать появления дополнительной информации, которая поможет понять правду о присутствии и влиянии ИП и степени освоения США космических технологий.

Большинство малокомпетентных публикаций о внеземном и более продвинутом, чем у земных людей, разуме, крутится вокруг обсуждения отдельных случаев видений и контактов, изредка документов. И эти рассуждения не идут дальше обсуждения истинности и ложности этих сообщений. Часто они связаны с программой «Маджестик-12».

«Маджестик-12»

Читаем в Википедии:«Маджестик-12» – гипотеза уфологов о существовании секретной группы, состоящей из двенадцати чиновников США, занимающихся координацией изучения НЛО. О ней известно только из документов сомнительного происхождения, датированных 1947 годом, якобы просочившихся в общественные массы с неофициального разрешения «Маджестик-12». Является одним из компонентов «теории всемирного заговора» и уфологической доктрины.

У американцев есть поговорка «Если что-то выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, то это точно утка».

«Маджестик-12» – это точно реальность, но внеземная реальность этим не исчерпывается. Это подтверждается многими документами, в том числе достаточно свежими, частью из которых я поделюсь.

Российских секретов в них нет, так как оба наших последних президента утверждали, что про инопланетян ничего не знают. И я им верю.

Многие, в том числе бывшие и нынешние советские/российские военные, не верят и поэтому делятся информацией и воспоминаниями. Я этого делать не буду. Но ссылки на наиболее информативные русскоязычные ресурсы предоставлю.

В отличие от Википедии и СМИ, все, что будет дальше обсуждаться подчеркнуто не из «документов сомнительного происхождения», а из нескольких сотен официальных документов, как правило, с высочайшими грифами секретности на момент их создания.

Оттуда же цитата:…MJ12 ограничивает круг своих членов на основании принципа необходимого знания, применяемого для защиты информации, когда каждый знает только то, что ему необходимо для выполнения своих обязанностей, что не должно кого-либо удивлять, поскольку это является работой военных разведывательных подразделений. Зачем нужно что-нибудь знать современному Конгрессу или настоящему Президенту, если они лишь преходящие на своих местах? Конечно, они нуждаются в большем знании, но не могут найти конец цепочки, гораздо меньше влияя на ход дела.

Допущенные к знанию – это служащие, в контакт с которыми вошла MJ12. Выбирают они, и требование вступления или услуг просто не приходят с других направлений. Знающие имеют контакт в том случае, когда MJ12 от них что-нибудь нужно – услуги, содействие или знание. Чаще всего это люди, которые уже имеют допуск секретности, являясь бывшими военными или действующими правительственными служащими, или частными гражданами, приведенными к присяге. При посвящении эти люди платят определённую цену, поскольку вступление в организацию MJ12 крайне значительно, оно подобно вступлению в Мафию – из неё не выходят. Правила строги. Никакой выгоды от ваших знаний, никакого отказа соблюдать правящие указания MJ12 и никаких разговоров быть не может…

Расплата наступает, как правило, сразу.

Информация о внеземной жизни и технологиях держится в секрете от широкой публики, избранных политических представителей и даже высокопоставленных военных. Подтверждающие доказательства огромны по объему и показывают, что информирование, помимо высочайшего допуска к секретам, ограничено и строгим принципом «необходимости знать».

Это данность. Доказывать ничего не требуется. И для желающих она станет реальностью после нескольких десятков оригинальных документов. Но мы этим не ограничимся! Будет минимум еще десяток постов про экзополитику.

Терминология

Слова, которые мы используем, и то, как мы их используем, имеют огромное значение, потому что они формируют то, как мы воспринимаем мир.

Свидетельством тому является ребрендинг UFO в UAP (unidentified aerial phenomena – неопознанные воздушные явления). Это сознательный фокус, чтобы изменить общественное мнение (и продвигать повестку дня).

Я, в зависимости от контекста, буду использовать близкие по значению аббревиатуры (НЛО, UFO и UAP).

В официальных советских документах тоже не было принято употребление аббревиатуры НЛО. Вместо нее использовался термин «аномальное явление», поскольку это словосочетание больше соответствовало природе наблюдаемых эффектов, чем «неопознанный летающий объект».

Для уменьшения общественного резонанса от легализации работ по НЛО принято решение сделать эти исследования закрытыми. Это обусловлено следующими основными обстоятельствами:

– формальной принадлежностью программы к закрытому плану работ по оборонной тематике;

– высокой вероятностью военно-технического происхождения наблюдавшихся странных явлений;

– сравнительно частым проявлением НЛО (НПО) в местах расположения военных баз и сосредоточения военной техники;

– наличием у НЛО специфических свойств, представляющих большой интерес с точки зрения военного использования (отсутствие радиолокационного контраста, высокая маневренность и пр.).

