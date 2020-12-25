10 простых занятий, способных сделать вас счастливее здесь и сейчас – доказано учеными

Составьте благодарственное сообщение, потратьте деньги не на себя, а на кого-то еще, послушайте любимую музыку, и не только…

Попробуйте что-нибудь из приведенного в этой статье списка и сами увидите, насколько это изменит вашу жизнь в лучшую сторону!

Люди часто думают о том, сколько всего в их жизни не случилось хорошего, хоть и могло. Но как насчет всех тех хороших вещей, которые случились, хоть могли и не случиться?

К примеру, представьте, что вы так и не повстречали своего партнера или не устроились на свою любимую работу. Какой бы была ваша жизнь без некоторых из вещей, которые вы воспринимаете как должное?

Подобные размышления способны оказать невероятно позитивное воздействие на вашу жизнь, если использовать их должным образом. Контрфактуальное мышление может наполнить жизнь смыслом и помочь начать получать удовольствие от того, что у вас уже есть.

Так что попробуйте мысленно убрать из своей жизни что-то хорошее, чтобы начать ценить это по-настоящему.

2. Составьте благодарственное сообщение

Благодарность – это очень сильная эмоция, способная помочь вам стать куда более довольными той жизнью, которая у вас уже есть.

Вызовите ее прямо сейчас, отправив сообщение электронной почты, смс-ку или письмо кому-то, кто однажды вам помог. Поблагодарите этого человека за то, что он сделал – даже если это что-то незначительное.

Это очень просто, это почти не отнимет времени, однако, по результатам проведенного в 2012 году научного исследования, способно сделать вас субъективно счастливее на 25%. А результаты еще одного исследования убедительно доказывают, что три благодарственных письма, написанных за период в три недели, способны повысить не только счастье, но и уровень удовлетворенности собственной жизнью.

3. Потратьте свои деньги на кого-то еще

На самом деле утверждение о том, что деньги не могут сделать вас счастливыми, не совсем верно. Они все-таки способны сделать вас счастливее – если правильно их потратить.

Как это ни парадоксально, но один из самых простых способов стать счастливее с помощью денег – это потратить их на кого-то еще. Но… почему деньги, потраченные на других людей, увеличивают не только их счастье, но и ваше?

Частично это является следствием того, что, тратя деньги на других людей, мы повышаем собственную самооценку. Акт дарения чего бы то ни было помогает нам увидеть себя в качестве ответственных и альтруистичных людей, а это укрепляет наше чувство благополучия и, соответственно, счастья. К тому же трата денег на других людей укрепляет наши взаимоотношения, а люди с сильными и многочисленными социальными связями, как правило, оказываются более счастливыми.

Так что купите кому-то из друзей небольшой подарок – прямо сегодня, даже если для этого нет особого повода. Купите подарок, пригласите поужинать в какое-то интересное место и, гарантирую, это сделает счастливее вас обоих.

4. Займитесь физическими упражнениями

Знаете, какое занятие способно в кратчайшие сроки помочь людям почувствовать себя лучше, повысить уровень энергии и заодно ослабить напряженность? Физическая нагрузка.

Это вовсе не обязательно должно быть что-то серьезное и выматывающее – никто не ожидает, что вы с ходу пробежите марафон – достаточно, к примеру, просто регулярно начать гулять по вечерам. Мы все знаем, что неспешная прогулка, позволяющая размять ноги, пойдет лишь на пользу, но, тем не менее, постоянно изобретаем отговорки, почему якобы не можем этого сделать.

Если вы сейчас находитесь дома, запланируйте прогулку в какое-то интересное место, куда вы можете дойти пешком, не используя машину – сходите в парк поблизости или выберитесь за город. Если работаете в офисе, то в обеденный перерыв хотя бы на полчасика пройдитесь возле здания вместо того, чтобы оставаться у экрана компьютера и поедать бутерброды с чаем.

5. Послушайте музыку

Второй по значимости пункт во всех стратегиях, используемых людьми, чтобы улучшить свое настроение – послушать любимую музыку.

Музыка – это один из видов искусства, которое непосредственно влияет на наше настроение. Так, большинство людей, любящих музыку, утверждают, что она нравится им потому, что она способна заставить их улыбнуться даже в самый мрачный день. Ну а хорошее настроение наша любимая музыка способна сделать еще лучше.

