США изучают НЛО

В США создадут специальное подразделение для изучения НЛО. Нет, это не шутка. Директор Национальной разведки США (DNI) Эврил Хейнс заявила, что власти страны зафиксировали несколько встреч с НЛО и не смогли найти научное объяснение этим явлениям.
Хейнс, как пишет The Sun, допустила, что эти объекты могут иметь инопланетное происхождение и подчеркнула, что учёным нужно получить больше информации об НЛО. В связи с этим Хейнс предложила создать специальное подразделение, главной функцией которого станет исследование НЛО, поскольку имеющихся данных явно недостаточно для того, чтобы найти какое-либо разумное обоснование наблюдаемому явлению.
Ну, в общем — кем бы ни работать, лишь бы не работать. И бабло пилить.
А в это же время США предупредили ЕС о возможном вторжении России на Украину. Нет ли тут связи с рептилоидами?
По данным издания, американские чиновники выразили опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «военной операции». При этом, американские власти не передали ЕС данные, на которых основана эта оценка. По словам собеседников агентства, опасения США строятся на «общедоступных доказательствах».
В то же время неназванный источник, близкий к Кремлю, сказал Bloomberg, что Россия не намерена начинать войну с Украиной, однако хочет показать, что в случае необходимости готова применить силу.
А правительство Израиля во главе с премьером Нафтали Беннетом укрылось в ядерном бункере в рамках командно-штабной игры, в которой обыгрывается сценарий ковид-апокалипсиса.
Типа появился штамм Омега, на него не действует вакцина и перед ним беззащитны дети. В рамках учений, к которым Израиль относится как к «следующей войне», власти ввели детский локдаун и закрыли границы.
Где-то мы это уже видели. А, так в Холивуте же!
Кстати, западная массовая культура — все. И это печально, потому что Россия находилась с ней в одной системе координат.
Масскульт всегда опирался на кассу и рейтинги. Но кинокассу незаметно забрали китайцы — «Битва при Чосинском водохранилище» и «Привет, мам». А рейтинги теперь формируют индусы. На IMDB судебная драма Jai Bhim (хрен знает, что это такое) с оценкой 9.6 обогнала «Побег из Шоушенка» (9.2). А почему? Все просто. В Китае 1,4 млрд.жителей, а в Индии — 1,3 млрд.
Голливуд умер, но еще не знает об этом. Он еще конвульсивно подергивается от пинков каких-то дурацких героев из старых комиксов, но никакой Копетан Омерига его уже не спасёт.
Да, тут остается надеяться только на изучение НЛО.