И еще, слово «инопланетяне» мне тоже не нравиться. Заменим его аббревиатурой ИП, подразумевая под этим и инопланетные цивилизации и отдельных их представителей.

Розуэлл

Напомню, что правительство США уже объявило, что НЛО реальны, «и они не люди, и мы их захватили». Еще в 1947 году.

Тогда были сотни свидетельств и публикаций

Потом все начали отыгрывать назад, потому что реальность НЛО и стоящих за ними цивилизаций и высшего разума как такового, обнуляли все человеческие претензии на исключительность во Вселенной, не говоря уже об амбициях отдельных государств и их правителей.

Это смешно, что некоторые люди думают, что нужна правительственная целевая группа, чтобы определиться с этим.

А была ли советская разведка в курсе о присутствии и деятельности инопланетян, в том числе Розуэла?

Однозначно! Сталин, естественно, был в курсе.

Через свою разведывательную сеть, внедренную в «манхэттенский проект», Москва знала о событиях, происходивших в Нью-Мексико.

13 августа 1991 года российская газета «Рабочая трибуна» опубликовала интервью с В. Бурдаковым, профессором российской Академии наук. Вспоминая свои разговоры с С. П. Королевым, Бурдаков рассказал, что в июле 1947 года ученый-ракетчик был вызван в Министерство государственной безопасности на Лубянке, где ему было подготовлено место для проживания. Ему передали иностранные газеты и документы, относящиеся к летающим тарелкам, и попросили изучить их, для чего ему была придана группа переводчиков.

Через несколько дней Королев был у Сталина, который поинтересовался его мнением по этому вопросу. Королев сказал, что данный феномен действительно существует, однако угрозы он не представляет. Сталин ответил, что заключение Королева совпадает с мнением других ученых, которые консультировали его по этому вопросу; этими учеными были Мстислав Келдыш и Александр Топчиев, будущие президент и вице-президент АН СССР. Валерий Бурдаков был помощником Королева, а потом много лет преподавал в МАИ. Он пишет, что и как Королев позаимствовал от НЛО.

В своей книге «Разведка и Кремль» Павел Судоплатов писал:«Жена известного скульптора Коненкова, наш проверенный агент, действовавшая под руководством Лизы Зарубиной (жена Василия Зарубина, резидента НКВД в США), сблизилась с крупнейшими физиками Оппенгеймером и Эйнштейном в Принстоне».

Коненкова и ЭйнштейнОна сумела очаровать ближайшее окружение Оппенгеймера. После того как Оппенгеймер прервал связи с американской компартией, Коненкова под руководством Лизы Зарубиной и сотрудника нашей резидентуры в Нью-Йорке Пастельняка (Лука) постоянно влияла на Оппенгеймера и еще ранее уговорила его взять на работу специалистов, известных своими левыми убеждениями, на разработку которых уже были нацелены наши нелегалы и агентура».

Те же и в шляпе Оппенгеймер, 1936 год

На аукционе «Сотби» в 1998 году были проданы письма Эйнштейна к Маргарите Коненковой (недавно стала доступна и их интимная переписка).

Причем здесь Эйнштейн и Оппенгеймер?

Авторами первого документа, который осмысливал активность НЛО в непосредственном преддверии «крушения в Розуэлле» были самые известные физики XX века Оппенгеймер и Эйнштейн.

Копия первой и последней страницы

Как мы узнаем, что эти фантастические заявления и документы подлинны?

Ключевыми доказательствами подлинности являются формат и язык, и прочие обстоятельства, связанные с происхождением документа. В данном случае авторство Оппенгеймера и Эйнштейна подтверждено однозначно.

Не говоря уже о наличии копии совсекретного оригинала, для подделки необходимо было обладать интеллектом и логикой этих великих мыслителей и копировать их способ мышления. Это точно невозможно.

В июне 1947 года Альберт Эйнштейн и Джулиус Роберт Оппенгеймер вместе написали совершенно секретный шестистраничный документ, озаглавленный как «Отношения с обитателями небесных тел». В нем говорится, что присутствие неопознанных космических кораблей считается военными де-факто. Он также касается вопросов: откуда они берутся, что об этом говорится в законе, что мы должны делать в случае колонизации и/или интеграции народов и почему они здесь.

Наконец, в документе говорится о наличии небесных «астропланов» в нашей атмосфере в результате проведения военных экспериментов с военными устройствами ядерного деления и синтеза.

Эйнштейн и Оппенгеймер поощряют рассмотрение потенциальной будущей ситуации и безопасности в связи с настоящими и прошлыми действиями в космосе.

Далее почти буквальный текст (указанной части), который на русском никогда не публиковался.

