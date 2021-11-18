4 простых способа узнать человека по-настоящему

Коллега, друг, потенциальный партнер… Человек симпатичен вам, но вы не до конца понимаете, что он за личность, как отреагирует на вашу уязвимость, можно ли доверить ему секрет, попросить о помощи? По сайтам психологических «лайфхаков» гуляют статьи вроде «Хотите узнать кого-то − задайте ему 38 вопросов». Представим, как это выглядит: вы сажаете коллегу или знакомого напротив себя, задаете ему вопросы по списку и тщательно документируете ответы. Многие ли согласятся на это?
Другая крайность — считать, что разгадать человека можно только за несколько месяцев или лет тесного общения. Коуч Джон Алекс Кларк уверен: дело не в количестве времени, а в наблюдательности и готовности связывать факты в единую цепочку. Есть несколько простых приемов, которые позволяют обнаружить закономерности в поведении и понять характер.
1. Подмечайте детали
Каждый день мы совершаем тысячи рутинных действий: говорим по телефону, покупаем еду. Действия людей могут дать понимание их личности и помочь предсказать, как они поведут себя в похожих ситуациях.
Пример А. Тот, кто каждый день выбирает одно и то же блюдо в ресторане, возможно, избегает перемен в жизни и не любит неопределенности. Такой человек может оказаться верным и преданным мужем, зато его будет трудно убедить переехать в другую страну или сделать рискованное вложение.
Пример Б. Человек, который получает удовольствие от игры на бирже и других рискованных предприятий, скорее всего, будет рисковать и в других сферах жизни. Например, может уволиться с работы, не найдя новую и не позаботившись о финансовой «подушке безопасности».
Пример С. Человек, который никогда не забывает посмотреть в обе стороны, прежде чем пересечь дорогу, может оказаться осторожным. Он будет тщательно рассматривать каждое решение перед тем, как принять его, и пойдет только на рассчитанный риск.
Анализируя поведение человека в одной сфере, можете оценить, как он проявит себя в других областях жизни.
2. Обращайте внимание на способы коммуникации
Как он общается? Выстраивает отношения со всеми подряд или выделяет наиболее близких по духу, а с остальными старается держаться в рамках приличия? Действует по наитию, без четкого плана, ориентируется на впечатления или старается все анализировать, не доверяет чутью и стремится быть объективным? Он скорее практик, который живет в мире фактов, задач, измеримых величин, или мыслитель, для которого важны идеи, концепции, схемы и образы?
3. Обсудите отношения на работе, с общими знакомыми
Кажется, что «перемывать косточки» другим — это занятие пустое и бессмысленное. Но главное, какими качествами человек наделяет других, как истолковывает их мотивации. Говоря о других, мы чаще всего подмечаем то, что есть в нас самих. Наш личный «пантеон» может рассказать о том, что мы ценим в людях, на кого стремимся быть похожими, какие качества стараемся изменить в себе.
Чем чаще человек оценивает других как добросердечных, счастливых, эмоционально стабильных или вежливых, тем больше вероятность, что сам он наделен этими чертами. Рассуждения вроде «да он просто прикидывается, сам роет кому-то яму» могут означать, что собеседник расчетлив и понимает лишь отношения, построенные на выгоде.
4. Нащупывайте границы
Когда мы хотим выстроить отношения, смотрим на хорошее и игнорируем плохое. Но иллюзии рассеются, и придется увидеть человека во всей полноте. Опытные коммуникаторы в первую очередь ищут в оппоненте не хорошее, а границы хорошего.
Он любезен — где его любезность закончится? Искренен — где начнет темнить? Стремится помочь — где это стремление иссякнет? Неподкупен до какой суммы? Честен с клиентами до какой суммы? Терпимо относится к ошибкам подчиненных до какого момента? Трезвомыслящий, разумный, адекватный? Где кнопка, превращающая его в безумца?
Поняв это, мы разберемся, как именно следует общаться с другим и чего от него ждать.