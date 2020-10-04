В 1989 году инопланетяне прилетали в Воронеж

30 сентября исполняется ровно 31 год необычному происшествию в Воронеже. Именно в эту дату в 1989 году, по сообщениям большого количества людей, в нашем городе состоялась посадка неопознанного летающего объекта (НЛО). Произошло это в так называемом Козлином парке (ныне – парк Южный) в районе улиц Менделеева, Небольсина, Новосибирской. В редакцию газеты «Коммуна» после этого события приходила группа обеспокоенных людей. Они утверждали, что стали свидетелями визита инопланетян. После этого Воронеж не сходил со страниц не только отечественных, но и мировых СМИ.
Журналисты в 1989 году отправлялись в Козлиный парк вместе с группой воронежцев и постарались реконструировать хронологию событий. Присутствующие подростки утверждали, что 30 сентября они видели, как на землю с неба опускался ярко светящийся шар. При посадке этот неопознанный летающий объект (явно внеземного происхождения) задел тополь, из-за чего дерево наклонилось.
Затем, как говорили подростки, из шара выходило два существа. Одно было высокое, ростом примерно в три метра. У него якобы было три глаза и серебристый цвет кожи. Второе существо было маленьким и двигалось подобно роботу. Через некоторое время один из пришельцев, по рассказам подростков, что-то сказал и посмотрел на мальчика, присутствующего в парке. Также на ребенка был направлен какой-то предмет, походящий на пистолет. От этого мальчик якобы исчез, а затем появился снова. Дети, увидевшие эту картину, разбежались из парка.
Услышав все эти рассказы, журналисты стали опрашивать жителей соседних домов. Те подтвердили, что видели из окна непонятный шар в небе. А после выхода короткой заметки о визите НЛО в Козлиный парк в газету стали приходить письма от неких других свидетелей происшествия. «Коммуна» в итоге выпустила второй материал, который назывался «Футбол с пришельцами». В тексте более подробно описывался инцидент, увиденный подростками.
Статью «Футбол с пришельцами» заметили ведущие, а потом западные СМИ. Со всей планеты в наш город устремились журналисты и уфологи. Визит НЛО в Воронеж стал темой номер один на страницах множества изданий. К примеру, в The New York Times писали следующее: «Это не шутка, не мистификация, не сумасшествие и не попытка подстегнуть местный туризм. ТАСС настаивает на инопланетном визите на юг России».
В свою очередь, в статье «Футбол с пришельцами» назывались имена ребят, которые якобы видели инопланетян. «Вася Сурин и Женя Блинов учатся: один в школе № 82, другой – в школе № 33 Левобережья. Объединило их событие невероятное. Этих ребят и Юлю Шолохову, и ещё человек сорок взрослых, которые стали 27 сентября свидетелями посадки… НЛО».
Спустя десятилетие имена школьников снова прозвучали. На сей раз в журнале «Пионер». Юлия Шолохова, которая упоминалась в «Коммуне», к тому времени переехала из окрестностей Козлиного парка. Елена Сорокина (из числа контактеров, таких как Сурин, Блинов и Шолохова) продолжала жить в многоэтажке у места приземления. Девушки, не общавшиеся, по их словам, уже лет 7-8, одинаково пересказали ту историю якобы визита НЛО. Но исчезнувшего мальчика вспомнила только Лена.
Ребят, говоривших, что видели пришельцев, расспрашивали делегации из Японии, Франции, Испании, Индии. Дети зарисовали увиденное.
Один мальчик говорил, рассмотрел буквы «Ж» на костюме визитера. Иностранцы дарили детям презенты. Это единственное, что осталось у воронежцев на память об инциденте.
Разве что Юлия Шолохова, по её признанию, некоторое время спустя услышала в голове настойчивый голос на непонятном языке. Когда она пыталась заглушить его собственной речью, голос тоже набирал обороты. Она просила-молила, чтобы от нее отстали, и голос, помучив, исчез. Юля призналась, что ничуть не жалеет об этом: мол, мог бы избрать не столь травматичный способ диалога раз уж проявил инициативу.
Кстати, ранее журналист нашего издания Виктор Лиходзиевский писал в своей авторской колонке, почему полет Гагарина блекнет перед визитом инопланетян в Воронеж.