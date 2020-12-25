2021: 3 сценария будущего

Что принесла встреча Юпитера и Сатурна в день солнцестояния на самом деле? Духовные мастера Александр и Вероника Горние рассказывают о будущем планеты в свете этих событий и возможные сценарии развития 2021 года.

21.12 случилась та самая встреча Юпитера и Сатурна в день зимнего солнцестояния. Но она несла НЕ тот смысл, о котором принято говорить.

Что принесли эти события для человечества на самом деле?

Мы раскроем вам смысл, который не доступен из книг и астропрогнозов. Это результаты духовного исследования и тонкого видения.

Итак, «великая встреча» Юпитера и Сатурна в день зимнего солнцестояния:

1) Это встреча двух противоположных концепций Бога: яркий себялюбивый Юпитер, готовый покорять новые горизонты, зажигать новые идеи VS мрачный, задумчивый Сатурн, который считает, что Бога нет во внешнем мире, и только отрешенность от внешнего может считаться духовностью.

Результат: возможное падение одних религий и рост других. Возможно большое развитие Православия, но через трансформацию. Возможно появление новых учений.

Из истории прошлых встреч Юпитера и Сатурна: 1981: перестройка в СССР открыла двери восстановлению религий на постсоветском пространстве

2000: теракт 9.11 стал дал толчок развитию радикальных течений Ислама.

2) Соединение Юпитера и Сатурна это не дружеская вечеринка, а серьезное выяснение отношений планет-гигантов с противоположным звучанием. Именно поэтому последствия их встречи ВСЕГДА неоднозначные и зачастую болезненные. Их встреча по эффекту похожа на затмение.

3) Солнцестояние выстраивает вертикальную связь Земли и человека с Богом. Встреча Юпитера и Сатурна, выпав 21 декабря, ГАСИЛО вертикальный импульс солнцестояния.

Несмотря на всеобщие идеи о «волшебности» совпадения встречи Юпитера и Сатурна и 21.12, в реальности оно несло негативную энергетику. Праздник нового года и нового солнца был закрыт «затмением» Юпитера и Сатурна. Это способствует выбору ложных путей и ценностей большими массами людей. И не ведет к «просветлению», как модно считать в копирующих друг друга в масс-медиа.

4) Юпитер по природе щедр на новые идеи и импульсы для движения. Соединение Юпитера и Сатурна дает целый фейерверк идей, который будет​ сыпаться на планету весь декабрь и январь. Важно отсеить ложные и иллюзорные идеи, и выбрать истинные.

Выбрать истинные может только тот, кто живет в контакте с Богом и с душой. Остальные рискуют далеко и на годы уйти с оси координат по щедро рассыпанным ложным тропинкам.

С 1846 года эти планеты встречались в земных знаках. И только 21 декабря 2020 они изменили место встречи на воздушную стихию, посетив Водолея. И теперь планируют встречаться «в воздухе» еще 200 лет.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ТЕМ САМЫМ «ПЕРЕХОДОМ В ЭРУ ВОДОЛЕЯ»?

Пока Юпитер и Сатурн ходили по земным знакам, с​середины 19 века человечество было погружено в «мир вещей», промышленного производства и тотального материализма.

Но текущий переход Юпитера и Сатурна к воздушным знакам — еще не переход от материального к духовному. Мир победивших информационных технологий и виртуальной реальности также ложится в масть воздушной стихии, и в частности Водолея.​

Какие сценарии будущего несет нам Водолей?

ВОДОЛЕЙ: 3 СЦЕНАРИЯ БУДУЩЕГО

У человека 3 уровня судьбы:

— Низший, когда проявляются максимально негативные качества и события, человек проваливает уроки один за одним, находится в деструктивной неосознанности и жертве.

— Срединный — когда есть баланс негативных и позитивных проявлений, человек адекватно реагирует на вызовы судьбы, не проваливая уроки, но и не совершая прорыв.

— Высший — человек проявляет лучшие качества своего потенциала, живет максимально осознанной жизнью.

Как и у нас, у планет и знаков зодиака есть высшие, средние и низшие проявления.

Водолей — о прогрессе и коммуникациях, но эти темы также могут реализоваться в 3 вариантах.

Если смотреть влияние встречи Юпитера и Сатурна в знаке Водолея на будущее Земли, то проявляются 3 сценария:

НИЗШИЙ: мир высоких технологий, победивших человека и его свободу: тотальный контроль, чипизация, 5G, уход в виртуальную реальность. Этот же сценарий — открытые двери для Третьей мировой.

СРЕДНИЙ: Глобальная постановка вопросов об этике использования высоких технологий и презумпция сохранения свободы личности. Контроль над развитием технологий и их влиянием на человека.​

ВЫСШИЙ: проявление лучших аспектов Водолея — стремление к познанию, устремленное вверх, духовность. Приоритет высших ценностей. Полное подчинение технологий интересам духовного прогресса человечества. Возможно появление новой религии или глубинная трансформация существующих с учетом новых реалий.​

Как вы видите, на уровне проявленной реальности, даже выбор срединного сценария — был бы колоссальным прорывом для человечества, которое весь 2020 пикировало в самые мрачные слои низшего сценария.

Тем не менее человечество способно выбрать срединный путь и даже высший, но это большая работа, в том числе личная работа каждого над собой. Вера и выбор Бога вместо страха. Понимание, что нет силы выше Бога и ничто не может забрать вашей истинной свободы. И молитва не из страха, а из целостности.

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