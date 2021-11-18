США изучают НЛО

В США создадут специальное подразделение для изучения НЛО. Нет, это не шутка. Директор Национальной разведки США (DNI) Эврил Хейнс заявила, что власти страны зафиксировали несколько встреч с НЛО и не смогли найти научное объяснение этим явлениям.

Хейнс, как пишет The Sun, допустила, что эти объекты могут иметь инопланетное происхождение и подчеркнула, что учёным нужно получить больше информации об НЛО. В связи с этим Хейнс предложила создать специальное подразделение, главной функцией которого станет исследование НЛО, поскольку имеющихся данных явно недостаточно для того, чтобы найти какое-либо разумное обоснование наблюдаемому явлению.

Ну, в общем — кем бы ни работать, лишь бы не работать. И бабло пилить.