И даже печальная музыка тоже способна принести удовольствие – хотя бы потому, что многие люди обожают те противоречивые эмоции, которые она вызывает.

6. Составьте планы на будущее…

Помните, как в детстве вы считали каждый день, оставшийся до Рождества или Нового года, потому что не могли дождаться возможности открыть подготовленные для вас подарки? Половина удовольствия была как раз в ожидании, разве не так?

Исследования психологии счастья указывают на то, что ожидание чего-то хорошего само по себе способно вызывать у нас мощные положительные эмоции. Зачастую нам нравится ожидать чего-то в предвкушении радости и счастья куда больше, чем вспоминать о полученном впоследствии.

Так что запланируйте для себя что-то радостное и хорошее. Старайтесь, чтобы у вас всегда были хорошие ожидания… пусть даже не самые масштабные.

7. …с друзьями

Лучший вид плана на будущее – это план, который вы составляете вместе с друзьями.

Такой план не только дарует радость ожидания и предвкушения, но и помогает сохранить вашу дружбу.

Результаты одного исследования, в котором было проанализировано почти 8 миллионов телефонных звонков, указывают на то, что регулярный обмен телефонными звонками между друзьями способствует укреплению и сохранению их дружеских отношений – ожидаемо, не правда ли?

Ну а если вам проще мыслить денежными категориями, то, возможно, эта цитата из исследования, проведенного в Англии в 2008 году, подстегнет вас к тому, чтобы действительно начать составлять с друзьями общие планы:

«Мы пришли к выводу, что, если человек, ранее встречавшийся с друзьями или родственниками менее раза в месяц, начинает видеться с ними несколько раз в неделю, это делает его счастливее в той же мере, что и дополнительный доход в 85000 фунтов в год».

Так что поддержание контактов с друзьями не только поднимет настроение, но и избавит от необходимости сидеть на сверхурочных на работе, чтобы заработать побольше денег.

8. Составьте список из 3 хороших вещей, случившихся с вами сегодня

В конце вашего дня, прежде чем отойти ко сну, потратьте несколько минут на то, чтобы вспомнить о трех хороших вещах, которые случились с вами за этот день. Это не должно быть чем-то очень уж значительным – просто три вещи, которые сделали ваше настроение хоть немного, но лучше. А еще подумайте о том, почему они случились.

Результаты одного из исследований, в котором испытуемые практиковали данную методику на себе, указывают на то, что всего шесть месяцев подобной практики привели к тому, что они стали ощутимо счастливее.

Кстати, если вы начали делать хотя бы некоторые из приведенных выше вещей, то у вас, скорее всего, уже есть что включить в ваш список.

9. Делайте то, в чем вы хороши

Просто занимайтесь тем, в чем вы действительно хороши, и что приносит вам радость. Как правило, когда люди занимаются чем-то, что у них хорошо получается, это изрядно поднимает им настроение – каким бы ни было это занятие.

Подумайте, в чем вы можете назвать себя настоящим мастером: это может быть социальный навык, сфера познаний, какой-то спорт или компетентность на рабочем месте. Неважно, в чем именно вы хороши – пусть даже в умении смешить окружающих или помогать им в мелочах.

Главное, чтобы у вас находилось время на то, чтобы воспользоваться своими умениями – это сделает счастливее и вас, и, возможно, кого-то еще.

10. Почаще мечтайте о чем-то хорошем

Если вы чаще думаете и мечтаете, чем делаете, то этот пункт как раз для вас – помечтайте о чем-то хорошем.

За целый день наши мысли не единожды начинают витать в облаках, так почему бы нам не направить это витание в позитивную сторону? Поверьте, это способно существенно улучшить наше настроение.

Ученые пришли к выводу, что позитивное мысленное путешествие является одним из наиболее эффективных способов улучшения настроения. Они пришли к этому выводу, изучив опыт людей, мысленно возвращавшихся в своих мыслях к тем эпизодам своей жизни, которые приносили им настоящую радость – моментам, наполненным успехом, любовью и дружбой.

Ваш разум может попытаться противостоять вам, подбрасывая воспоминания о неудачах и разочарованиях, но старайтесь не дать ему свернуть с позитивного пути.

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