Отношения с обитателями небесных тел.

«Отношенияс внеземными людьми не представляют принципиально новой проблемы с точки зрения международного права; но возможность столкнуться с разумными существами, не принадлежащими к человеческой расе, поднимет проблемы, решение которых трудно постичь. В принципе, нетрудно принять возможность прийти к взаимопониманию с ними и установить всевозможные отношения. Сложность заключается в попытке установить принципы, на которых должны основываться эти отношения.



Во-первых, необходимо было бы установить с ними общение на том или ином языке, а затем, в качестве первого условия для всякого интеллекта, чтобы они имели психологию, подобную психологии людей. Во всяком случае, международное право должно дать место новому закону на другой основе, и его можно было бы назвать «Законом среди планетарных народов», следуя руководящим принципам Пятикнижия.



Очевидно, что идея революционизировать международное право до такой степени, чтобы оно могло справляться с новыми ситуациями, вынудила бы нас внести изменение в его структуру, изменение настолько фундаментальное, что оно больше не было бы международным правом, то есть в том виде, в каком он задуман сегодня, но что-то совсем другое, так что оно больше не могло носить то же имя.

Если бы эти разумные существа обладали более или менее культурой и более или менее совершенной политической организацией, они имели бы абсолютное право на признание в качестве независимых и суверенных народов. Мы должны были бы прийти к соглашению с ними, чтобы установить правовые нормы, на которых должны основываться будущие отношения, и было бы необходимо принять многие из их принципов.

Наконец, если они отвергнут любое мирное сотрудничество и станут неминуемой угрозой для Земли, мы будем иметь право на законную защиту, но только в той мере, в какой это необходимо для устранения этой опасности. Может существовать и другая возможность, что вид homo sapiens мог утвердиться, как независимая нация, на другом небесном теле в нашей Солнечной системе, но только постольку, поскольку это необходимо для устранения этой опасности.

Может существовать и другая возможность, что вид homo sapiens мог утвердиться как независимая нация на другом небесном теле в нашей Солнечной системе и развивался культурно независимо от нашей. Очевидно, такая возможность зависит от многих обстоятельств, условия которых еще нельзя предвидеть. Однако мы можем изучить причины, на которых такое могло произойти.

Теперь мы подошли к проблеме определения, что делать, если обитатели небесных тел или внеземные биологические существа (ВБЭ) желают поселиться здесь.

1. Если они политически организованы и обладают определенной культурой, сходной с нашей, их можно признать независимым народом. Они могли подумать, какая степень развития потребуется на Земле для колонизации.

2. Если они считают, что наша культура лишена политического единства, они будут иметь право на колонизацию! Необходимо придумать более совершенную форму колонизации, которая могла бы быть своего рода опекой, возможно, с молчаливого одобрения Организации Объединенных Наций. Но имела ли бы Организация Объединенных Наций юридическое право разрешить такую опеку над нами таким образом?

3. ООН не предусматривает права опекунства, поскольку его сфера деятельности не выходит за рамки отношений между его членами. Она будет иметь право вмешиваться только в том случае, если отношения государства – члена с небесным народом, затронутые другим государством – членом с инопланетным народом, выходят за рамки Организации Объединенных Наций. Но если эти отношения повлекли за собой конфликт с другим государством – членом, Организация Объединенных Наций имела бы право вмешиваться.

Если бы Организация Объединенных Наций была наднациональной организацией, у нее была бы компетенция решать все проблемы, связанные с внеземными народами. Конечно, даже при том, что это всего лишь международная организация, она могла бы обладать этой компетенцией, если бы государства – члены захотели ее признать.

Трудно предсказать, какое отношение будет иметь международное право в отношении оккупации небесными народами определенных мест на нашей планете, но единственное, что можно предвидеть, это то, что произойдут глубокие изменения в традиционных концепциях. Мы не можем исключать возможность того, что раса инопланетных людей, более продвинутая в технологическом и экономическом плане, может взять на себя право занять другое небесное тело».

А теперь к заключительному вопросу, является ли присутствие астропланов в нашей атмосфере прямым результатом наших испытаний атомного оружия?

В Документе дается однозначный ответ, что – да.«Мы должны рассмотреть возможность того, что наши недавние испытания могли повлиять на прибытие небесных исследователей.

Они могли быть любопытны или даже встревожены такой активностью (и это правильно, поскольку даже русские приложили бы все усилия, чтобы наблюдать и регистрировать такие события)».

***

Акценты этого документа.

Почти наверняка признается техническое и военное превосходство ИП.

Рекомендуется договариваться.

Но есть сомнения, что это можно будет сделать на равноправной основе.

Автор: Сергей Иванов

Источник — Военное обозрение .