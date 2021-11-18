4 простых способа узнать человека по-настоящему

Коллега, друг, потенциальный партнер… Человек симпатичен вам, но вы не до конца понимаете, что он за личность, как отреагирует на вашу уязвимость, можно ли доверить ему секрет, попросить о помощи? По сайтам психологических «лайфхаков» гуляют статьи вроде «Хотите узнать кого-то − задайте ему 38 вопросов». Представим, как это выглядит: вы сажаете коллегу или знакомого напротив себя, задаете ему вопросы по списку и тщательно документируете ответы. Многие ли согласятся на это?

Другая крайность — считать, что разгадать человека можно только за несколько месяцев или лет тесного общения. Коуч Джон Алекс Кларк уверен: дело не в количестве времени, а в наблюдательности и готовности связывать факты в единую цепочку. Есть несколько простых приемов, которые позволяют обнаружить закономерности в поведении и понять характер.

1. Подмечайте детали

Каждый день мы совершаем тысячи рутинных действий: говорим по телефону, покупаем еду. Действия людей могут дать понимание их личности и помочь предсказать, как они поведут себя в похожих ситуациях.