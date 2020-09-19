10 предупреждающих знаков Вселенной о том, что вы оказались на ложном пути

Наше сознание постоянно находится под огромным давлением материального мира, и мы зачастую забываем о своем «внутреннем пути». Именно по этой причине большинство из нас игнорирует те знаки, которые посылает Вселенная.

Однако Вселенная всегда напоминает предупреждающими знаками, которые проявляются в виде неожиданных и нежеланных для нас обстоятельств и событий. Появление этих знаков свидетельствует о том, что вы находитесь в окружении негативной энергии и нуждаетесь в переменах.

Только изменив свои мысли, чувства и поступки, у вас получится избавиться от негатива и выстроить свою жизнь так, как вы этого хотите сами.

Ниже представлены 10 самых очевидных знаков Вселенной, предупреждающих о том, что вы поглощаете и накопили внутри себя слишком много негативной энергии:

  • Ушиб пальца на ноге
  • Пробка на дороге в неожиданном месте, когда вы очень спешите
  • Косые взгляды окружающих или ехидные замечания
  • Неожиданная травма
  • Непредвиденные расходы
  • Тревожные внутренние ощущения
  • Споры с близкими людьми
  • Обострение хронических болезней
  • Головные боли
  • Потеря или повреждение имущества
  • Неприятные запахи, звуки и вкус

Если вы регулярно сталкиваетесь с какими-либо из этих знаков, значит, вам необходимо немедленно перенастроить частоту своей энергии и полностью сосредоточиться на работе по совершенствованию себя.

Источник