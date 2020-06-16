Духовные советы от гения Николы Тесла: как найти свой путь в жизни и быть удачливее

Никола Тесла был не просто гением и великим изобретателем. Он был также и человеком просветленным, развитым духовно. Его мысли в области духовного развития опередили свое время на десятки лет.

Существует пять фундаментальных духовных законов, которые помогают менять жизнь к лучшему. Их можно дополнить нижеприведенными советами, так как они не просто не противоречат, но и дополняют друг друга.

Тело каждого человека — это произведение искусства, созданное Богом, природой, Вселенной. Тело человека хрупкое, но прекрасное. Ученый всегда говорил о том, что здоровье стоит превыше всего.

Тело — это инструмент развития вашей души, поэтому ваши поступки должны идти от самого сердца, должны быть насыщены добром и светом. Ученый всегда советовал людям искать истину в словах и поступках, отделять зло от добра и делать мир лучше. Это поможет найти путь в жизни и обрести удачу.

Вселенная — это не только нечто материальное

Никола Тесла занимался изучением энергии. Он знал, что мир пронизан энергетическими волнами, которые неуловимы для приборов, но которые можно почувствовать своей душой.

Он советовал обращать внимание на внутренние процессы в душе, ведь они являются наиболее важными. Важно прислушиваться к своему сердцу, так как оно связано с центром изобилия Вселенной, который насыщает нас силами, стремлениями и правильными желаниями.

Если человек хочет создать идею, ему нужно одиночество

Творческая или научная работа требует уединения. Если нужно создать что-то уникальное, нельзя работать в шуме и суматохе. В моменты одиночества человек отпускает себя на волю, погружаясь в свою внутреннюю энергию.

Многие пренебрегают этим, но когда мы соединяемся с нашем внутренним «я», мы преображаемся, получая новые возможности ума и воображения. Такой подход делает людей удачливее в работе, а также помогает в трудные минуты определять самый правильный путь в жизни.

Нужно концертировать мысли на поиске истины

Наши умственные способности исходят от высших сил, поэтому важно концентрироваться на поисках истины. Это помогает налаживать гармонию внутри себя и обретать новые силы для безостановочного и эффективного движения вперед.

Это не идет вразрез с постулатами биоэнергетики, а только подтверждает их. Если не удается сфокусироваться на чем-то приятном, пользуйтесь мантрой спокойствия и гармонии.

Не нужно торопиться с воплощением мечты в реальность

Никола Тесла говорил о том, что если у него в голове появляется какая-то мысль, то он не торопится приступать к работе. Сначала он проводит расчеты, формируя образ того, что должно получиться в голове.

Этот совет поможет тем людям, которые хотят использовать себе во благо закон притяжения. Визуализация помогает повышать мотивацию и быть удачливее в бизнесе, в работе, научной деятельности и даже в любви.

Не пытайтесь быть идеальными

Наши недостатки и положительные стороны нераздельны. Тот, кто пытается быть хорошим для всех вокруг, никогда не достигнет цели. Это принцип Инь и Ян, который лежит в основе всего.

Никола Тесла был одержим своей работой и наукой, но он прекрасно понимал, как работают законы гармонии добра и зла. Помните о том, что вы не можете быть хорошими для всех. Всегда есть те, кто считают вас странными, ошибающимися или не подходящими для примера. Это абсолютно нормально.

Всё великое подвергается сомнениям, так что не бойтесь этого

Если кто-то насмехается над мечтами и целями человека, то это не должно заставлять его отказываться от задуманного. Стоит бороться за свое счастье, ведь из этой борьбы можно выйти триумфальным победителем.

Человеку свойственно бояться чужой критики. Она может быть неконструктивной, глупой и бессмысленной, поэтому лучше не фокусироваться на ней, если она такова. Это может лишить удачи и сбить с истинного пути кого угодно.

Эксперты рекомендуют избавляться от негатива, чтобы достигать гармонии с собой и с миром, добиваться решения поставленных задач.