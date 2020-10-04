Настоящие хозяева нашей головы: когнитивные схемы, которые управляют нашей жизнью

Современная психология чертовски далеко ушла от фантазий старика Фрейда. Сейчас это очень крепкая научная дисциплина. В ней, конечно, не без сложностей — не так-то легко изучать психику, не имея подходящих инструментов; томографы и прочие «мозгосканеры» тут, увы, не помогают. Однако в целом психология развивается весьма успешно, и сейчас магистральным путём развития является изучение когнитивных схем. Об этом понятии и поговорим в статье.

Когда говорят, что все проблемы берутся из головы человека, бесспорно, преувеличивают. Однако в этом тезисе очень, очень много правды. Изрядная доля проблем возникает именно из-за «содержимого» головы человека.

В самом общем виде в современной психологии это «содержимое» называют когнитивной схемой. Это, упрощённо говоря, определённый способ организации взаимодействия с информацией.

Можно сказать и так: когнитивная схема является чем-то вроде инструкции, которая содержит четыре пункта:

1. Восприятие (что именно замечать в той или иной ситуации). Человек не воспринимает всю ситуацию целиком — по крайней мере на сознательном, надпороговом уровне

2. Оценка. Как оценить то, что воспринял.

3. Эмоция. Как переживать то, что оценил.

4. Действие. Как действовать под воздействием возникших переживаний.

Когнитивные схемы можно описать как короткие тезисы. Например, распространённая фраза «всем мужикам только одного и надо» является отличным примером когнитивной схемы.

Как когнитивные схемы возникают, понятно не до конца. Очевидно, что некоторые из них мы формируем очень сознательно (они называются принципами). При этом некоторые возникают словно бы сами собой.

Удобно было бы считать, что когнитивные схемы прививают нам родители, но это тоже не всегда так.

В общем, возникновение когнитивных схем на сегодняшний момент — темнейший лес.

Однако, если по совести, не так уж важно, как именно возникла когнитивная схема. В реальной практике работы психолога момент возникновения когнитивной схемы интересен очень мало.

Важнее другое — от того, какие у нас когнитивные схемы в голове, зависит, пожалуй, почти всё, что мы делаем в жизни.

Чего жду, то и вижу

Нас окружает настоящий хаос информации. Чтобы как-то разобраться в нём, мы опираемся на когнитивные схемы. Это удобно, т.к. сокращает затраты организма на работу по восприятию, но за эту экономию мы расплачиваемся слепотой.

Проще говоря, мы скорее замечаем то, что укладывается в наши схемы.

Вот типичный эксперимент на эту тему. Участникам эксперимента предлагали посмотреть недлинную видеозапись некой вечеринки в честь дня рождения одной барышни. При этом половине участников сказали, что она — официантка. Другую половину убедили в том, что женщина библиотекарь.

Как вы понимаете, «официантка» или «библиотекарь» — это уже когнитивная схема (по-простому — ярлык или стереотип).

И когда экспериментаторы активировали эти когнитивные схемы, случилось чудо. Испытуемые, знавшие, что смотрят на «официантку», запомнили, что она пьёт пиво и пялится в ящик. Зато те, кто думал о женщине как о библиотекарше, запомнили её очки и любовь к классической музыке.

Разумеется, в ролике женщина делала и то и другое.

Когнитивные схемы направляют восприятие так, чтобы люди замечали только то, что соответствует когнитивной схеме.

Допустим, муж уверен, что жена его — цитирую — «не уважает». Что он заметит? Только то, что соответствует этой его когнитивной схеме.

Те случаи, когда жена проявляла к нему уважение (что бы это ни значило), мужчина просто пропустит мимо сознания. И будет страдать из-за «неуважения» своей жены (хотя страдать нужно из-за когнитивной схемы).

Такие же ситуации могут быть у женщины, но не будем останавливаться. Думаю, суть понятна.

Оцени это!

Мало того что когнитивная схема «диктует» нам, что замечать. Она же определяет, как нам это оценивать.

Вот пример. Представьте, что у некоей женщины есть когнитивная схема (стереотип, убеждение, представление): «Все мужики хотят только одного, грязные животные!».

Эта женщина сталкивается с каким-нибудь мужчиной (к примеру, на дне рождения у подруги). В ходе разговора мужчина мимолётно бросает взгляд на грудь женщины. Что будет дальше?

Дальше женщина это заметит, ведь она (точнее, её когнитивная схема) нацелена на поиск фактов, укладывающихся в когнитивную схему. Как только женщина заметит взгляд мужчины, она тут же оценит его соответственно — как «раздевание глазами» и «унижение её женского достоинства».

Кстати, чтобы женщинам было не обидно сейчас читать заметку, обижу мужчин. Допустим, у нас есть мужчина, который тоже считает, что «женщинам только одного и надо», имея в виду деньги. При знакомстве он будет подмечать интерес женщины к деньгам (даже самый невинный и соответствующий происходящему). Ну и оценивать будет так же.

А дальше эти оценки будут влиять на отношения наших героев. Женщина будет, например, злиться, что мужчина ведёт себя так по-хамски. Ну и проявит эту злость как-нибудь — скажет что-нибудь, хмыкнет, отвернётся, сдвинет брови.

Примерно так же поведёт себя и мужчина. Из-за своих оценок будет, например, испытывать презрение, что «опять попалась продажная». Ну и проявит эту злость как-нибудь — скажет что-нибудь, хмыкнет, отвернётся, сдвинет брови.

Вот и не сложилось у них общение. А кто виноват? Когнитивные схемы виноваты.

Перестройка

Возникает резонный вопрос — можно ли что-то исправить? У меня две новости — плохая и хорошая.

Плохая новость такая — нет, когнитивные схемы не поддаются перестройке. Если вы один раз в жизни эту схему как-то сформировали, она живёт в вашем мозгу всегда-всегда. Всегда-всегда.

Теперь хорошая новость. Новую когнитивную схему создать можно. Она не заменит старую, а будет как бы поверх её. Если вы её хорошенько закрепите, она будет работать на вас.

Но старая схема будет прорываться — в минуты недомогания, усталости, голода и подобных состояний.

Это всё похоже на поклейку обоев в деревне. Там новые обои обычно клеят поверх старых. И если хорошенько ковырнуть ножом, то можно найти газету «Правда» 1927 года выпуска.

Другими словами, всё своё мы носим с собой. И иногда оно выстреливает.

Можно ли это пережить? Да, и без особых усилий. Достаточно лишь сказать себе, мол, понятно, старая когнитивная схема вылезла, бывает. И всё пройдёт.

Подведём итог. Когнитивные схемы — это настоящие хозяева нашей головы. Они управляют почти всей нашей жизнью. Если мы хотим жить счастливо, имеет смысл сооружать себе рабочие когнитивные схемы.

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