2 упражнения, которые помогут быстро выйти из негативного состояния

Любой, даже самый доброжелательный человек может испытать негативное состояние, когда неожиданно возникает сильная реакция на проступок или слова, даже жест другого человека. Он начинает «накручивать» себя и может совершить поступки, о которых будет жалеть всю оставшуюся жизнь.

Предотвратить такое негативное состояние невозможно. Но при помощи этих несложных упражнений, вы можете из активного участника стать наблюдателем ситуации, что поможет более адекватно ее изменить или проконтролировать. Также техники помогут, если вы очень восприимчивы и «подхватываете» настроение или мысли других людей и принимаете их как свои собственные.

Упражнения при негативном состоянии

Как только вы будете осознавать происходящее с вами, появится возможность контроля и управления.