В 1989 году инопланетяне прилетали в Воронеж

30 сентября исполняется ровно 31 год необычному происшествию в Воронеже. Именно в эту дату в 1989 году, по сообщениям большого количества людей, в нашем городе состоялась посадка неопознанного летающего объекта (НЛО). Произошло это в так называемом Козлином парке (ныне – парк Южный) в районе улиц Менделеева, Небольсина, Новосибирской. В редакцию газеты «Коммуна» после этого события приходила группа обеспокоенных людей. Они утверждали, что стали свидетелями визита инопланетян. После этого Воронеж не сходил со страниц не только отечественных, но и мировых СМИ.

Журналисты в 1989 году отправлялись в Козлиный парк вместе с группой воронежцев и постарались реконструировать хронологию событий. Присутствующие подростки утверждали, что 30 сентября они видели, как на землю с неба опускался ярко светящийся шар. При посадке этот неопознанный летающий объект (явно внеземного происхождения) задел тополь, из-за чего дерево наклонилось.

Затем, как говорили подростки, из шара выходило два существа. Одно было высокое, ростом примерно в три метра. У него якобы было три глаза и серебристый цвет кожи. Второе существо было маленьким и двигалось подобно роботу. Через некоторое время один из пришельцев, по рассказам подростков, что-то сказал и посмотрел на мальчика, присутствующего в парке. Также на ребенка был направлен какой-то предмет, походящий на пистолет. От этого мальчик якобы исчез, а затем появился снова. Дети, увидевшие эту картину, разбежались из парка.