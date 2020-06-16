10 способов повысить уровень энергетических вибраций вашего дома

Поддержание чистоты в доме – это первый шаг к обретению состояния гармонии и счастья. Но это не единственное, что вы можете предпринять, чтобы сделать свое пространство лучшим местом для жизни.

Существует довольно много способов, с помощью которых вы можете улучшить энергетику дома. Кроме того, эти методы помогут и вам расслабиться и почувствовать внутреннее спокойствие.

Окуривание шалфеем – это один из способов, способствующих достижению состояния психологической и физической гармонии. Его аромат позволяет расслабиться и одновременно избавиться от негативных вибраций в окружающем пространстве. Очень важно не загромождать дом бесполезными вещами. Иногда очень трудно избавиться от нажитого и накопленного. В таком случае просто представьте, что вы найдете этим вещам новый дом, в котором они нужнее и их оценят по достоинству. Лампы из гималайской соли позволяют быстро очистить жилое пространство от неприятных запахов. Кроме того, такая лампа позволяет поддерживать в помещении нужный энергетический баланс. Пойте, когда делаете свою работу. Вам не нужно быть профессиональным вокалистом, чтобы петь в собственном доме. Просто напевайте то, что поднимает настроение, распространяя тем самым вокруг себя позитивные вибрации. Медитация позволит вам расслабиться, а также очистить жилое пространство и наполнить его положительной энергией. Каждый вид эфирного масла обладает своими свойствами. Поэтому выберете то, которое более всего подходит именно вам. Этот способ рекомендуем особенно. Выращивая растений рядом с домом, вы не только улучшите свое самочувствие, но и сделаете воздух более чистым. Благовония помогают обрести душевную гармонию и улучшают энергетику дома. Комнатные растения также помогут поднять уровень вибрации в доме, и еще они будут радовать своим ароматом и красотой. И, наконец, наполните дом светом. Естественное освещение – это лучшее средство для поднятия настроения, а также уровня вибраций вашего дома.

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