2 упражнения, которые помогут быстро выйти из негативного состояния

Любой, даже самый доброжелательный человек может испытать негативное состояние, когда неожиданно возникает сильная реакция на проступок или слова, даже жест другого человека. Он начинает «накручивать» себя и может совершить поступки, о которых будет жалеть всю оставшуюся жизнь.
Предотвратить такое негативное состояние невозможно. Но при помощи этих несложных упражнений, вы можете из активного участника стать наблюдателем ситуации, что поможет более адекватно ее изменить или проконтролировать. Также техники помогут, если вы очень восприимчивы и «подхватываете» настроение или мысли других людей и принимаете их как свои собственные.
Упражнения при негативном состоянии
Как только вы будете осознавать происходящее с вами, появится возможность контроля и управления.
1. Отделиться от фантома
Встаньте и представьте себе, что агрессивность, навязчивые мысли или неуместное состояние находится не в вас, а рядом с вами, окружает и повторяет форму вашего тела. Ощутите этот плотный «скафандр», как реальный объект, мешающий быть объективным. А затем шагните в сторону. Вы вышли из скафандра негативного состояния, а он остался на прежнем месте.
Теперь немедленно займитесь чем-то другим – поменяйте направление мышления, сделайте что-то интересное или полезное, так как еще могут возникать какие-то нежелательные мысли и эмоции. Если вы опять вернетесь в скафандр, то снова начнете «накручивать» себя, поэтому лучше переключиться. Обычно, после выхода из негатива становится намного легче, появляется ясность мыслей, и вы сможете взять ситуацию и свои эмоции под контроль.
2. Упражнение с салфеткой
Возьмите бумажную салфетку или любой ненужный предмет. Представляйте себе, что вся ваша агрессия, депрессивные, тревожные или навязчивые мысли, любая негативная энергия, которую вы в этот момент ощущаете, переносится на салфетку (предмет).
После этого, вам останется только выбросить «зараженный» предмет, а лучше сжечь его. Теперь некоторое время постарайтесь удержаться от того, чтобы снова поддаться затихающим импульсам негативных эмоций.