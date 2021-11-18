Теперь в NASA точно узнали, сколько Земле угрожает астероидов.

Метеорит над Питером. pic.twitter.com/3S9W8PJWeF— Antip (@antip33) November 13, 2021

А в ночь на 18-е ноября метеорит просвистел еще и над Татарстаном:

Вопрос участившихся падений камней с неба конспирологов волнует довольно давно, однако, единого мнения о причине этого явления нет. Наиболее частое объяснение предполагает Нибиру, которую, возможно, видели в Кишиневе 14 ноября:

Two suns seen in Moldova Chisinau 14/11/21.

Building subterranean cities in the 80s? Vatican builds the Lucifer Telescope?

What’s this haste with going to Mars?

William Shatner’s plane crash after space flight?



Xoli Congratulations Prof #PutSouthAfricaFirst Eastern Cape Samke pic.twitter.com/ZpWlfnkSKg— The Hidden Hand (@Hidden_Hand369) November 18, 2021

Не знаем точно ни причину этого странного явления, ни причину учащение падения астероидов, хотя рано или поздно ответы мы получим. Сегодня же обращает на себя внимание несколько другое.

Как сообщает spaceweather.com, 18 ноября 2021-го года самые светлые умы NASA закончили, наконец, долгий и кропотливый подсчет астероидов, угрожающий Земле. Как оказалось, таких астероидов 2239:

Почему именно 2239, а не 2238 или 2240 пока остается непонятным и заставляет подозревать в этом научном открытии некий тайный знак. Знак может быть прямой отсылкой на известный код 239, мелькающий на всех углах, либо это отсылка на 2239 Paracelsus – астероид, летающий где-то между Юпитером и Марсом. Так же это может быть намек на самого Парацельса – знаменитого средневекового врача, алхимика и члена тайных обществ. Астероид, открытый где-то в конце 1970-х назван в честь него.

Пока трудно сказать, о чем миру сигналит NASA и сигналит ли, но обычно код 239 предполагает, что следует приготовиться, так что готовимся и следим за развитием событий.

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